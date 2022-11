Les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, envisageraient de nouveaux actionnaires

Fenway Sports Group (FSG) envisagerait de nouveaux actionnaires pour Liverpool ayant fréquemment reçu des manifestations d’intérêt de tiers, ont déclaré lundi les propriétaires américains du club de Premier League anglaise.

FSG, qui possède également les Boston Red Sox de la Major League Baseball, a finalisé le rachat de Liverpool par les anciens propriétaires Tom Hicks et George Gillett pour 300 millions de livres (343,56 millions de dollars) en 2010.

“Il y a eu un certain nombre de changements récents de propriété et de rumeurs de changement de propriété dans les clubs EPL et inévitablement, nous sommes régulièrement interrogés sur la propriété de Fenway Sports Group à Liverpool”, a déclaré FSG dans un communiqué.

« FSG a fréquemment reçu des manifestations d’intérêt de la part de tiers souhaitant devenir actionnaires de Liverpool.

“Le FSG a déjà déclaré que, dans les bonnes conditions, nous envisagerions de nouveaux actionnaires si c’était dans l’intérêt de Liverpool en tant que club.

“FSG reste pleinement engagé dans le succès de Liverpool, à la fois sur et en dehors du terrain.”

Depuis que la FSG a repris Liverpool, le club a remporté son premier titre de Premier League lors de la saison 2019-20, tandis qu’il a également atteint la finale de la Ligue des champions à trois reprises sous Juergen Klopp, remportant le titre en 2019.

Reuters a contacté Liverpool pour commentaires.

Plus tôt cette année, le Russe Roman Abramovich a finalisé la vente de Chelsea à un groupe d’investissement dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital pour 4,25 milliards de livres.

