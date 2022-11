Les propriétaires de pubs en Allemagne vont boycotter la diffusion télévisée des Jeux de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar

Certains propriétaires de pubs en Allemagne ne diffuseront pas les matchs de la prochaine Coupe du monde du Qatar, affirmant qu’ils ont pris la décision d’un “point de vue éthique” compte tenu du bilan de l’État du Golfe en matière de droits de l’homme.

Le Qatar, premier pays du Moyen-Orient à accueillir la Coupe du monde, subit d’intenses pressions internationales pour son traitement des travailleurs étrangers et ses lois sociales restrictives.

L’inquiétude suscitée par le bilan du pays en matière de droits humains a conduit à des appels pour que les équipes et les officiels boycottent les jeux du 20 novembre au 20 décembre. 18 tournoi.

“Trop de droits de l’homme ont été violés et d’un point de vue éthique, je ne peux pas le justifier”, a déclaré à Reuters Fanny Delaune, propriétaire du bar sportif “Babel” à Bonn.

“Certains le comprennent et d’autres regarderont quand même mais finalement, c’est ma barre et ma décision.”

Tobias Epping, propriétaire du bar “Die Wache”, fera également de même.

“Pas seulement moi, mais aussi mes clients réguliers à qui j’ai demandé de voter sur Facebook et Instagram ont décidé de ne pas montrer la Coupe du monde parce qu’il y a eu un moment où nous avons dit ‘ça suffit'”, a-t-il déclaré.

« Le nombre de travailleurs tués dépasse les 15 000, les stades sont climatisés pendant des périodes comme celles-ci et vous ne pouvez même pas boire une bière, ce qui pour moi en tant que propriétaire de bar en fait évidemment partie : non. Nous ne pouvons plus supporter cela.

« D’un point de vue économique : était-ce une décision intelligente ? Probablement pas. Mais au moins tu peux aller dans un bar la conscience tranquille… »

Une fan, qui n’a pas partagé son nom, a déclaré qu’elle soutiendrait le boycott.

“Même si le Qatar avait de grands stades et des travailleurs incroyablement bien payés, dans tous les cas, une Coupe du monde pendant l’hiver est stupide”, a-t-elle déclaré.

« Mais dans ce cas, c’est totalement inacceptable. Je n’ai pas envie de regarder et je soutiens pleinement un boycott. Je ne regarderai pas.

