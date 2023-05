Les propriétaires de résidences secondaires ont ruiné notre ville balnéaire… Je travaille 80 heures par semaine et je vis avec mes parents car les prix des maisons ont TRIPLÉ en un an

AVEC son littoral sablonneux en forme de faucille et son vaste parcours de golf au sommet d’une falaise, Nefyn, sur la côte nord du Pays de Galles, est un endroit de rêve où vivre.

Malheureusement pour la plupart des jeunes habitants de nos jours, un rêve est tout ce qu’il sera.

Une armée de propriétaires de résidences secondaires a fait monter en flèche les prix de l’immobilier bien au-dessus de tout ce que les personnes nées et élevées dans la ville balnéaire de carte postale pourraient jamais se permettre.

Au cours des 12 derniers mois, le coût de l’immobilier à Nefyn a presque triplé.

Et la location ? Oublie. De nombreux propriétaires de résidences secondaires ont retiré leurs propriétés du marché locatif pour chasser les clients Airbnb les plus lucratifs.

Une recherche en ligne la semaine dernière n’a révélé que NEUF propriétés à louer dans un rayon de 10 miles de Nefyn.

Morgan Jones, qui est né et a grandi dans la ville, a raconté au Sun comment, à l’âge de 30 ans, il est obligé de vivre avec ses parents parce qu’il ne trouve pas de propriété à louer.

Bien qu’il travaille jusqu’à 80 heures par semaine dans son propre bistrot à Pwllheli, à proximité, les prix exorbitants l’empêchent d’acheter une maison dans sa ville natale.

« Je désespère d’être propriétaire de ma propre maison, mais c’est tout simplement inabordable », a-t-il déclaré.

« Je ne peux pas non plus louer un logement à moi car il n’y en a tout simplement pas de disponible.

« Les rares personnes qui arrivent sur le marché locatif sont immédiatement achetées. J’ai regardé en ligne et il n’y en avait qu’une poignée, mais la plupart d’entre eux étaient à environ 20 miles.

« Quelque chose doit changer sur le marché du logement ou il n’y aura pas d’habitants capables de vivre ici.

« J’ai vraiment envie de rester ici car j’adore le quartier, mais à moins que le bistro ne devienne un super succès, ce que j’espère, je devrai déménager.

La pénurie de logements disponibles – à louer ou à acheter – à des prix abordables pour les habitants en éloigne beaucoup de leur ville natale à la recherche d’endroits abordables.

Je désespère de posséder ma propre maison, mais c’est tout simplement inabordable… Quelque chose doit changer sur le marché du logement ou il n’y aura pas d’habitants capables de vivre ici Morgan Jones, habitant de Nefyn

Cet exode transforme Nefyn en une ville fantôme pendant la majeure partie de l’année.

Au cours des longs mois d’hiver, de nombreuses maisons sont restées vides et les entreprises hôtelières sont devenues de plus en plus saisonnières.

Malgré cela, les prix de l’immobilier montrent peu de signes d’affaiblissement.

Les recherches compilées par Rightmove en février de cette année ont révélé que Nefyn avait vu ses valeurs augmenter de 175 % au cours des 12 mois précédents.

Le prix moyen d’une propriété à Nefyn s’élève désormais à 576 333 £ – bien au-delà de ce que la plupart des jeunes locaux, ou même ceux de tout âge, peuvent se permettre.

‘Tellement injuste’

La résidente locale Cerys, 24 ans, gagne 15 £ de l’heure en tirant des pintes derrière le bar d’un pub de la ville et dit qu’elle n’a « aucune chance » de posséder sa maison.

« Je ne pourrai jamais épargner assez pour un dépôt et, même si je le pouvais, je n’obtiendrai pas une hypothèque assez importante pour acheter quoi que ce soit ici », dit-elle.

« Les propriétaires de résidences secondaires ont fait grimper les prix hors de portée de la population locale, mais nous sommes l’âme de la ville.

« Si tout le monde comme moi quitte Nefyn à la recherche d’un logement abordable, qui va servir leur bière à ces propriétaires de résidences secondaires et Airbnb ?

« C’est tellement injuste. J’ai vécu ici toute ma vie mais je devrai probablement déménager bientôt parce que je veux ma propre maison ou appartement, au lieu de vivre avec mes parents comme je dois le faire maintenant.

