Les propriétaires de Man United, les Glazers, écrivent une lettre ouverte aux fans: désireux de travailler ensemble

Joel Glazer a déclaré aux fans de Manchester United qu’il « se soucie profondément » du club et a promis de le prouver avec des investissements à la fois sur et en dehors du terrain.

La tentative infructueuse de rejoindre la Super League européenne a déclenché une nouvelle série de protestations contre la propriété familiale du club Glazer, y compris à Old Trafford dimanche, ce qui a forcé le report de l’affrontement de Premier League avec Liverpool.

Des sources ont déclaré à ESPN que de nouvelles manifestations étaient prévues et, au milieu des tensions croissantes entre les Glazers et leurs partisans, Glazer a écrit aux représentants des fans pour présenter un plan pour apaiser l’animosité.

« Je tiens à vous rassurer que ma famille et moi nous soucions profondément de Manchester United et ressentons un profond sentiment de responsabilité pour protéger et renforcer sa force à long terme, tout en respectant ses valeurs et ses traditions », lit-on dans la lettre publiée vendredi. « Notre priorité absolue est, et sera toujours, de concourir pour les trophées les plus importants, de jouer au football divertissant avec une équipe composée de recrues de haute qualité et de certains des meilleurs talents locaux au monde. Sous Ole, nous pensons que nous sommes absolument sur la bonne voie. Piste.

«Le succès sur le terrain doit être étayé par de solides fondations. Nous avons soutenu des investissements soutenus dans l’équipe pendant de nombreuses années, et cela se poursuivra cet été.

« Nous reconnaissons que nous devrons augmenter considérablement les investissements dans Old Trafford et notre complexe d’entraînement pour nous assurer que les installations du club restent parmi les meilleures d’Europe. Dans ce cadre, nous consulterons les supporters sur les investissements liés au stade et à la journée de match. vivre. »

L’une des principales critiques adressées aux Glazers est le manque de communication avec les fans. Joel Glazer a accordé une interview aux médias du club depuis qu’il a pris le contrôle du club en 2005. Les propriétaires ont promis de corriger cela en devenant « de meilleurs auditeurs » et en permettant aux supporters d’avoir leur mot à dire sur la façon dont le club est géré.

Le copropriétaire de Manchester United, Joel Glazer, a écrit aux fans. Nick Cammett / Images de diamant / Getty Images

« Je tiens à reconnaître la nécessité d’un changement, avec une consultation plus approfondie avec vous en tant que principal organisme de représentation des fans sur une gamme de questions importantes, y compris les compétitions dans lesquelles nous jouons », a écrit Glazer. « Nous reconnaissons également l’importance de l’intégration des intérêts des supporters et du football dans les processus décisionnels clés à tous les niveaux du club, et nous sommes ouverts à des discussions constructives sur la manière de renforcer ce principe.

« L’une des leçons les plus claires de ces dernières semaines est la nécessité pour nous de devenir de meilleurs auditeurs. Nous croyons au principe selon lequel les fans possèdent des actions dans le club. Nous nous sommes précédemment engagés avec le Manchester United Supporters ‘Trust sur la propriété des actions des fans et nous voulons poursuivre et accélérer ces discussions, ainsi que des dispositions visant à améliorer la consultation des fans.

<< Nous reconnaissons que l'examen du football lancé par le gouvernement et dirigé par les fans est une opportunité positive d'explorer de nouvelles structures pour l'engagement et l'influence des supporters. Je peux vous assurer que nous nous engagerons volontairement et ouvertement dans l'examen, dans le but de mettre les supporters au cœur du jeu et en veillant à ce que leurs intérêts soient avancés et protégés. "

La tentative infructueuse de former l’ESL séparatiste a entraîné de nombreuses manifestations de la part des six clubs anglais impliqués, les fans de United ayant d’abord pénétré dans le terrain d’entraînement du club de Carrington pour parler au manager Ole Gunnar Solskjaer, avant que des groupes de supporters ne se frayent un chemin sur le terrain avant l’affrontement avec Liverpool, obligeant le match à être reporté.

Les groupes de fans unis ont depuis annoncé qu’ils boycotteraient les produits appartenant à des sponsors affiliés au club.