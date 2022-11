Les propriétaires de Manchester United, les Glazers, sont ouverts à la vente du club

Les propriétaires de Manchester United, la famille Glazer, ont annoncé qu’ils étaient prêts à vendre le club.

United a publié mardi une déclaration pour révéler qu’ils « exploraient des alternatives stratégiques », y compris un nouvel investissement ou une vente complète. Les Glazers ont achevé leur prise de contrôle en 2005, mais ont fait face à une opposition féroce à leur propriété de la part des supporters, en particulier pour avoir accablé le club d’énormes dettes à la suite de leur rachat par emprunt.

Le communiqué publié mardi se lit comme suit: “Manchester United annonce aujourd’hui que le conseil d’administration entame un processus pour explorer des alternatives stratégiques pour le club.

“Le processus est conçu pour améliorer la croissance future du club, dans le but ultime de positionner le club pour tirer parti des opportunités à la fois sur le terrain et sur le plan commercial.

“Dans le cadre de ce processus, le conseil d’administration examinera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant l’entreprise.

“Cela comprendra une évaluation de plusieurs initiatives visant à renforcer le club, y compris le réaménagement du stade et des infrastructures, et l’expansion des opérations commerciales du club à l’échelle mondiale, chacune dans le contexte de l’amélioration du succès à long terme des équipes masculines, féminines et équipes de l’académie et apporter des avantages aux fans et aux autres parties prenantes.”

La nouvelle tombe le jour même où Manchester United a annoncé que Cristiano Ronaldo quitterait le club après qu’un “accord mutuel” ait été conclu entre les deux parties. Le départ de Ronaldo fait suite à l’interview de la semaine dernière avec Piers Morgan dans laquelle il a fustigé le club et son nouveau manager Erik ten Hag pour lui avoir manqué de respect.

Si United devait être vendu purement et simplement, le club devrait atteindre un prix bien supérieur aux 2,5 milliards de livres sterling payés pour Chelsea par un consortium dirigé par le copropriétaire des LA Dodgers Todd Boehley en mai.

Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, qui a également fait une offre pour Chelsea, a déclaré qu’il serait intéressé par l’achat de United, mais a insisté en octobre sur le fait que les Glazers ne voulaient pas vendre.

Le groupe Raine a été nommé “conseiller financier exclusif” de United après avoir géré la vente de Chelsea plus tôt cette année.

Avram Glazer et Joel Glazer ont déclaré dans le communiqué publié mardi : “La force de Manchester United repose sur la passion et la loyauté de notre communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de followers.

“Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l’histoire de succès du club, le conseil d’administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques.

“Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le club aujourd’hui et à l’avenir.

“Tout au long de ce processus, nous resterons pleinement concentrés sur le service des meilleurs intérêts de nos fans, actionnaires et diverses parties prenantes.”