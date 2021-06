Les propriétaires de Manchester City City Football Group ont désormais des champions en titre dans trois pays différents

Félicitations à Melbourne City, qui a triomphé dimanche lors de la grande finale de la A-League pour remporter son tout premier championnat australien.

City a battu le Sydney FC, champion de la saison dernière, 3-1 pour remporter un premier titre historique, après avoir également terminé à deux points de ses rivaux en tête du classement de la saison régulière pour remporter le Premier’s Plate.

Cela signifie que City Football Group (CFG), l’organisation mondiale de propriété de clubs de football, peut désormais se vanter de trois champions en titre dans trois pays différents.

Mumbai City a été le premier club appartenant au CFG à remporter les honneurs en 2021, terminant son premier titre de la Super League indienne en mars avec une victoire décisive sur l’ATK Mohun Bagan.

Manchester City a emboîté le pas peu de temps après en remportant la Premier League au galop, avant que Melbourne City ne termine le tour du chapeau ce week-end.

Des États-Unis à l’Uruguay, CFG possède désormais (ou possède en partie) un portefeuille de clubs disséminés dans le monde entier et nombre de leurs investissements commencent à porter leurs fruits en termes de succès sur le terrain.

Voici un aperçu de la performance de tous les clubs sous l’égide du CFG depuis leur rachat par la société britannique appartenant à Abu Dhabi.

Manchester City (Angleterre)

Club phare de CFG, City a subi une vaste refonte depuis que Sheikh Mansour et le Abu Dhabi United Group ont finalisé leur rachat en 2008. Officiellement, CFG est entré en scène à City lors de la création du groupe avant la campagne 2013-14, assurant la Premier League. titre lors de leur première saison suivi de trois autres titres (2017-18, 2018-19, 2020-21) sous Pep Guardiola, ainsi qu’une pléthore de coupes nationales. Ils attendent toujours la gloire sur le front européen, mais City a atteint sa première finale de Ligue des champions en 2020-21 pour être battu de justesse par Chelsea.

Bien que l’équipe féminine de City existait depuis la fin des années 1980, elle n’était affiliée au club que jusqu’à ce que le groupe Abu Dhabi l’officialise en les réunissant sous le même toit en 2012. Après que CFG a pris la barre, City Women a remporté son premier trophée majeur. avec la FA Women’s League Cup 2014 avant de rater de peu le titre de champion en 2015. À ce stade, elles s’étaient fermement établies comme une force majeure avec laquelle il fallait compter et ont remporté leur premier titre WSL en 2016 avant de finir coureurs. chaque saison depuis. Ils ont également remporté la FA Cup féminine à trois reprises en 2016-17, 2018-19 et 2019-20.

CFG a commencé son association avec Melbourne City en 2014 lorsqu’ils ont conclu un accord de propriété pour le club (alors appelé Melbourne Heart) en partenariat avec la franchise de la ligue de rugby Melbourne Storm. CFG a ensuite racheté la participation de Storm un an plus tard et en a acquis la pleine propriété, après avoir rebaptisé le club en « Melbourne City » et changé la couleur de son kit à domicile des rayures rouges et blanches au bleu ciel.

Depuis lors, le club de la A-League a remporté à la fois la saison régulière et la finale de la saison en 2020-21, pour s’ajouter à la Coupe FFA qu’ils ont remportée en 2016.

Le club féminin a été formé en 2015 et, avec une meilleure infrastructure que nombre de leurs adversaires plus établis, ils ont pris d’assaut la W-League, remportant deux Premierships et quatre championnats entre 2015-16 et 2020.

Bombay (Inde)

La ville de Mumbai a été formée en 2014 et a participé à la première saison de la Super League indienne la même année, bien qu’ils aient eu du mal à rivaliser et ont finalement terminé septièmes dans une ligue à huit équipes. Cependant, avec le soutien de CFG, la fortune de City s’est améliorée d’année en année au point qu’elle a obtenu son tout premier titre ISL à la septième tentative. City a remporté la ligue en battant ses rivaux ATK Mohun Bagan à la différence de buts avant de battre la même équipe 2-1 lors de la grande finale pour remporter le championnat en mars.

