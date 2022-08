Les propriétaires de Manchester United ouverts à la vente d’une participation – médias

Les propriétaires américains du club de football anglais sont depuis longtemps sous le feu des fans

La famille Glazer pourrait envisager de vendre une participation minoritaire dans les géants du football de Premier League Manchester United, selon un rapport qui a cité des sources proches de la situation.

Les Glazers sont propriétaires de United depuis 2005, mais ont fait l’objet d’une surveillance accrue en raison d’un manque d’investissement perçu et d’une sécheresse de trophées de cinq ans chevauchée par un échec à remporter le titre de champion d’Angleterre en près d’une décennie.

Les protestations contre leur règle étant monnaie courante avant le coup d’envoi les jours de match à Old Trafford, les Glazers ont déjà eu des discussions préliminaires sur la possibilité de faire venir un nouvel investisseur, ont déclaré des sources à Bloomberg.

Mais bien que les discussions soient en cours, il n’y a toujours aucune certitude que les Glazers décideront finalement de vendre une partie de leur club.

🚨 LES VITREURS SEMBLENT ENFIN PRÊTS À VENDRE 🚨 pic.twitter.com/otdxtfNu3T — FootballJOE (@FootballJOE) 17 août 2022

De plus, les Glazers ne sont pas prêts à vendre complètement United et à céder le contrôle de l’équipe du nord-ouest de l’Angleterre, qui pourrait être évaluée à environ 5 milliards de livres sterling (6 milliards de dollars).

The Independent affirme que les offres autour de cette marque pourraient inciter les Glazers à céder le pouvoir et que les experts de l’industrie insistent sur le fait qu’il existe un “forte possibilité” d’une vente ayant lieu d’ici un à deux ans.

Bien qu’il soit en bas de la ligue et sans victoire jusqu’à présent en 2022/2023, United devrait attirer de gros investisseurs en tant que l’un des instituts sportifs les plus célèbres au monde.

Cette semaine, le magnat de Tesla et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a tweeté qu’il achetait les Mancuniens avant de prétendre plus tard qu’il plaisantait.

Aussi, j’achète Manchester United, tu es le bienvenu – Elon Musk (@elonmusk) 17 août 2022

Les Glazers détiennent actuellement des actions dans le club qui représentent environ 97% des droits de vote à Old Trafford, dirigés par les coprésidents exécutifs et directeurs Avram et Joel Glazer ainsi que Kevin Glazer, Bryan Glazer, Darcie Glazer Kassewitz et Edward Glazer qui siègent au conseil d’administration. .

Samedi, après une horrible défaite 4-0 à Brentford, la légende de United et expert de Sky Sports, Gary Neville, a lancé une diatribe passionnée de sept minutes et demie qui a creusé les Glazers pour ne pas être plus responsables de leur gestion du club lors de sa disgrâce.

Neville a également souligné l’état de décomposition du terrain du club et le besoin d’investissement, et un fil Swiss Ramble a révélé cette semaine comment les Glazers ont aspiré 1,1 milliard de livres sterling (1,33 milliard de dollars) à United depuis le milieu des années 2000.

Lundi prochain, l’équipe en difficulté d’Erik ten Hag affrontera Liverpool à Old Trafford, où de nouvelles protestations contre la règle des Glazers pourraient être attendues.