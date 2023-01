Les propriétaires de la NFL adoptent une résolution pour un jeu de titre AFC potentiel sur site neutre

Les propriétaires de la NFL ont adopté vendredi une résolution qui pourrait modifier les sites des séries éliminatoires de l’AFC en réponse à l’annulation du match Bills-Bengals de la semaine 17.

Dans le cadre de la modification, le match de championnat de l’AFC peut être joué sur un site neutre en fonction des résultats des Chiefs-Raiders, Patriots-Bills et Ravens-Bengals au cours de la semaine 18.

Voici ce qui se passera lors du match de championnat de l’AFC dans les huit scénarios possibles ce week-end.

Les Bengals gagnent, les Chiefs et les Bills perdent : les Chiefs-Bills seraient joués sur un site neutre ; Chiefs-Bengals se jouerait sur un site neutre. No. 1-3 graines dans l’ordre : Chiefs, Bengals, Bills.

Chiefs, Bills et Bengals perdent : Chiefs-Bills serait joué sur un site neutre ; Les Chiefs-Bengals se joueraient à Kansas City. No. 1-3 graines dans l’ordre : Chiefs, Bills, Bengals.

Bills et Bengals gagnent, Chiefs perdent : Bills accueillerait le match de championnat de l’AFC s’il y parvenait ; Les chefs accueilleraient le match de championnat de l’AFC contre les Bengals si les deux y parvenaient. No. 1-3 graines dans l’ordre : Bills, Chiefs, Bengals.

Les Bills gagnent, les Chiefs et les Bengals perdent : Bills accueillerait le match de championnat de l’AFC s’il y parvenait ; Les chefs accueilleraient le match de championnat de l’AFC contre les Bengals si les deux y parvenaient. No. 1-3 graines dans l’ordre : Bills, Chiefs, Bengals.

Les Chiefs et les Bengals gagnent, les Bills perdent : les Chiefs accueilleraient le match de championnat de l’AFC, quel que soit l’adversaire. No. 1-3 graines dans l’ordre : Chiefs, Bengals, Bills.

Les Chiefs gagnent, les Bills et les Bengals perdent : les Chiefs accueilleraient le match de championnat de l’AFC, quel que soit l’adversaire. No. 1-3 graines dans l’ordre : Chiefs, Bills, Bengals.

Les Chiefs et les Bills gagnent, les Bengals perdent : les Chiefs-Bills seraient joués sur un site neutre ; Les Chiefs-Bengals se joueraient à Kansas City. No. 1-3 graines dans l’ordre : Chiefs, Bills, Bengals

Chiefs, Bills et Bengals gagnent : Chiefs-Bills serait joué sur un site neutre ; Les Chiefs-Bengals se joueraient à Kansas City. No. 1-3 graines dans l’ordre : Chiefs, Bills, Bengals.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, déterminerait le site neutre du match pour le titre de la conférence, si nécessaire.

L’amendement a été conclu à la suite du match Bills-Bengals de lundi qui a été jugé sans concours après que la sécurité de Buffalo, Damar Hamlin, a fait un arrêt cardiaque. Vendredi, l’agent de Hamlin a déclaré que le joueur de 24 ans respirait par lui-même et était capable de parler – les dernières étapes de son remarquable rétablissement. Les Bills ont noté dans un article sur les réseaux sociaux que Hamlin avait rejoint leur réunion du matin via Facetime.

Alors que les coéquipiers de Hamlin tentent de mieux se positionner ce week-end dans l’image des séries éliminatoires de l’AFC, les Bengals et les Ravens seront en compétition avec la possibilité d’un tirage au sort déterminant où ils ouvrent les séries éliminatoires.

Les Bengals ont été nommés champions de l’AFC Nord jeudi, mais ne sont pas assurés d’accueillir dans la ronde des jokers. Si Cincinnati perd contre Baltimore dimanche et que les Chargers battent les Broncos, les Bengals affronteront les Ravens lors du premier tour des séries éliminatoires. Parce que les Ravens ont remporté les deux matchs de saison régulière contre les Bengals dans ce scénario, un tirage au sort déterminerait qui accueillerait leur match éliminatoire.

L’entraîneur des Bengals, Zac Taylor, a exprimé sa désapprobation de la proposition lors d’un entretien avec des journalistes vendredi avant son adoption.

“En ce qui me concerne, nous voulons juste que les règles soient suivies”, a déclaré Taylor, par le Cincinnati Enquirer . “Lorsqu’un match est annulé, vous vous tournez simplement vers le pourcentage de victoires pour tout clarifier afin que nous n’ayons pas à inventer de règles.”