Le Girona FC a été fondé pour la première fois en 1930 et possédait déjà une longue histoire avant que CFG n’achète une participation à l’été 2017, peu de temps après que le club ait scellé sa toute première promotion en Liga. À ce stade, la propriété du club a été partagée entre le CFG et un consortium dirigé par Pere Guardiola, agent de football et frère du manager de Manchester City Pep.

Hélas, Gérone n’a pas pu conserver son statut de haut niveau très longtemps et a été relégué dans la division Segunda le dernier jour de la campagne 2018-19.

À l’origine un partenariat entre Manchester City et l’équipe de baseball des New York Yankees, New York City a été annoncée comme une nouvelle franchise d’expansion en mai 2013 et a commencé à participer à la MLS deux ans plus tard.

Les deux villes ont entretenu une relation de travail étroite, échangeant joueurs et entraîneurs au fil des ans. Cependant, bien qu’il ait déjà eu une équipe composée d’Andrea Pirlo, David Villa et Frank Lampard, le NYCFC n’a pas encore connu les mêmes niveaux de succès que ses homologues anglais, atteignant les séries éliminatoires à plusieurs reprises mais ne se rapprochant jamais du championnat.

Yokohama F. Marinos (Japon)

En partenariat avec les constructeurs automobiles Nissan, CFG a acquis une participation dans l’équipe japonaise de Yokohama F. Marinos en 2014. Depuis lors, les Marinos ont été sacrés champions de la J1 League (2019), leur première médaille d’argent de toute nature depuis leur victoire en Coupe de l’Empereur en 2013.

Couple de la ville de Montevideo (Uruguay)

En avril 2017, CFG a acheté le Club Atletico Torque et a rapidement modifié son nom pour ajouter cette marque familière « City ». Cela a également coïncidé avec l’ascension du club de Montevideo du deuxième niveau pour faire ses débuts dans la Primera Division uruguayenne en 2017-18. Cependant, ils ont terminé la saison dans la zone de relégation et sont dûment retombés dans le deuxième niveau, pour rebondir directement dans l’élite en remportant la ligue en 2018-19.

Loin de lutter, Torque a ensuite terminé à une troisième place respectable dans les étapes Apertura et Clausura de la campagne Primera Division 2020, aidé en grande partie par leur tout nouveau centre de formation à la pointe de la technologie à la Montevideo City Football Academy.

Sichuan Jiuniu (Chine)

CFG a acheté une participation dans l’équipe chinoise de troisième niveau du Sichuan Jiuniu en février 2019, avec une promotion en China League One (deuxième niveau) décidée avant la saison 2020, w.

Le CFG est devenu actionnaire majoritaire du club belge de Lommel en mai 2020, le club évoluant en première division B, c’est-à-dire en deuxième division. Lommel est donc devenu le neuvième club à rejoindre le CFG et a dûment terminé troisième de sa première campagne de championnat dans le cadre de la famille après avoir terminé dernier du classement en 2019-20. Le club belge est dirigé par Liam Manning, qui a précédemment travaillé comme directeur d’académie pour la ville de New York jusqu’à l’été 2020, date à laquelle il a quitté un club CFG pour en rejoindre un autre.

10e et plus récent club à être ajouté au portefeuille, Troyes est devenu un club du CFG lorsque le groupe a racheté les actions appartenant à l’ancien propriétaire Daniel Masoni en septembre 2020. Troyes a passé la saison 2020-21 dans le deuxième niveau mais jouera en haut. -voler le football aux côtés du Paris Saint-Germain et de Lyon l’année prochaine après avoir terminé la campagne en tant que champions de Ligue 2.