Les propriétaires de Newcastle prennent le contrôle du club de Ronaldo, Al Nassr

Les propriétaires majoritaires de Newcastle United, le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF), ont pris possession des quatre principaux clubs de la Saudi Pro League, dont Al Nassr et Al Ittihad de Cristiano Ronaldo, l’équipe sur le point de conclure un accord pour signer Karim Benzema.

Dans le cadre du soi-disant « Projet d’investissement et de privatisation des clubs sportifs » de l’Arabie saoudite, le PIF a pris une participation de 75 % dans chacun des champions saoudiens Al Ittihad, les champions asiatiques en titre Al Hilal, Al Ahli et Al Nassr, les 25 % restants. dans chaque équipe étant transférée à des fondations à but non lucratif du ministère saoudien des sports.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Tous les clubs saoudiens étaient auparavant « détenus mais non contrôlés » par le ministère des Sports.

La propriété multi-clubs d’équipes participant à la même compétition n’est pas autorisée dans les ligues majeures du monde, y compris la Premier League et la Liga, tandis que l’UEFA a forcé les équipes appartenant à Red Bull, le RB Leipzig et le FC Salzburg, à prouver une nette différence dans leur organisation. structure permettant aux deux équipes de participer à des compétitions interclubs européennes.

Il n’y a pas de telles restrictions en Arabie saoudite, ce qui permet au PIF de devenir actionnaire majoritaire des quatre équipes.

Dans un communiqué, le PIF a tweeté qu’il assurera la liaison avec le ministère saoudien des Sports pour « travailler en étroite collaboration sur toutes les procédures réglementaires nécessaires ».

Le PIF saoudien a obtenu une participation majoritaire dans Newcastle en octobre 2021, bien que la prise de contrôle ait été initialement bloquée par la Premier League en raison de craintes d’ingérence du gouvernement saoudien ou de contrôle de la hiérarchie du club.

Depuis sa prise en charge à St James ‘Park, le PIF a embauché le manager Eddie Howe, injecté des fonds importants dans le recrutement des joueurs et vu l’équipe se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine et atteindre une première finale majeure ce siècle avant de perdre contre Manchester United dans le Carabao Finale de coupe en février.

Le déménagement de Ronaldo à Al Nassr en décembre, après l’annulation mutuelle de son contrat avec United en novembre dernier, a attiré l’attention sur la Saudi Pro League et ESPN a annoncé en avril qu’il était prévu que les clubs de la ligue ciblent jusqu’à 50 leaders hors-de- joueurs sous contrat dans les ligues majeures européennes cet été.

Benzema est sur le point de conclure un accord à signer pour Al Ittihad après son départ du Real Madrid, tandis qu’ESPN a rapporté qu’Al Hilal avait fait une offre lucrative à Lionel Messi pour qu’il les rejoigne à l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de cette période. mois.