Les propriétaires de Letterboxd se vendent pour 50 millions de dollars

Les propriétaires de Letterboxd ont vendu une participation majoritaire dans leur film social de discussion et de découverte plateforme à Tiny pour la somme énorme de 50 millions de dollars, a annoncé la société vendredi. Tiny, une société holding canadienne d’investissement et de technologie, a acquis une participation de 60 % dans la plateforme, mais les propriétaires ont indiqué dans un communiqué communiqué de presse qu’ils continueront d’être actionnaires de Letterboxd.

Matthew Buchanan et Karl von Randow ont annoncé la vente dans le communiqué de presse et ont assuré aux utilisateurs qu’il ne fallait pas s’attendre à quelque chose que ce soit. changements majeurs à la plateforme. « Mis à part le changement de propriétaire, et conformément aux valeurs opérationnelles fondamentales de Tiny, très peu de choses changeront », ont déclaré Buchanan et von Randow dans le communiqué.

« Karl et moi dirigeons toujours l’équipe, qui reste la même, mais bénéficie désormais du soutien supplémentaire d’une entreprise possédant une vaste expérience dans l’aide aux fondateurs pendant les périodes de croissance, dont Letterboxd continue de bénéficier. Cela signifie que nous pouvons vous proposer davantage de fonctionnalités que vous aimez et méritez à un rythme durable », ont-ils ajouté.

Le couple a fondé Letterboxd en 2011, mais l’entreprise n’a pleinement décollé qu’en 2020, lorsque la popularité de l’application a rapidement augmenté à mesure que la pandémie de Covid-19 frappait. La plateforme comptait plus de 4,1 millions d’utilisateurs fin 2021, soit une augmentation par rapport à ses 1,8 million d’utilisateurs en mars 2020, Le New York Times signalé. À la date de la vente de 50 millions de dollars, Letterboxd comptait plus de 10 millions de comptes enregistrés, dont environ la moitié étaient actifs au cours des 90 derniers jours.

La plateforme a a gagné en popularité auprès des cinéphiles et les cinéastes, leur donnant un endroit pour discuter de films, notamment en examinant et en recommandant des films et en partageant leurs films et/ou performances préférés. Letterboxd a également développé son propre magazine et podcast numérique, et plus tôt cette année, Netflix a annoncé son partenariat avec la plateforme pour proposer ses recommandations vidéo aux utilisateurs.

En revanche avec IMDb, Letterboxd offre une interface claire et épurée et a jusqu’à présent eu tendance à attirer une base d’utilisateurs de cinéphiles plus exigeants. Le temps nous dira si l’après-acquisition ballonnement qui sévit de nos jours IMDb viendra également pour Letterboxd.

Netflix a félicité Letterboxd pour son succès en janvier communiqué de pressedéclarant : « Le site est une communauté cinématographique florissante, où des millions de cinéphiles évaluent, critiquent, répertorient et découvrent de manière obsessionnelle davantage sur leurs films préférés. »

Buchanan et von Randow ont également déclaré dans leur communiqué de presse qu’ils prévoyaient d’étendre leur plate-forme pour y ajouter des séries télévisées, en précisant que cela le ferait. être introduit « seulement une fois que nous saurons que nous pouvons le faire correctement ».

Parlant de l’acquisition, le co-fondateur de Tiny, Andrew Wilkinson, a déclaré Variété« Nous sommes de grands fans et utilisateurs de Letterboxd depuis longtemps et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’unir nos forces avec Matt, Karl et le reste de l’équipe sur le long terme. Notre objectif est de faire de Letterboxd la destination ultime pour tous ceux qui cherchent à découvrir ou à discuter de films en ligne… et nous pensons que le potentiel inexploité du marché pour une découverte et une discussion de qualité supérieure constitue une énorme opportunité.