Les propriétaires de lapins de l’île de Vancouver sont encouragés à vacciner leurs lapins contre les maladies mortelles

Les propriétaires de lapins de l’île de Vancouver sont encouragés à vacciner leurs animaux après qu’une maladie mortelle a été identifiée sur l’île voisine de San Juan, dans l’État de Washington.

Le virus de la maladie hémorragique du lapin (RHDV) est une maladie hautement contagieuse qui affecte les organes internes du lapin et qui peut entraîner la mort dans les 24 heures, généralement après qu’un lapin commence à saigner de la bouche ou du nez. Il n’existe aucun remède connu.

RHDV a été récemment identifié dans trois locaux sur l’île d’Orcas, dans l’État de Washington, et un sur l’île de San Juan, selon le ministère de l’Agriculture de l’État de Washington.

Bien qu’aucun cas n’ait encore été signalé en Colombie-Britannique, Victoria n’est qu’à environ 20 km de l’île de San Juan à vol d’oiseau – et une précédente épidémie en 2018 a suscité des inquiétudes pour les lapins dans la province.

Un organisme de bienfaisance basé à Nanaimo, VI Fluffle, gère une clinique de vaccination pour les lapins de la région dimanche. Les humains ne courent aucun risque face à la maladie, selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Lois Fernyhough, présidente de la Vancouver Island Rabbit Breeders Association, a déclaré que l’épidémie de 2018 en Colombie-Britannique a été détectée pour la première fois dans le Lower Mainland, puis s’est propagée à l’île de Vancouver et a causé la mort de centaines de lapins sauvages et domestiques.

« Les lapins mouraient en groupes. Il y avait des lapins morts un peu partout », a-t-elle déclaré à Gregor Craigie, animateur de l’émission CBC. Sur l’île. « Et c’était notre premier contact avec un virus qui, jusque-là, n’existait pas en Amérique du Nord. »

Le ministère de l’Agriculture de l’État de Washington et l’Agence canadienne d’inspection des aliments affirment que la maladie se propage par contact direct avec la salive, les sécrétions nasales, l’urine ou d’autres liquides provenant de lapins infectés – et peut être propagée par les mouches, les charognards, les prédateurs et les lapins sauvages.

« Les gens peuvent également facilement transmettre le virus aux lapins s’il se trouve sur leurs mains, leurs vêtements ou leurs chaussures après avoir été en contact avec des lapins infectés », indique l’agence de contrôle. « Le virus peut se propager par les pneus de voiture après avoir traversé une zone où se sont rendus des lapins infectés. »

L'animateur de On The Island, Gregor Craigie, s'est entretenu avec Lois Fernyhough, présidente de la Vancouver Island Rabbit Breeders Association.

Fernyhough a déclaré qu’il n’était pas clair exactement d’où provenait la dernière souche de RHDV.

« Il est désormais classé comme endémique stable, ce qui signifie qu’il réapparaîtra occasionnellement dans la population sauvage, avec un transfert possible vers la population domestique si vous ne pratiquez pas de bonnes procédures d’assainissement », a-t-elle expliqué.

L’origine exacte du RHDV n’est pas connue, selon un éleveur de lapins. (R. Maximiliane/Shutterstock)

Fernyhough a déclaré qu’une vaccination annuelle contre la maladie aiderait à protéger les lapins de compagnie.

Elle recommande également aux propriétaires d’animaux de pratiquer de bonnes procédures d’hygiène et de limiter les visiteurs dans leurs zones d’élevage de lapins pendant que le virus est préoccupant – bien qu’aucun cas n’ait encore été signalé en Colombie-Britannique.