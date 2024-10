Les propriétaires de lapins insulaires sont invités à faire vacciner leurs animaux

Une clinique de vaccination spéciale est organisée à Nanaimo contre la maladie hémorragique du lapin, qui est mortelle et très contagieuse.

Une clinique spéciale visant à vacciner les lapins contre une maladie mortelle et hautement contagieuse a lieu dimanche à Nanaimo, après la récente apparition du virus dans le comté de San Juan, dans l’État de Washington.

« Nous ne saurions trop insister sur l’importance de vacciner vos lapins contre le virus de la maladie hémorragique du lapin », a déclaré VI Fluffle, une société de défense des lapins de Nanaimo, dans un communiqué.

La maladie « est mortelle et touche aussi bien les lapins d’intérieur que d’extérieur. À moins d’être vacciné contre cette maladie, il n’y a pas de remède.

La maladie, dont on ne sait pas qu’elle affecte les humains ou d’autres animaux de compagnie, est apparue sur l’île de Vancouver en 2018 et 2019 et a tué des lapins sauvages à Courtenay au début de l’année dernière, a indiqué la SPCA de la Colombie-Britannique.

Il est apparu chez des lapins du comté voisin de San Juan il y a quelques semaines, a annoncé le ministère de l’Agriculture de l’État de Washington le 4 octobre.

Le comté de San Juan se trouve à l’est de la pointe sud de l’île de Vancouver et est une destination populaire auprès des résidents de la Colombie-Britannique.

La vétérinaire d’État, le Dr Amber Itle, a confirmé des cas sur les îles Lopez et Orcas après des tests et a recommandé aux propriétaires de vacciner leurs lapins dès que possible.

« Pensez à respecter les bonnes pratiques de biosécurité en plus de vacciner vos lapins. Assurez-vous d’isoler les nouveaux ajouts pendant trois semaines avant de les mélanger à votre colonie et évitez tout contact avec les lapins domestiques et sauvages.

En raison de la nature contagieuse du virus, la vaccination est essentielle pour protéger les lapins domestiques et sauvages, a-t-elle déclaré.

La SPCA de la Colombie-Britannique a annoncé en février de l’année dernière que des lapins sauvages étaient morts à Courtenay à cause de la maladie. Il a exhorté les propriétaires de lapins à faire vacciner leurs animaux.

En 2018, la maladie est apparue chez des lapins sauvages trouvés morts à Nanaimo et dans le Lower Mainland, ce qui a incité la ferme pour enfants de Beacon Hill à mettre temporairement ses lapins en isolement pour assurer leur sécurité.

En 2019, il a refait surface dans la péninsule de Saanich lorsque deux lapins sauvages – des animaux domestiques vivant à l’état sauvage – ont été retrouvés morts.

Après avoir été exposé au virus, un lapin tombe généralement malade au bout d’un à cinq jours. La mort est courante après une courte maladie, mais peut aussi survenir soudainement, sans avertissement, a déclaré l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

La maladie peut se propager entre lapins par contact avec la salive, les sécrétions nasales, l’urine, le fumier, le sang et la fourrure ou les carcasses de lapins morts.

La nourriture, la litière, l’eau et les cages contaminées peuvent également contribuer à sa propagation. Les gens peuvent transmettre le virus par les mains et les vêtements s’ils ont été en contact avec un lapin malade, a indiqué l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Le virus peut même se propager via les pneus de voiture qui se trouvent dans des zones abritant des lapins infectés, indique-t-il.

Les signes courants de la maladie comprennent la fièvre, la perte d’appétit, l’essoufflement, les gémissements, les taches de sang dans les yeux, les écoulements nasaux mousseux et sanglants et les problèmes neurologiques, tels que les difficultés à marcher, les convulsions et la paralysie.

La maladie hémorragique du lapin est une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la réglementation fédérale sur la santé des animaux. Les laboratoires doivent contacter l’Agence canadienne d’inspection des aliments s’ils découvrent des cas possibles ou confirmés.

Les mesures de prévention comprennent la vaccination et un bon élevage des animaux.

Les heures d’ouverture de la clinique de vaccination de Nanaimo sont de 9 h 30 à 11 h 30 le dimanche, au 4200 Island Highway North.

Pour réserver une place, envoyez un email à [email protected]. Le coût est de 35 $ pour le premier lapin et de 25 $ pour les lapins supplémentaires.