« Opportunistes »

Chris, 32 ans, fait face à un dilemme similaire. Le chauffeur de la camionnette, qui a deux jeunes fils, a déclaré : « Cela me brise le cœur de ne pas pouvoir acheter une maison pour ma famille, même si je gagne un revenu décent.

« Il y a quelques années, mon salaire m’aurait permis d’acheter ici, mais aujourd’hui, il n’y a aucune perspective de cela.

« Nous avons réussi à trouver un logement à louer parce que nous connaissions un ami du propriétaire, et je sais que je devrais en être reconnaissant, mais cela n’a rien à voir avec le fait d’être propriétaire.

« De riches opportunistes sont venus à Nefyn et ont poussé le marché du logement hors de portée des habitants comme moi. Ça me fait bouillir le sang.

De riches opportunistes sont venus à Nefyn et ont poussé le marché du logement hors de portée des habitants comme moi. Ça fait bouillir mon sang Chris, résident de Nefyn

Le patron de l’agent immobilier, Melfyn Williams, copropriétaire de la chaîne Williams & Goodwin, a noté l’augmentation du nombre de propriétés utilisées pour Airbnb ces dernières années.

« Nefyn, comme de nombreux petits villages et villes dans de belles régions, a connu une augmentation de sa popularité et, par conséquent, des prix au cours des dernières années », a-t-il déclaré.

« La croissance rapide des prix dans n’importe quel domaine, en particulier sur une courte période, rend l’achat d’une maison plus difficile pour quiconque n’est pas déjà sur l’échelle de la propriété, à mesure que le niveau d’entrée pour acheter augmente.

« Cela peut devenir à la fois frustrant et décevant, en particulier pour la jeune génération qui souhaite rester dans la localité où elle a été élevée alors que la région n’a peut-être pas suffisamment d’activité économique locale pour fournir des emplois bien rémunérés pour aider et permettre aux jeunes d’acheter à des prix plus élevés.

‘Espoir’

Mais M. Williams a offert une lueur d’espoir aux habitants dans les mois à venir.

« Alors qu’il y a eu une forte augmentation de la croissance en peu de temps, suite au confinement et à la pandémie de Covid, il y a eu ces derniers mois un refroidissement notable du marché immobilier qui devrait à son tour atténuer la pression sur les prix », a-t-il déclaré.

M. Williams a ajouté que le marché des maisons de vacances pourrait également se refroidir à mesure que les voyageurs reviendraient vers des options outre-mer.

« Le temps nous le dira », a-t-il déclaré. «Il est également à noter que l’Assemblée galloise explore des idées pour freiner la popularité des achats de résidences secondaires.

« La hausse des prix de l’immobilier est un dilemme mondial, répercuté dans de nombreuses régions du Royaume-Uni et en particulier dans les lieux de beauté.

« Toutes ces zones locales ont des préoccupations similaires concernant la communauté locale et souhaitent la maintenir dynamique pendant leur séjour au Pays de Galles.

«Nous avons naturellement la préoccupation supplémentaire de tout impact qu’il pourrait y avoir sur la langue galloise.

« Les premiers acheteurs sont une partie importante du processus d’achat d’une maison – ils sont l’avenir des communautés locales, des affaires et de la vie. »

Dans une interview avec un journal local après la publication des données de Rightmove il y a trois mois, le partenaire de M. Williams, Tim Goodwin, a été encore plus direct sur le sujet de la propriété d’une résidence secondaire.

Il a déclaré: « Je pense qu’il existe une forte possibilité d’une nouvelle crise du logement dans cinq ans en raison du manque de nouveaux logements sociaux en cours de construction et des politiques immobilières actuelles. »

Il a cité les nouveaux pouvoirs du conseil pour taxer les résidences secondaires et leurs effets sur les habitants qui héritent de la propriété familiale.

« Les propriétaires de propriétés familiales héritées pourraient aimer y emménager mais souvent ne peuvent pas le faire immédiatement et, étant classés comme résidences secondaires, les taxes d’habitation sont trop punitives dans l’intervalle », a déclaré M. Goodwin.

« La seule alternative pour les personnes dans cette situation est de vendre la maison de leurs parents.

« Souvent, ce sont des gens qui ont été élevés ici et qui ont déménagé pour trouver du travail. Lorsqu’on leur laisse la propriété familiale, ils veulent rentrer chez eux, peut-être lorsqu’ils prendront leur retraite dans 18 mois.

« Mais ils ne peuvent pas à cause de la prime. Ce ne sont pas des résidences secondaires mais leurs propriétaires sont toujours pénalisés.