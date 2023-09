Les propriétaires de locations à court terme dans les zones résidentielles d’Halifax font face à de nouvelles restrictions

Les nouvelles règles d’Halifax concernant les locations à court terme sont désormais pleinement en vigueur, limitant la manière dont elles peuvent fonctionner dans les quartiers résidentiels dans l’espoir de libérer le parc de logements.

Mais la tactique de la ville consistant à élaborer des règles différentes pour différents types de zonage suscite des réactions mitigées.

La grande majorité des locations à court terme comme les Airbnb à Halifax sont des logements entiers, comme des maisons ou des appartements.

Selon la plateforme d’analyse de données AirDNA, 1 937 annonces sur les 2 418 locations actives de la municipalité vendredi concernaient des logements entiers. Les 481 autres étaient des chambres privées.

Depuis le 1er septembre, la location d’unités entières et la location de chambres ne sont autorisées dans les zones résidentielles que si elles se trouvent dans la résidence principale du propriétaire. La location de la totalité du logement est autorisée lorsque le propriétaire est absent. Les appartements au sous-sol ou dans la cour doivent désormais être loués pour plus de 28 jours.

Les locations de courte durée sont toujours autorisées dans les zones commerciales ou à usage mixte où se trouvent la plupart des hôtels.

Brendan Smith de Dartmouth vit dans un triplex résidentiel où il est le seul locataire à long terme entre deux Airbnb. Ces unités devront changer selon les nouvelles règles, « et ça va être génial », a-t-il déclaré.

« Nous avons besoin de chaque unité que nous pouvons obtenir dès maintenant », a-t-il déclaré.

Bien que Smith et d’autres membres du groupe de défense Neighbours Speak Up espèrent voir la règle de l’occupation par le propriétaire appliquée partout à Halifax, Smith a déclaré qu’il s’agissait d’un premier pas dans la bonne direction.

Aux propriétaires inquiets de perdre de l’argent à cause de la réglementation, Smith a déclaré que des règles visant à limiter les Airbnb et autres locations de vacances ont été progressivement introduites dans les villes du monde entier. Les propriétaires savaient que des changements allaient arriver lorsque le conseil d’Halifax a demandé au personnel en 2020 d’envisager d’apporter des modifications spécifiques aux règlements.

Étant donné que les prix de l’immobilier à Halifax ont augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années, Smith a déclaré que les propriétaires qui se sentent obligés de vendre réaliseront probablement des bénéfices.

Brendan Smith est locataire à Dartmouth. Son triplex compte actuellement deux locations à court terme qui seront obligés de louer plus de 28 jours à la fois afin de se conformer aux nouvelles règles. (CBC)

« J’ai du mal à croire que quelqu’un puisse être mis à l’écart par ces réglementations, et s’il le fait, c’est simplement parce qu’il n’a pas fait ses devoirs et c’est en quelque sorte sa faute », a déclaré Smith.

Conseil. Shawn Cleary a voté contre les règles et a déclaré avoir entendu beaucoup de confusion de la part des résidents en raison de la mosaïque de zonage d’Halifax.

« Vous pourriez avoir le même quartier : un côté de la rue le permettrait, l’autre côté, votre voisin le pourrait, vous ne le feriez pas », a déclaré Cleary.

Une autre préoccupation de Cleary est le manque de données précises. Bien qu’AirDNA puisse donner une zone générale où se trouvent les locations, il ne peut pas identifier les numéros civiques. Cleary a donc déclaré qu’il n’était pas clair exactement combien d’annonces sont désormais illégales.

Conseil. Shawn Cleary a insisté pour obtenir davantage de données avant l’entrée en vigueur des réglementations de la ville sur les locations à court terme. (Robert Short/CBC)

Il se pourrait que seulement 100 ou 200 unités soient reconverties en logements à long terme, a déclaré Cleary, ce qui est une « goutte d’eau dans l’océan » comparé aux milliers d’unités dont Halifax a maintenant besoin chaque année pour faire face à la crise du logement et à une population croissante.

Il a déclaré que d’autres approches pourraient être plus efficaces pour remettre davantage de logements sur le marché locatif régulier. La plupart d’autres villes au Canada ont pris une approche différente, notamment en autorisant uniquement les locations dans les résidences principales, plutôt que dans les immeubles de placement, ou en limitant le nombre de nuits par an qu’une location peut être proposée.

