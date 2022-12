Les propriétaires de Man United s’entretiennent avec des investisseurs potentiels saoudiens et qatariens – médias

Les propriétaires du club basés aux États-Unis seraient à la recherche d’offres pour acheter les géants de la Premier League

Le copropriétaire de Manchester United, Avram Glazer, a ouvert des discussions avec des investisseurs potentiels qataris et saoudiens lors de sa participation à la Coupe du monde de football, selon un rapport de The Athletic.

La famille Glazer, qui reste des personnalités profondément impopulaires à Old Trafford en raison de sa gestion du club de football de renommée mondiale, a révélé en novembre qu’elle cherchait à “explorer des alternatives stratégiques» pour le club qui pourrait inclure un investissement partiel ou une vente complète du club.

Il a été signalé qu’ils recherchaient ce qui serait un chiffre record mondial entre 6 et 7 milliards de livres sterling (7,3 milliards de dollars à 8,5 milliards de dollars) s’ils acceptaient un changement de propriété en gros.

Les Glazers ont retenu les services de la société d’investissement américaine The Raine Group pour agir en tant que conseiller financier exclusif tout au long du processus, la même organisation qui a supervisé la vente de l’équipe rivale Chelsea par Roman Abramovich à un consortium dirigé par l’homme d’affaires américain Todd Boehly plus tôt cette année. .

La nature exacte des discussions rapportées avec des personnalités du Qatar et d’Arabie saoudite reste floue, rapporte The Athletic, mais il a déjà été supposé que la Qatar Investment Authority, le fonds d’investissement souverain de l’État du Golfe, cherchait à acheter un club de football européen de premier plan.

Cependant, il reste à voir si le gouvernement du Qatar serait prêt à payer des frais aussi importants alors que des opportunités d’investissement moins chères pourraient être disponibles dans le football européen.

Ni Manchester United ni The Raine Group n’ont commenté l’affaire lorsqu’ils ont été contactés par les médias.

Plus tôt cette semaine à Doha, Avram Glazer a indiqué que le processus de recherche d’investissements est actuellement en cours.

“Ce n’est pas nécessairement une vente, c’est un processus et nous allons de l’avant avec le processus, donc nous verrons ce qui se passera,” il a dit.

“C’est la mise à jour, c’est le processus et le processus se poursuit.”

Il est entendu que des discussions ont également eu lieu avec des fonds d’investissement saoudiens et basés à Dubaï au sujet d’une éventuelle vente – dont les informations se sont accélérées lorsque le ministre saoudien des sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, a déclaré qu’il espérait que les chiffres de son pays progresseraient. avec une offre pour United ou Liverpool, une autre équipe sur le marché.

“J’espère que oui, s’il y a des investisseurs et que les chiffres s’additionnent, et que cela fait une bonne affaire,” il a dit.

“La Premier League est la meilleure ligue du monde. Tout le monde regarde la Premier League. C’est la ligue la plus regardée et il y a des fans inconditionnels de ces équipes dans le royaume. Ce serait donc un plus pour tout le monde.”