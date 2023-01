Les propriétaires de magasins afghans couvrent les visages des mannequins féminins et la colère des photos Internet

Depuis que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan, les choses ont radicalement changé, en particulier pour les femmes. Le régime a imposé des lois draconiennes aux citoyens. Ils ont également interdit aux femmes l’accès à l’éducation. Cependant, selon de nouveaux rapports, ils ont maintenant ordonné aux magasins de textile de couvrir les visages des mannequins représentant des vêtements pour femmes. Plusieurs personnes sont allées sur Twitter et ont partagé des images de la même chose. Les images téléchargées montrent les visages des mannequins recouverts d’un tissu.

Sara Wahedi a utilisé son compte Twitter officiel et partagé des images de magasins. « La haine des talibans envers les femmes s’étend au-delà des vivants. Il est désormais obligatoire pour les commerçants de couvrir le visage des mannequins. Ces images dystopiques sont un signe de la détérioration de la vie des femmes afghanes si le monde ne les soutient pas”, a-t-elle écrit en légende.

La haine des talibans envers les femmes s’étend au-delà des vivants. Il est désormais obligatoire pour les propriétaires de magasins de couvrir les visages des mannequins. Ces images dystopiques montrent à quel point la vie des femmes afghanes va empirer si le monde ne les soutient pas. pic.twitter.com/p2p0b0QGRR – Sara Wahedi (@SaraWahedi) 18 janvier 2023

Un utilisateur de Twitter a publié quelques images supplémentaires de ces magasins en écrivant : « Voici quelques images de l’une de mes entreprises. Presque tous mes employés sont des femmes, âgées de 18 à 50 ans, et elles travaillent actuellement dans des conditions très défavorables et stressantes. Les talibans ne peuvent pas gagner en ségrégant et en réprimant la moitié de la population.” Jetez un œil :

Voici quelques images d’une de mes entreprises. Presque tous mes employés sont des femmes, âgées de 18 à 50 ans, et elles travaillent actuellement dans des conditions très défavorables et stressantes. Les talibans ne peuvent pas gagner en séparant et en réprimant la moitié de la population. pic.twitter.com/cVDdsZitPM— Fayçal Azizi (@mfaisalazizi) 18 janvier 2023

Plus tôt, lorsque les talibans ont interdit l’enseignement universitaire aux femmes dans tout l’Afghanistan, les protestations contre cette décision ont retenti sur Twitter sous la forme du hashtag “Let Her Learn”. Grâce à elle, des personnes du monde entier ont manifesté leur soutien aux femmes et aux filles afghanes et à leur droit à l’éducation. Les États-Unis ont fermement condamné la “décision indéfendable” des talibans d’interdire aux femmes d’accéder aux universités et de maintenir les écoles secondaires fermées aux filles en Afghanistan, le secrétaire d’État Antony Blinken avertissant que cette décision aura des “conséquences” pour le régime islamiste.

« L’éducation est un outil crucial dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’injustice. L’interdiction de l’éducation des filles par les talibans ne fait que perpétuer ces problèmes en Afghanistan”, a écrit Habib Khan, fondateur de l’organisation non gouvernementale Afghan Peace Watch, dans un tweet.

