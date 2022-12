Les propriétaires de Pixel 7 et 7 Pro ont désormais accès à un VPN gratuit

Fin 2020, Google a commencé à déployer son nouveau service VPN, appelé VPN by Google One. Cela fait partie du service d’abonnement Google One, qui comprend également le stockage en nuage.

Cependant, ce n’est qu’une partie des niveaux les plus chers de 2 To ou 5 To : ceux des forfaits Basic 100 Go ou Standard 200 Go ne l’obtiennent pas.

L’autre moyen d’y accéder est d’avoir un téléphone Google Pixel et Google a commencé à déployer le VPN sur Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Il n’y a aucun coût pour l’utiliser – c’est entièrement gratuit – et il n’y a pas de limites de données comme vous le trouvez habituellement sur les services VPN gratuits.

Mais il y a des limites, que vous payiez ou non. Le plus important est que vous ne pouvez pas choisir votre emplacement, ce qui signifie que vous ne pouvez pas débloquer des sites Web ou des services de streaming vidéo.

Le service VPN de Google n’est pas fait pour ça : son objectif est de protéger votre vie privée et votre identité en ligne en remplaçant votre véritable adresse IP par une autre et en cryptant les données envoyées depuis votre appareil – dans ce cas un Pixel 7 / Pro – vers Internet.

Cela aide lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi public dans les cafés, aéroports, hôtels et autres lieux qui ne nécessitent pas de mot de passe.

Il fait toujours partie de l’application Google One, mais vous trouverez des raccourcis pour connecter, déconnecter et mettre en attente le VPN dans les paramètres rapides de votre Pixel 7.

Ceux qui sont familiers avec les VPN peuvent s’attendre à trouver certains paramètres, mais actuellement, tout ce que vous pouvez faire, c’est choisir les applications qui contournent le VPN. C’est le split tunneling et c’est utile pour les applications qui ne fonctionnent pas correctement lorsque le VPN est connecté, comme les applications bancaires qui utilisent leur propre cryptage.

Henry Burrell / Fonderie

Même avec ses inconvénients, c’est un joli bonus pour les propriétaires de Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Vous pouvez utiliser le VPN dans ces pays :

L’Autriche

Australie

Belgique

Canada

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Islande

Irlande

Italie

Japon

Mexique

Pays-Bas

Norvège

Corée du Sud

Espagne

Suède

Suisse

Taïwan

Royaume-Uni

États-Unis

Exceptionnellement, Google utilise son propre protocole de cryptage propriétaire pour le VPN, ce qui signifie que vous ne pouvez l’utiliser que sur les appareils qu’il choisit de prendre en charge. Il a ajouté le support iOS en février 2022.

Vous pouvez en savoir plus sur son fonctionnement sur le site Web de Google.

L’idée est que vous laissez le VPN activé tout le temps : Google dit que cela n’affectera pas vos vitesses Internet et vous ne remarquerez même pas qu’il est connecté.