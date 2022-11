Les propriétaires de Manchester United envisagent de vendre leur club après s’être séparés de Cristiano Ronaldo

Manchester United a déclaré mardi qu’il entamait un processus d’exploration d’alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement ou une vente potentielle, 17 ans après que la famille américaine Glazer a acheté le club de football anglais de Premier League.

La famille Glazer travaille avec des conseillers financiers sur le processus, qui pourrait conduire à une vente partielle du club d’Old Trafford ou à des investissements, notamment le réaménagement du stade et des infrastructures, a indiqué le club dans un communiqué.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les fans de Manchester United ont réclamé un changement de propriétaire et les Glazers ont été la cible de critiques intenses alors que l’équipe a passé cinq ans sans remporter de trophée. La dernière argenterie qu’ils ont remportée était la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue en 2017.

“Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l’histoire de succès du club, le conseil d’administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques”, ont déclaré Avram Glazer et Joel Glazer, coprésidents exécutifs et directeurs de United, dans le communiqué.

“Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le club aujourd’hui et à l’avenir”, indique le communiqué.

En août, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe avait exprimé son intérêt pour l’achat de United, a rapporté Reuters. À l’époque, Elon Musk avait également plaisanté sur le projet d’achat du club.

Les propriétaires sont sous pression, United étant cinquième de la Premier League à mi-parcours de la saison, qui a été suspendue en raison de la Coupe du monde du Qatar en cours.

Les actions de Manchester United ont bondi de 20% après que Sky News a rendu compte pour la première fois du processus de vente, donnant au club une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars.

La société valait 2,5 milliards de dollars à la clôture des marchés américains mardi. À son apogée en tant qu’entreprise publique, elle avait une capitalisation boursière de 4,3 milliards de dollars en 2018.

RONALDO QUITTE

Mardi également, le club a déclaré que l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo partirait avec effet immédiat, marquant une fin amère au deuxième passage du capitaine portugais à Old Trafford après avoir déclaré s’être senti trahi par le club.

Les Glazers ont acheté le club pour 790 millions de livres (939,07 millions de dollars) en 2005 dans le cadre d’un accord à fort effet de levier qui a été critiqué pour avoir chargé le club de dettes.

United est coté à la Bourse de New York depuis 2012, lorsque les Glazers ont vendu 10% de leur participation via la cotation et ont vendu plus d’actions depuis.

Le groupe Raine agit en tant que conseiller financier et Latham & Watkins LLP est le conseiller juridique de Manchester United.

Lire aussi | Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d’un commun accord avec effet immédiat

Rothschild and Co. agit en tant que conseiller financier des actionnaires de la famille Glazer.

Parmi les manifestations de fans contre les Glazers, il y en a eu une en mai 2021 qui a forcé le report d’un match à domicile contre Liverpool, l’un des plus grands rivaux du club. C’était le premier match de Premier League à être reporté en raison d’une manifestation.

United et Liverpool faisaient partie d’un groupe de grands clubs qui ont déclaré vouloir créer une Super League européenne en avril 2021, mais se sont ensuite retirés, en partie à cause des objections de nombreux fans en Angleterre.

Liverpool « envisage également une vente », selon le président du club, Tom Werner. En mai 2022, le Chelsea Football Club a été vendu à un consortium dirigé par un groupe d’investissement dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital pour 3,2 milliards de dollars (2,5 milliards de livres).

United a terminé sixième la saison dernière de sa pire campagne de Premier League en termes de points gagnés, ne parvenant pas à se qualifier pour la lucrative compétition de la Ligue des champions européenne.

Ils ont remporté le dernier de leurs 20 titres de ligue de haut niveau en 2013, l’année où le grand Alex Ferguson a démissionné de son poste de manager après plus de 26 ans à la tête.

Le club a embauché le manager néerlandais Erik ten Hag de l’Ajax Amsterdam dans le but de renverser la vapeur.

(1 $ = 0,8413 livre)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici