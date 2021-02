Le rythme des négociations sur une convention collective révisée (CBA) entre la MLS et la MLS Players Association (MLSPA) s’accélère, bien que l’on ne sache pas où ni comment cela se terminera. Vendredi, MLS a prolongé la fenêtre de négociation existante d’une semaine jusqu’à 23 h 59 HE le 4 février, mais MLS a également déclaré que les deux parties sont «très éloignées» et que la menace de résiliation de l’ABC et d’un lock-out se profile toujours.

Avec le temps qui passe, voici un aperçu de la situation, des résultats possibles et de leur direction.

Où en sont les choses?

Jeudi, la MLSPA a soumis sa dernière offre au MLS et, selon certains observateurs, a rencontré le MLS à mi-chemin. Le syndicat a accepté de prolonger l’ABC d’un an jusqu’en 2026, tout en réduisant le plafond salarial chaque année de 2022 à 2025. Le plan de partage des revenus pour le prochain accord sur les droits médiatiques a également été ramené de 25% à 12,5% pour 2024.

En retour, la MLSPA souhaite que la MLS abaisse le seuil d’agence libre aux joueurs de 23 ans ou plus et ayant au moins quatre ans de service dans la ligue. C’est comparé au seuil actuel de 24 ans et de cinq ans de service. Selon la MLSPA, cela permettra d’économiser 53 millions de dollars MLS.

Tout espoir d’une résolution rapide a été anéanti vendredi par l’annonce de la prolongation de la date limite par le MLS et de la menace d’un lock-out.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

À quel point ce délai est-il difficile?

Cela dépend de qui vous parlez. La ligue insiste sur le fait que la date limite est réelle, mais ils ont dit la même chose à propos de la date limite précédente, une conséquence de la clause de force majeure qu’elle a invoquée pour rouvrir les négociations de l’ABC le 29 décembre. Cette clause a ouvert une fenêtre de négociation de 30 jours sur une version révisée. accord et a précisé que si un accord n’était pas conclu dans ce délai, les deux parties pourraient mettre fin à l’ABC. Soyons clairs, cependant: si un camp décide de faire sauter l’ABC, ce sera la MLS. La MLSPA a depuis longtemps déclaré qu’elle avait l’intention d’honorer l’accord conclu par les deux parties en juin et qu’elle n’allait pas en grève.

La MLSPA soutient que toute discussion sur une date limite est artificielle et n’a aucun caractère juridiquement contraignant. La saison régulière ne débutera pas avant le 3 avril, ce qui signifie qu’il est encore temps de conclure un accord.

À quoi sert MLS?

Depuis que MLS a invoqué la force majeure, elle souhaite une prolongation de deux ans et un gel du plafond salarial de 2021 à 2022. Dans leur dernière proposition, ils ont proposé d’augmenter le taux de croissance du plafond salarial entre 2026 et 2027 de 2,5%. Mais au total, ils demandent entre 100 et 110 millions de dollars de concessions économiques. Cela s’ajoute aux 150 millions de dollars de concessions que la MLSPA a déclaré avoir faites lors de la précédente CBA qui avait été négociée en juin dernier.

Un autre facteur est la proximité de la Coupe du monde 2026, qui devrait être co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. En ayant une CBA qui se termine 18 mois après la Coupe du monde, les joueurs perdraient un poids considérable pour extraire des concessions ou se mettre en grève à un moment critique pour MLS et ses parties prenantes – comme sa branche marketing, Soccer United Marketing. La prolongation d’un an proposée par la MLSPA porterait l’ABC au-delà de la Coupe du monde, mais reste suffisamment proche du tournoi pour qu’une grève puisse tuer une partie de l’élan que la Coupe du monde générerait.

2 Liés

La ligue et le syndicat n’ont-ils pas déjà emprunté cette voie?

En effet, ils l’ont fait. Les deux parties ont convenu en principe des conditions d’une nouvelle ABC en février dernier. Puis la pandémie a frappé et la ligue a fermé ses portes le 12 mars. Le fait qu’aucune des deux parties n’ait ratifié l’ABC a permis à la ligue de rouvrir les négociations.

Les discussions ont été controversées, mais en juin, alors que la ligue était inactive pendant près de trois mois, les deux parties ont conclu un accord dans lequel les joueurs ont accepté des réductions de salaire de 5% lorsqu’elles sont appliquées aux salaires annuels (7,5% à l’avenir), également. que les réductions de bonus que la MLSPA prétend s’élevaient à 70%. Les termes de l’ACA ont également été repoussés d’un an, prolongeant la date d’expiration jusqu’à la saison 2025, ce qui a entraîné un gel global de la rémunération de 2020 à 2021. Les termes d’un accord de partage des revenus basé sur le nouvel accord de droits médiatiques susmentionné ont été réduits en 2023 de 12,5%.

Plus important encore, les deux parties ont accepté l’insertion d’une clause de force majeure qui permettait à l’une ou l’autre des parties de rouvrir les négociations en cas de catastrophe économique, comme celle provoquée par une pandémie. La MLS étant dépendante des revenus du jour du match, elle reste préoccupée par le fait qu’elle envisage une autre saison avec peu de fans – et dans certains cas pas de fans – dans les gradins, en fonction de la façon dont les vaccinations se déroulent. La ligue affirme avoir perdu près d’un milliard de dollars en 2020, dont 725 millions de dollars en raison du COVID-19.

Que se passe-t-il maintenant?

