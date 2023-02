Les propriétaires de Manchester City s’apprêtent à acheter un nouveau club après les accusations de Premier League – rapport

Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet)Les propriétaires de seraient sur le point de finaliser une prise de contrôle du club brésilien de Bahia – quelques jours seulement après que City a été accusé de 115 violations présumées des règles financières de la Premier League.

La nouvelle a éclaté lundi que City avait été renvoyé à une commission indépendante après une enquête de quatre ans sur les relations des champions d’Angleterre entre les saisons 2009/10 et 2017/18.

Mais la société propriétaire de City, le City Football Group (CFG), financé par les Émirats arabes unis, semble poursuivre ses activités comme d’habitude.

Selon le Miroir (s’ouvre dans un nouvel onglet)CFG achètera une participation de 90 % dans Bahia – qui a été reconduit dans l’élite brésilienne l’année dernière – pour en faire le 11e club de son portefeuille mondial.

Ce portefeuille comprend l’Europe, l’Asie, l’Australie et l’Amérique du Nord et du Sud – y compris Gérone de LaLiga, Troyes de Ligue 1 et l’équipe MLS de New York. Le CFG répertorie également les géants boliviens Bolivar en tant que “club partenaire”.

Les experts ont déclaré qu’il pourrait s’écouler des années avant que nous sachions si City est coupable ou non, mais les sanctions potentielles vont des amendes à la relégation. Ils pourraient également être privés de leurs titres de Premier League 2011/12, 2013/14 et 2017/18.

Pep Guardiola est furieusement sur la défensive depuis les accusations, affirmant que City a “déjà été condamné” par les 19 autres clubs de Premier League – et citant l’interdiction européenne que City a reçue en 2020 pour de prétendues violations du fair-play financier (FFP) de l’UEFA qui était plus tard annulé en appel.