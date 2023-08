Les propriétaires de Man United, Glazers, ont mis en garde contre le contrecoup de non-vente – sources

La famille Glazer a été avertie du contrecoup potentiel des fans s’ils ne vendaient pas Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN.

Les propriétaires du club basés aux États-Unis ont annoncé en novembre dernier qu’ils envisageraient des « alternatives stratégiques », notamment l’acceptation d’un investissement minoritaire ou une vente complète.

L’homme d’affaires qatari Sheikh Jassim et le groupe INEOS, dirigé par l’homme d’affaires britannique Sir Jim Ratcliffe, se sont présentés comme des acheteurs potentiels, mais les frères et sœurs Glazer, au nombre de six, n’ont pas encore pris de décision sur les mesures à prendre.

Des sources ont déclaré à ESPN que les coprésidents Joel et Avram Glazer sont les plus réticents à céder leurs parts.

Cela a suscité des craintes parmi les partisans de vouloir rester en tant que propriétaires, bien qu’ils soient profondément impopulaires depuis leur prise de contrôle par effet de levier en 2005.

Des sources ont déclaré à ESPN que lors de leurs délibérations, les Glazers ont été invités à envisager le potentiel d’opposition des fans s’ils devaient annoncer leur intention de rester au club à quelque titre que ce soit.

Des bannières Anti-Glazer ont été vues à Old Trafford pour le match d’ouverture de la saison de Manchester United contre les Wolves le 14 août. Stu Forster/Getty Images

Les supporters ont régulièrement protesté contre leur propriété et en mai 2021, un match de Premier League contre Liverpool a été reporté après que des manifestants se soient introduits de force dans Old Trafford et sur le terrain.

Il y a également eu une manifestation avant le premier match de la saison de United contre les Wolves la semaine dernière. Un autre est prévu pour la visite de Nottingham Forest à Old Trafford le 26 août, lorsque les fans ont été invités à organiser un sit-in pendant une heure après le coup de sifflet à plein temps.

Des sources proches de l’offre qatarie pour United ont déclaré à ESPN qu’elles restaient sceptiques quant à la vente du club. Plusieurs groupes financiers attendent également de savoir si leurs offres d’investissement ont été acceptées.

United a besoin d’une injection de capital pour commencer le réaménagement d’Old Trafford. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il existe divers plans pour améliorer le stade, coûtant entre 800 millions de livres sterling (1,02 milliard de dollars) et 2 milliards de livres sterling (2,55 milliards de dollars).