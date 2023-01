Les propriétaires de résidences secondaires ont transformé notre ville de Happy Valley en un cauchemar éveillé où les pintes coûtent 7 £

Avec ses rues pavées pittoresques et ses collines vallonnées, Hebden Bridge est l’antithèse parfaite des intrigues sombres et des personnages sinistres de Happy Valley.

Mais les habitants fatigués disent que leur bourg autrefois abordable est maintenant un terrain de jeu «réveillé» pour les propriétaires de résidences secondaires, où les cafés coûteux et les pintes à 7 £ chassent les familles ordinaires.

Le drame policier captivant de la BBC, de retour pour sa troisième et dernière série après une interruption de sept ans, se déroule dans la pittoresque vallée de Calder dans le Yorkshire.

La popularité de l’émission – du nom du surnom de la police pour la région en raison de ses problèmes de drogue perçus – a déclenché un afflux de touristes depuis 2014, lorsque la première série a été diffusée.

La vraie vie Hebden Bridge, où le personnage de Sarah Lancashire, le Sgt Catherine Cawood, vit avec sa sœur héroïnomane Claire (Siobhán Finneran), est réputée pour sa culture hippie et a été nommée la plus grande ville d’Europe en 2011 par l’Académie d’urbanisme.

Les rues sont jonchées de boutiques d’artisans indépendants, de galeries d’art et d’une myriade de cafés de caractère.

Mais bien qu’il n’ait pas de problèmes avec les gangs du crime organisé comme les Knežević et les tueurs en série psychopathes comme Tommy Lee Royce (joué par James Norton), il y a des problèmes qui bouillonnent sous la surface – sans doute un effet négatif de sa nouvelle renommée.

Les prix exorbitants poussent les habitants à fuir, laissant leurs adolescents ennuyés traîner dans des zones devenues des “zones interdites” la nuit.

Les résidents locaux mettent en garde contre deux points chauds où de jeunes larmes passent leurs soirées à allumer des incendies, à prendre de la drogue, à peindre des graffitis et à boire de l’alcool.

La nuit, le parc local à la périphérie et le marché fermé attirent les jeunes ennuyés qui n’ont qu’un club de jeunes ouvert de 15h30 à 19h tous les mercredis soirs pour les divertir.

Un documentaire de 2009, Shed Your Tears and Walk Away, réalisé par le cinéaste Jez Lewis, a été l’inspiration derrière le drame sombre de l’écrivain Happy Valley Sally Wainwright et documente les problèmes de drogue qui se cachent sous un endroit considéré comme idyllique.

Maintenant, on craint que la région, ayant connu une renaissance, ne boucle la boucle.

Le marchand de marché et paysagiste David Gill, 55 ans, ne pense pas que la police s’occupe des problèmes à Hebden Bridge, où l’auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran a grandi et la poétesse Sylvia Plath est enterrée.

Il dit : « Vous ne voyez pas beaucoup de policiers par ici. Ils pensent que c’est Hebden Bridge et qu’il ne se passe rien ici. Tant de choses passent sous le radar.

« Pas plus tard que la semaine dernière, les enfants sont venus ici un soir et ont allumé un feu sur l’une des tables.

« Tous les commerçants du marché arrivent ici un matin, et nous ne savons pas à quoi nous serons confrontés. Mais nous avons toujours du nettoyage à faire, des bouteilles brisées, etc.

«Il y a un moment, il y avait un sans-abri ici et je lui ai dit qu’il ne pouvait pas rester ici parce que ce ne serait pas sûr pour lui.

« Il y a toutes sortes de gens à Hebden Bridge, et ils peuvent vivre sous le radar.

« Vous pouvez vous en sortir en étant étrange parce que c’est un endroit inhabituel.

« Vous sentez l’herbe partout où vous allez. Même dans les magasins. Je n’aime pas ça, quelqu’un devrait y mettre un terme.

« Tout est devenu un peu trop étrange par ici. C’est un peu trop réveillé à mon goût, avec tout ce qui est acceptable.

«Mais il y a tellement de monde ici et tout a tellement augmenté que vous ne pouvez même pas boire une pinte dans votre pub local à moins d’avoir 7 £.

« On pourrait penser qu’ils proposent des prix pour les locaux mais ils ne s’occupent pas de nous.

Le résident local Gary Oldfield, 61 ans, reconnaît qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour les enfants à Hebden Bridge, également connue comme la capitale lesbienne du Royaume-Uni.

