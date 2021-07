Les propriétaires de Minnesota Viking achètent Orlando City de la MLS, la fierté de la NWSL

Les propriétaires des Minnesota Vikings ont finalisé l’acquisition d’Orlando City SC, donnant à la famille Wilf le contrôle de la franchise MLS.

Les Lions ont annoncé mercredi que les frères Mark Wilf et Zygi Wilf et leur cousin, Lenny Wilf, seraient les associés directeurs. Mark Wilf sera président et gouverneur.

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Le prix n’a pas été divulgué pour l’achat qui comprend le club Orlando Pride de la National Women’s Soccer League et le stade Exploria, en plus de plusieurs installations d’entraînement et d’autres actifs liés au football.

La famille Wilf, dont la fortune a été bâtie dans la société immobilière du New Jersey Garden Homes, a acheté les Vikings en 2005.

« Nous sommes honorés de devenir les intendants d’Orlando City SC et de l’Orlando Pride, des clubs avec des bases solides et établies sur le terrain, avec des supporters renommés et une base de fans passionnés, et dans une communauté que nous sommes extrêmement fiers de représenter », a déclaré Mark Wilf dans un communiqué diffusé par les Lions, qui appartenaient à l’homme d’affaires brésilien Flavio Augusto da Silva.

Orlando City SC est entré en MLS en tant que franchise d’expansion en 2015. The Pride a commencé à jouer en NWSL en 2016. La famille du président d’Orlando Magic, Dan DeVos, sera un partenaire limité des Wilfs.

Les Wilfs avaient déjà tenté d’acquérir une équipe MLS pour l’US Bank Stadium à Minneapolis, où jouent les Vikings. Pour l’expansion sur ce marché en 2017, la ligue a choisi un autre groupe de propriété qui dirige le Minnesota United FC.

Les Wilfs en 2017 ont acheté une part minoritaire de Nashville SC, mais cette participation a été dissoute avec l’achat d’Orlando City.