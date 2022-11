Les propriétaires de Manchester United envisagent de vendre alors que les Glazers recherchent de nouveaux investissements | Actualité économique

Le Manchester United Football Club pourrait enfin être vendu par ses propriétaires américains après un règne de 17 ans dominé par les protestations des fans et la baisse des performances sur le terrain.

Sky News peut révéler en exclusivité que la famille Glazer se prépare à annoncer officiellement son intention d’examiner les sources potentielles d’investissement extérieur qui pourraient inclure une vente aux enchères à part entière du club de football sans doute le plus célèbre du monde.

Des sources ont déclaré mardi que les banquiers d’investissement recevaient des instructions des propriétaires de Manchester United pour les conseiller sur le processus, qui est susceptible d’inclure une vente totale ou partielle, ou un partenariat stratégique avec des tiers.

Une déclaration confirmant leurs intentions pourrait être imminente, a déclaré l’un d’eux.

L’annonce d’un examen des options financières qui pourraient inclure un processus de vente marquerait la fin d’années de spéculations sur la question de savoir si les Glazers pourraient être persuadés de décharger un club qui, au cours de la dernière décennie, a connu un déclin footballistique presque absolu.

L’équipe d’Old Trafford n’a pas remporté le titre de Premier League depuis 2013 et a limogé une succession de managers à la suite du départ à la retraite de Sir Alex Ferguson.

Plus récemment, le club s’est retrouvé impliqué dans une âpre bataille juridique avec Cristiano Ronaldo, son joueur le plus connu, au cours d’une interview dans laquelle il a remis en question l’ambition de United et a fustigé l’approche des Glazers pour le posséder.

Mardi, United a annoncé que M. Ronaldo était parti “avec effet immédiat”.

Il reste possible que la famille, qui a pris le contrôle de United en 2005 dans le cadre d’un accord de 790 millions de livres sterling largement financé par la dette, choisisse de ne pas vendre.

Une vente partielle à de nouveaux investisseurs, avec une levée de fonds pour financer un réaménagement en retard d’Old Trafford, est l’un des résultats potentiels du processus.

Les Glazers ont reconnu la nécessité de nouveaux investissements dans les infrastructures pour transformer le stade en un véritable lieu de classe mondiale, tandis que des fonds substantiels sont également nécessaires pour permettre à l’équipe masculine de concourir une fois de plus au sommet du jeu européen.

Si United était vendu purement et simplement, ce serait le dernier club de haut vol à changer de mains, après que Roman Abramovich ait convenu d’une vente de 2,5 milliards de livres sterling de Chelsea à un consortium dirigé par l’homme d’affaires américain Todd Boehly plus tôt cette année.

La valorisation de United lors d’une vente dépasserait inévitablement la capitalisation boursière d’environ 2,15 milliards de dollars impliquée par le cours de son action lors de la séance de négociation de mardi à la Bourse de New York.

Les rapports de ces derniers mois ont émis l’hypothèse que toute transaction devrait valoriser le club entre 5 et 9 milliards de livres sterling pour persuader les propriétaires de vendre.

Les Glazers ont inscrit une participation minoritaire dans la société en 2012, mais ont conservé un contrôle écrasant grâce à une structure d’actions à deux classes, ce qui signifie qu’ils détiennent presque tous les droits de vote.

Depuis plus de 18 mois, le club a promis d’introduire un programme de propriété des supporters de taille modeste qui donnerait aux supporters des actions avec la même structure de droits de vote que les Glazers.

L’initiative n’a cependant pas encore été lancée malgré l’engagement de la rendre opérationnelle d’ici le début de la saison 2021-22.

C’était l’un des nombreux engagements pris par Joel Glazer, coprésident de United, à la suite de la débâcle de la Super League européenne (ESL), dans laquelle le club a joué un rôle central.

Manchester United était l’une des six équipes de Premier League à accepter de rejoindre le projet, qui s’est effondré quelques heures après son lancement officiel au milieu de l’acrimonie publique et politique.

En mai 2021, les fans des Red Devils ont forcé le report d’un match à domicile contre leurs rivaux Liverpool après avoir protesté contre l’ESL et la famille Glazer.

“Love United, hate Glazer” est devenu un refrain familier pendant leur mandat, les supporters critiquant un manque perçu d’investissement dans l’infrastructure du club tandis que les propriétaires ont extrait des centaines de millions de livres de dividendes grâce à sa poursuite commerciale Succès.

Si un processus de vente formel est lancé, l’attention se portera sur l’identité des acheteurs potentiels.

Sir Jim Ratcliffe, le milliardaire Ineos qui soutient United depuis son enfance, a déclaré en août qu’il souhaitait acheter le club, mais a depuis suggéré que les noms d’élite du football anglais étaient surévalués.

Des milliardaires du monde entier seront liés aux offres, tout comme les investisseurs souverains cherchant à imiter les types de prises de contrôle observées à Newcastle United – désormais détenue par des investisseurs soutenus par l’État saoudien – et à Paris St Germain, qui appartient au Qatar.

Il y aura également des spéculations selon lesquelles les Red Knights, un consortium dirigé par l’ancien directeur de United et éminent économiste Lord O’Neill, pourraient relancer une tentative lancée en 2010 pour prendre le contrôle du club.

De manière significative, la vente aux enchères potentielle de Manchester United intervient alors que Fenway Sports Group, le propriétaire de Liverpool, envisage également de vendre tout ou partie du club d’Anfield.

Des processus de vente simultanés pour deux des soi-disant «six grands» du football anglais – les autres étant Arsenal, Chelsea, Manchester City et Tottenham Hotspur – seraient sans précédent.

Un analyste a déclaré que le moment suggérait que certains investisseurs pensaient que la valeur des meilleurs clubs pourrait approcher de son apogée, en particulier dans un contexte de prévisions économiques mondiales difficiles pour les années à venir.

L’annonce de United devrait également être faite lors d’une Coupe du monde alimentée par les pétrodollars du Golfe, soulignant l’évolution du financement de l’industrie mondiale du football.

Manchester United a refusé de commenter mardi.