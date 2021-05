Les propriétaires de petites entreprises ont été aveuglés lorsque le financement des PPP s’est épuisé

Clients Bank avait des dizaines de milliers de candidats dans son pipeline, tandis que le prêteur non bancaire Fountainhead en avait plus de 90 000 qui ont été arrêtés lorsque l’argent du PPP s’est épuisé.

Chez Womply, une fintech qui met en relation les emprunteurs et les prêteurs, il y avait 2,5 millions de demandes dans son système, a déclaré Toby Scammell, fondateur et PDG de la société. De ce nombre, 1,6 million sont entre les mains de prêteurs qui ne peuvent pas les envoyer à la Small Business Administration, qui supervise le programme.

«Le prêt PPP a tout changé», a déclaré Patrick Charpenel, directeur exécutif d’El Museo del Barrio. « Cela nous a donné beaucoup de stabilité – nous avons pu garder tout notre personnel et avons trouvé un moyen d’être une institution active grâce à notre activité en ligne. »

En avril, les responsables du musée ont présenté une nouvelle demande auprès d’autres institutions financières, pensant qu’ils avaient plus que suffisamment de temps pour être approuvés et financés avant le 31 mai.

Ce prêt a été rejeté deux fois, a déclaré le musée, probablement en raison d’un problème car il présentait une demande à but non lucratif, même s’il avait fait une demande à Cross River, la même banque qu’il avait utilisée pour son prêt de premier tour l’année dernière.

Plus de Investissez en vous: Vous pouvez toujours utiliser de l’argent gratuit pour l’université – voici comment Comment j’ai appris à investir dans des actions – et vous le pouvez aussi Les étudiants du Collège acquièrent une expérience de carrière en tant qu’ambassadeurs de la marque des médias sociaux

El Museo del Barrio a demandé pour la première fois un deuxième prêt PPP en mars après avoir resserré les chiffres et décidé qu’il convenait bien à ce programme, au lieu du Subvention pour les opérateurs de sites fermés (au début, les entreprises ne pouvaient pas postuler pour les deux.)

«Cela soulève de nombreuses questions sur la façon dont nous allons terminer notre exercice financier», a déclaré Ana Chireno, directrice des affaires gouvernementales et communautaires du musée. « Nous devrons retourner à la planche à dessin à un moment donné. »

L’institution culturelle latino du haut de Manhattan comptait sur un prêt de deuxième tirage du programme pour se remettre du grave impact de la pandémie, qui a fermé le musée pendant des mois et l’a obligé à annuler deux grands galas de collecte de fonds.

Lorsque le programme de protection des chèques de paie a manqué de financement la première semaine de mai – des semaines avant la date limite du 31 mai – ce fut une énorme surprise pour le personnel d’El Museo del Barrio à New York.

Le programme de protection des chèques de paie a été une bouée de sauvetage pour de nombreuses entreprises critiquées par la pandémie de coronavirus. Établi l’année dernière par la loi CARES, il accordait un financement pardonnable aux entreprises qui consacraient des prêts principalement à la paie. En janvier, le programme a rouvert pour une nouvelle ronde et a permis à certaines entreprises d’obtenir des prêts de deuxième tirage.

Le programme a également été marqué par la frustration, en particulier au deuxième tour, lorsque l’augmentation des contrôles de fraude a conduit à davantage de codes d’erreur et à des délais de traitement plus longs. En outre, les nombreux changements ont laissé les emprunteurs et les prêteurs se démener pour suivre le rythme.

En février, l’administration Biden a encore élargi l’éligibilité du programme et modifié la formule de calcul des prêts pour les propriétaires uniques. Puis en mars, le Congrès a voté pour prolonger le programme jusqu’au 31 mai à partir du 31 mars pour aider à répondre à la demande continue.

«Le programme ne s’est jamais vraiment installé», a déclaré Rohit Arora, directeur général de Biz2Credit, un courtier en prêts en ligne.

Les petites entreprises continuent de souffrir

D’autres emprunteurs ont rencontré des problèmes pour postuler au deuxième tour, ce qui leur a fait perdre du financement.

Cette année, le programme a été un «désastre absolu», selon Anthony Bonelli, président et propriétaire de Bonelli & Associates, une société de tenue de livres et de comptabilité à New York.

Bonelli & Associates a pu obtenir un prêt PPP de premier tour pour environ 25 000 $ et a également aidé de nombreux clients dans le processus, a-t-il déclaré. Mais le deuxième tour n’était pas aussi simple. Sa demande – et celles de nombreux clients – étaient toujours en suspens lorsque la SBA était à court de fonds.

« Ils changeaient apparemment les règles tous les jours », a déclaré Bonelli, ajoutant que le changement des règles et des obstacles supplémentaires à franchir rendaient le processus long et compliqué. Il a commencé sa candidature début mars.