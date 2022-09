Les propriétaires de pubs britanniques face à un avenir trouble alors que les prix de l’énergie montent en flèche: “Soul destroying”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les pubs et restaurants britanniques sont confrontés à une pression financière accrue en raison de la hausse des coûts des services publics alors qu’ils luttent pour garder leurs portes ouvertes au milieu d’une crise énergétique qui ne devrait s’aggraver que cet hiver.

“Le prix augmente chaque jour”, a déclaré au New York Times Lindsey Armstrong, propriétaire du Champs Sports Bar and Grill dans la petite ville de Washington, dans le nord-est de l’Angleterre, à propos de son contrat d’électricité qui lui coûtera 135 000 dollars par an, un bond par rapport au coût habituel. d’environ 30 000 $.

Armstrong dit que le contrat le plus court qui lui a été proposé est de trois ans.

“Plus j’attends, plus il est difficile de prendre une décision, mais je ne peux pas signer un contrat de cette durée”, a déclaré Armstrong, “parce que je sais que je ne peux pas me le permettre”.

POURQUOI LES FACTURES ÉNERGÉTIQUES DE L’EUROPE CONTINUENT DE GRIMPER

Armstrong dit qu’elle envisage de réduire ses heures de fonctionnement et de réduire ses effectifs, mais est consciente que les employés sont également confrontés à des difficultés financières en raison de la hausse des coûts de l’énergie, y compris certains qui sont de nouveaux parents.

“Nous avons ouvert, nous avons eu une très bonne année, et puis avoir ça, c’est juste destructeur d’âme”, a déclaré Armstrong, expliquant que son pub a eu une bonne année depuis son ouverture après le verrouillage des coronavirus. “C’est absolument destructeur d’âme.”

James Watt, propriétaire de la célèbre chaîne britannique de brasseries et de pubs BrewDog, a récemment annoncé à ses clients sur les réseaux sociaux que l’entreprise fermerait six sites en raison de la « spirale » des coûts énergétiques.

“La réalité dans l’espace hôtelier commence à mordre et à mordre fort”, a écrit Watt sur LinkedIn.

UN ÉCONOMISTE SONNE L’ALARME SUR L’ÉNERGIE VERTE ALORS QUE LES AMÉRICAINS LUTTENT AVEC LES COÛTS : “L’EUROPE NOUS RACONTE UNE GRANDE HISTOIRE”

Les directeurs généraux de six grandes chaînes de pubs ainsi que le chef de la British Beer and Pub Association ont appelé à une intervention “rapide et substantielle” du gouvernement, a rapporté le New York Times.

Une aide est nécessaire, sinon “il ne fait aucun doute que nous verrons un grand nombre de pubs fermer définitivement leurs portes, laissant des individus sans emploi pendant une crise du coût de la vie”, ont-ils écrit.

Les résidents britanniques verront une augmentation de 80% de leurs factures annuelles d’énergie domestique, a annoncé vendredi le régulateur de l’énergie du pays, après un pic record de 54% en avril. Cela portera les coûts pour le client moyen de 1 971 livres (2 332 $) par an à 3 549 livres.

La cause de cette augmentation est la flambée des prix de gros du gaz naturel déclenchée par la guerre de la Russie en Ukraine, qui fait grimper les prix à la consommation et bouleverse les économies européennes qui dépendent du carburant pour chauffer les maisons et produire de l’électricité.

Cependant, les prix de l’électricité en Europe ont atteint des sommets historiques des mois avant l’invasion, ce qui, selon certains experts, est dû en partie à une dépendance accrue à l’égard de politiques énergétiques vertes.

Les augmentations de l’énergie, associées à la hausse rapide des prix des aliments, devraient pousser l’inflation au-dessus du sommet de 40 ans de 10,1 % enregistré en juillet et déclencher une récession plus tard cette année, a prédit la Banque d’Angleterre. Les organisations caritatives, les responsables de la santé publique et même les entreprises énergétiques mettent en garde contre les effets catastrophiques sur les personnes les plus pauvres qui luttent déjà pour s’offrir les produits de première nécessité alors que les salaires sont à la traîne.