« On sait que les enfants traînent au skate park du canal. Ils iront là-bas et achèteront de la drogue », dit-il.

« La police sait ce qui se passe, mais rien n’est fait à ce sujet.

« On ne rêverait pas de passer par là la nuit. Vous ne seriez pas poignardé ou quelque chose comme ça, mais il y aura un groupe d’enfants qui fumeront de l’herbe.

Les habitants chassés

Gary, qui possède Peter David Estate Agents et a vendu la propriété du Sgt Cawood sur Hangingroyd Lane en 2017 pour 255 000 £, affirme que le prix élevé de la propriété est un problème pour les habitants.

“La popularité de Happy Valley a accru l’intérêt”, nous dit-il.

« Nous avons même eu des vendeurs qui stipulent qu’ils ne veulent pas vendre leur propriété à quiconque l’utilisera comme résidence secondaire.

“Pour le moment, il n’y a aucun bien locatif disponible à Hebden Bridge.”

Au lieu de cela, il dit que les habitants ont tendance à déménager dans les villes voisines de Todmorden, Mytholmroyd et Sowerby Bridge, qui figurent toutes dans le drame de la BBC.

Une mère qui visitait le parc de jeux avec ses deux enfants d’âge préscolaire dit qu’il n’y a pas beaucoup d’installations pour les jeunes enfants.

“Les crèches sont bien ici mais il n’y a plus de groupes d’enfants, ils ont été remplacés par des cafés”, dit-elle.

« Les groupes ne sont pas loin, dans les villes voisines, mais c’est à un trajet en voiture ou en bus.

« Nous restons ici parce que la ville est si belle. Il y a tellement de choses à faire un week-end, chaque week-end il y a quelque chose de différent et on a l’impression d’être en vacances.”

“Problèmes la nuit”

Bien que cela satisfasse les jeunes familles, cela ne semble pas suffisant pour apaiser les adolescents qui sont plus susceptibles de saccager le marché local lorsqu’il ferme pour la nuit.

Le directeur de la rue principale Nisa – où Neil Ackroyd, le petit ami de Claire, la sœur du Sgt Cawood, joué par Con O’Neill – travaille dans l’émission télévisée granuleuse, déclare : « Nous n’avons pas plus de problèmes que partout ailleurs ici.

“Ce n’est pas comme à la télé, mais il y a un problème un soir où le marché ferme.

«Ils ne démontent pas les tables ou les couvertures et c’est fermé pour que les adolescents traînent par là.

« C’est la principale chose qui se passe. J’aimerais qu’ils fassent quelque chose à ce sujet.

Mais Mark Lord, 57 ans, qui vit dans la rue où vit le Sgt Cawood dans le drame, insiste sur le fait que le quartier s’est amélioré au cours de la dernière décennie.

« Les enfants traînent toujours dans le parc et se droguent, bien que cela ne semble pas aussi grave qu’il y a 10 ans », dit-il.

« Pour la beauté et l’excentricité d’ici, il faut considérer que c’est toujours une petite ville de campagne et toujours un endroit d’où les gens s’échappent lorsque vous entrez dans le monde du travail.

«Pour moi, je suis sorti et je suis revenu en vieillissant. Beaucoup de gens font ça. »

‘Puanteur d’herbe’

Dans le pont voisin de Sowerby – l’emplacement des deux tours du programme où les résidents toxicomanes comptent sur une camionnette de crème glacée pour livrer leur dose – les habitants ont défendu leur ville, bouleversés par sa représentation comme un lieu de vie criblé de drogue.

Tout en étant fans du drame, les habitants des blocs disent que le problème de la drogue n’est pas aussi grave qu’il n’y paraît dans la série – bien que l’odeur de l’herbe soit persistante.

Hilda Potter, 70 ans, propriétaire d’un pub à la retraite, déclare: «J’ai tout vu en tant que propriétaire, mais ce sera bien pire dans les grandes villes.

« Je vis dans ces appartements et j’aime vivre ici. Il n’y a vraiment aucun problème.

La veuve Sheila Cowburn, 71 ans, qui vit dans les appartements, ajoute : “Quand mon mari est mort, je suis revenue ici parce que je savais que c’était un endroit sûr où vivre où je connaissais beaucoup de monde.

« Je connais un homme qui fume de l’herbe ici, mais c’est l’homme le plus gentil que vous puissiez rencontrer.

« Tout le monde n’est pas merveilleux, mais c’est comme partout. Je suis vraiment heureux ici.

Happy Valley continue le dimanche à 21h sur BBC One.