Les deux parties continueront de négocier. La MLS devait soumettre une offre à la MLSPA d’ici samedi, ont déclaré des sources à ESPN. Mais jusqu’à présent, la ligue n’a pas beaucoup bougé par rapport à sa position initiale – le seul changement est une augmentation du plafond salarial de 2,5% entre 2026 et 2027 – alors que la MLSPA a considérablement évolué, offrant une prolongation d’un an, des réductions du plafond salarial entre 2022 et 2025 et une réduction du pourcentage de partage des revenus des droits médias. La ligue a déclaré qu’il y avait également un calendrier fixe de réunions au cours de la semaine prochaine, bien qu’une source syndicale ait déclaré que rien n’avait été explicitement précisé. Attendez-vous à ce qu’il y ait plus d’allers-retours jusqu’à la prochaine échéance.

La MLS pourrait-elle verrouiller les joueurs cette saison? Aaron Doster-USA TODAY Sports

Une fois cette date limite atteinte, il y a essentiellement trois scénarios possibles: les deux parties peuvent accepter l’accord, la MLS peut prolonger les négociations avec une autre date limite ou la MLS peut mettre fin à l’ABC puis verrouiller les joueurs.

Si un accord est conclu, les deux parties peuvent commencer à se préparer pour la pré-saison comme elles le feraient normalement. Les camps d’entraînement devraient ouvrir le 22 février, la saison suivant début avril. C’est environ un mois plus tard qu’en 2020, mais le délai supplémentaire signifie que plus de personnes pourraient être vaccinées contre le COVID-19, ce qui rend plus probable que les jeux seront joués devant des fans.

Si le MLS choisit de poursuivre les négociations, les pourparlers se poursuivront comme avant. Ce serait également un signe positif dans la mesure où les deux parties semblent converger vers un terrain d’entente.

Et si la date limite passe sans nouvel accord?

La ligue adoptera l’option nucléaire de mettre fin à l’ABC et de verrouiller les joueurs. Techniquement, si la ligue met fin à l’ABC, des matchs pourraient encore avoir lieu, et les joueurs fonctionneraient toujours sous l’ancien accord. Mais en pratique, la disposition de non-grève / pas de lock-out de l’ABC disparaîtrait, ouvrant la voie à un lock-out. Il est révélateur que la ligue a toujours parlé de la résiliation de l’ABC et d’un lock-out dans le même souffle. Dans une note envoyée au personnel de la ligue mercredi, le président et commissaire adjoint de la MLS, Mark Abbott, a déclaré que la ligue et ses équipes devraient se préparer à un lock-out.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Si la ligue franchit cette étape, il ne faudra pas longtemps avant que les joueurs ressentent une douleur financière. Les joueurs sont payés deux fois par mois, et non par match, et un chèque de paie manqué équivaudrait à environ 3,8% du salaire annuel d’un joueur. Le premier chèque de paie qui serait manqué arriverait le 15 février.

La note d’Abbott a déclaré que la ligue continuerait de fournir des avantages en matière de soins de santé aux joueurs et à leurs familles, une dynamique importante au milieu de la pandémie. Et la MLSPA demande depuis longtemps aux joueurs de se préparer à un lock-out. Mais la MLSPA est encore un syndicat relativement jeune avec près de 13 millions de dollars d’actifs. Pour un pool de joueurs composé de plus de 700 joueurs, tout type de fonds d’arrêt de travail est appelé à s’épuiser assez rapidement.

Si les joueurs sont en lock-out, pourraient-ils chercher un emploi ailleurs?

Ils le pourraient, mais à moins d’être libérés de leurs contrats MLS, ils devraient revenir une fois l’arrêt de travail terminé. Étant donné que la fenêtre de transfert dans la plupart des pays d’Europe se termine le lundi 1er février, le scénario de lock-out ne laisse pas aux joueurs beaucoup d’options.

Une possibilité est que certains joueurs pourraient se tourner vers le championnat USL de deuxième niveau. Un manager de cette ligue a déclaré que les agents « commençaient à flairer pour s’assurer que leurs joueurs aient des points d’atterrissage », bien que l’on ne sache pas ce que la ligue elle-même pense de cela.

jouer 0:58 Taylor Twellman décompose le calendrier avant le retour de la MLS pour la saison 2021.

Combien de dégâts un lock-out causerait-il?

Beaucoup. L’optique serait terrible, et cela nuirait davantage à une relation avec les joueurs que le membre du conseil d’administration de la MLSPA Ethan Finlay a qualifié de «fracturée». Il n’y a aucune chance que les joueurs soient considérés comme avides étant donné qu’ils ont déjà fait des concessions.

Cela importera-t-il? À long terme, probablement pas. Mais un lock-out arrêterait également davantage l’élan qui a déjà été compromis par la pandémie. L’accord sur les droits médiatiques susmentionné prenant fin en 2022 (le paquet de droits américains existant avec ESPN, FOX Sports et Univision Deportes se termine à la fin de 2022), un lock-out prolongé risque de déprimer l’intérêt pour la ligue et, par extension, la valeur de l’accord.

Un autre facteur à prendre en compte est que si le lock-out devait durer assez longtemps pour que les jeux soient annulés ou reportés, MLS court le risque de perdre sa part d’esprit. C’est une chose de ne pas jouer alors que toutes les autres ligues sportives américaines n’étaient pas dues à la pandémie, ce qui était le cas au printemps dernier, mais en avril, la LNH, la MLB et la NBA seront en action. MLS peut-il courir le risque de se mettre à l’écart?

La ligue et le syndicat – et par-dessus tout, les fans – espèrent que cela ne sera pas le cas.