Cleary a déclaré que les personnes les plus touchées par la réglementation sont celles qui possèdent des logements au sous-sol ou une propriété à deuxième revenu qu’elles utilisent pour payer leurs factures et leur hypothèque.

« Cela va causer beaucoup de désabonnement sur le marché. Cela va causer beaucoup de souffrance aux gens », a déclaré Cleary.

Mais l’agent immobilier Tanya Colbo de Royal LePage a déclaré que ce mouvement pourrait au moins permettre aux gens de louer dans des quartiers dynamiques qui ont vu un grand nombre d’Airbnb, comme son propre quartier de North End.

Jusqu’à présent, a déclaré Colbo, il n’y a pas eu de ruée de personnes vendant leurs locations à court terme, bien qu’une poignée de ses clients aient pris cette mesure. Dans un cas, une grande maison de Dartmouth a été rénovée avec des plans pour deux Airbnb – mais le propriétaire a décidé de vendre à la lumière des nouvelles règles.

« Les propriétaires ne voulaient pas rester propriétaires à long terme, ils ne voulaient tout simplement pas en assumer la responsabilité », a déclaré Colbo.

Tanya Colbo est agent immobilier chez Royal LePage à Halifax (CBC)

Il semble que certaines annonces soient déjà en train de quitter Airbnb pour devenir des offres à long terme.

Dix annonces de location à court terme examinées par CBC partageaient le même emplacement, la même description et les mêmes photos que les annonces de location à long terme sur Facebook Marketplace recherchant des locataires pour des baux de huit mois ou d’un an.

Comme les règles ne s’appliquent qu’aux locations de 28 jours ou moins, les Airbnb proposant des séjours plus longs peuvent rester dans les zones résidentielles.

Avery Birch, de la société de gestion immobilière Sweet Digs, a déclaré que c’était exactement le plan de son équipe.

Matinée d’information – Nouvelle-Écosse13h51Quel sera l’impact des nouvelles réglementations de HRM sur les locations à court terme sur la crise du logement dans la ville ? Le 1er septembre, de nouveaux règlements sur les locations à court terme entreront en vigueur dans la municipalité régionale d’Halifax. Certains défenseurs estiment que c’est un pas dans la bonne direction, d’autres pensent que les règles vont trop loin.

Ils gèrent plus de 100 locations à court terme dans la ville, et Birch a déclaré qu’il y avait une forte demande de personnes souhaitant des logements pour un mois ou plus lorsqu’elles déménageaient à Halifax ou travaillaient sur un contrat.

« Je pense qu’Halifax a adopté une approche très équilibrée, vraiment, vraiment. Cela va apaiser les deux extrémités du spectre », a déclaré Birch.

« Ce que la ville dit vouloir voir avec ce nouveau plan ne fera que continuer à créer de la densité dans le centre-ville.… Je pense que tout le monde ressent un compromis, donc je pense que c’est un bon compromis. »

Données de la liste provinciale à venir

La question de savoir si la ville peut appliquer adéquatement les nouvelles règles est une autre question, mais un porte-parole municipal a déclaré qu’Halifax s’efforce de pourvoir les postes vacants d’agents chargés des règlements municipaux dans la division de conformité.

Tous les propriétaires de locations courte durée je dois maintenant m’inscrire auprès de la provinceet ces données seront éventuellement partagées avec Halifax afin que le personnel sache bientôt où il se trouve dans la ville.

Toute personne qui loue à court ou à long terme devra également s’inscrire auprès d’Halifax d’ici avril 2024 pour le permis de conduire de la ville. nouveau registre des locations. Vendredi, la ville a déclaré qu’environ 300 candidatures pour cette liste avaient été reçues, dont quatre concernaient des locations à court terme.

Les nouvelles réglementations conjoncturelles s’appliquent partout au sein de la commune, mais les zones rurales ont zonage plus flexible la ville affirme donc que les locations à court terme peuvent probablement continuer pour le moment. Le personnel examine si les régions rurales auront besoin d’une approche différente.

Toute personne ayant des questions sur les nouvelles règles ou souhaitant déposer une plainte concernant un Airbnb présumé illégal peut appeler le 311.