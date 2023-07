Les propriétaires de la NFL approuvent à l’unanimité la vente de 6,05 milliards de dollars des commandants de Washington

BLOOMINGTON, Minnesota (AP) – Les propriétaires de la NFL ont approuvé à l’unanimité la vente de 6,05 milliards de dollars des Washington Commanders de Dan Snyder à un groupe dirigé par Josh Harris.

Les 32 propriétaires d’équipes ont voté pour la vente, qui est le prix le plus élevé payé pour une équipe sportive professionnelle nord-américaine. Après que le comité des finances a approuvé l’accord avec le nouveau groupe de propriété, Harris Blitzer Sports and Entertainment, une réunion spéciale de la ligue a été convoquée l’examiner et voter avant le saison 2023 commence.

Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, rayonnait en descendant d’un escalator et se dirigeait vers la salle de réunion, accordant une brève interview aux journalistes sur la vente imminente du rival de division de son équipe.

« C’est une journée marquante », a déclaré Jones. « Je suis enthousiasmé par les perspectives d’aller à Washington et de leur infliger la peine capitale. »

Snyder possédait son équipe d’enfance préférée depuis 1999, date à laquelle il l’a achetée pour 800 millions de dollars. Le succès a été éphémère, tant sur le terrain qu’en dehors. Avec Snyder aux commandes, l’équipe n’a disputé les séries éliminatoires que six fois en 24 ans, n’a remporté que deux matchs en séries éliminatoires et a obtenu une fiche de 166-226-2 au total. La franchise a perdu beaucoup d’éclat depuis les jours de gloire sous l’entraîneur Joe Gibbs, qui a remporté trois Super Bowls au cours de sa course de 12 ans de 1981 à 1992.

Ensuite, il y a eu les problèmes en dehors du football, d’une querelle avec des propriétaires minoritaires qui a conduit Snyder à racheter leurs parts de l’équipe à des allégations de harcèlement sexuel par d’anciens employés, ce qui a provoqué une série d’enquêtes dans l’inconduite au travail. Maintes et maintes fois, Snyder a dit qu’il ne vendrait jamais l’équipe.

Le vent a commencé à tourner sur ce front en octobre dernier lorsque le propriétaire des Colts d’Indianapolis Jim Irsay a déclaré qu’il y avait « un mérite à supprimer » Snyder, une éviction qui aurait nécessité des votes d’au moins 24 des 31 autres clubs. Deux semaines plus tard, Snyder et sa femme Tanya a embauché une entreprise pour commencer à explorer une vente d’une partie ou de la totalité de l’une des plus anciennes franchises de la NFL – celle qui a élu domicile dans la capitale nationale depuis 1937.

En fin de compte, ce processus a conduit à un groupe présidé par Harris. Son équipe d’investissement comprend également David Blitzer, avec qui il est copropriétaire des 76ers de Philadelphie de la NBA et des Devils du New Jersey de la LNH, l’homme d’affaires de la région de Washington Mitchell Rales et plus d’une douzaine d’autres. Le groupe de propriété inhabituellement important avait besoin et a reçu l’approbation du financement de la ligue pour un accord qui a brisé le L’héritier de Walmart, Rob Walton, a payé 4,35 milliards de dollars l’an dernier pour les Broncos de Denver.

La réunion spéciale pour la vente Commanders a eu lieu dans le même hôtel adjacent au Mall of America dans la banlieue de Minneapolis où Le groupe de Walton a pris le contrôle officiel des Broncos.

Leur plus grand défi immédiat pour l’avenir à long terme de l’organisation est un nouveau stade pour remplacer FedEx Field, le domicile précipité de l’équipe depuis 1997 à Landover, Maryland, qui n’a pas bien vieilli. Virginia a abandonné une facture de stade il y a plus d’un an, conséquence du nombre de controverses hors terrain tournoyant autour de l’équipe.

Ramener les fans est une priorité majeure après que Washington se soit classé dernier de la ligue en 2022 et avant-dernier en 2021. L’équipe a été renommée l’année dernière en tant que commandants après laissant tomber le nom Redskins en 2020 et passe généralement par l’équipe de football de Washington pendant deux saisons.

Les avocats de Snyder ont assisté à la réunion. Il n’a pas.

Les propriétaires ont également reçu une mise à jour en personne lors de la réunion de l’ancienne avocate américaine Mary Jo White sur son enquête pour la NFL dans les commandants qui ont commencé il y a 1 an et demi. Cela a été lancé à la lumière de l’examen du Congrès sur l’inconduite au travail qui comprenait également un renvoi à la Federal Trade Commission pour des irrégularités commerciales potentielles de la part de Snyder.

Le commissaire Roger Goodell s’est engagé à rendre public le rapport de White lorsqu’il sera terminé.

Reportage de l’Associated Press.

