Les propriétaires de la NBA renforcent les règles sur les joueurs vedettes au repos au nom de la gestion de la charge

Les propriétaires d’équipes de la NBA ont approuvé mercredi des règles plus strictes et des sanctions plus lourdes concernant les joueurs vedettes au repos, y compris des règles concernant plusieurs All-Stars absents des compétitions de saison régulière, a annoncé la ligue.

LeBron James des Lakers de Los Angeles et Kawhi Leonard des Clippers de Los Angeles font partie de ceux qui ont été stratégiquement reposés au cours des saisons précédentes par leurs clubs.

La ligue définit un joueur vedette comme toute personne ayant fait partie d’une équipe NBA All-Star ou All-NBA au cours des trois saisons précédentes, ou après un All-Star Game au cours de la même saison.

C’est officiel, le Conseil des gouverneurs de la NBA a approuvé une nouvelle politique de participation des joueurs, qui vise à promouvoir la participation des joueurs à la saison régulière de la NBA. La politique stipule que : 1. Les équipes doivent gérer leurs effectifs de manière à ce qu’il n’y ait pas plus d’un joueur. étoile… pic.twitter.com/2aJyspItGc – Pas incertain (@notuncertain_) 14 septembre 2023

Restreindre le repos des joueurs vedettes pendant les tournois en cours de saison et les matchs télévisés à l’échelle nationale est un coup de pouce pour les partenaires de télédiffusion de la NBA alors qu’ils se préparent à négocier de nouveaux accords de droits médiatiques, garantissant que les jeux censés avoir de grands talents ne soient pas compromis par des stars absentes.

Le vote sur la politique de participation des joueurs donne au bureau de la ligue plus de contrôle et de pouvoir pour punir les contrevenants, selon ESPN et The Athletic, avec des amendes de 100 000 $ pour une première infraction, 250 000 $ pour une seconde et chaque amende supplémentaire coûtant 1 million de dollars de plus.

Selon les nouvelles règles, recommandées par le comité des compétitions de la NBA, les équipes ne peuvent pas exclure un joueur vedette ou lui faire jouer un rôle considérablement réduit d’une manière ayant un impact sur l’intégrité du jeu.

Un problème d’intégrité de la ligue pourrait être que les équipes pourraient laisser reposer les meilleurs talents, sachant que les défaites en fin de saison d’une équipe hors des éliminatoires pourraient améliorer sa position dans le repêchage de la NBA.

Des enquêtes indépendantes du bureau de la ligue, y compris des examens médicaux, feront partie de l’application des politiques de repos lorsque les équipes ne démontrent pas de raison approuvée pour l’absence d’un joueur vedette.

Les équipes ont la responsabilité de gérer les effectifs afin qu’un maximum d’un joueur vedette ne soit pas disponible pour une compétition et doivent s’assurer que les étoiles sont disponibles pour les matchs télédiffusés à l’échelle nationale ainsi que pour le nouveau tournoi de la saison commençant en novembre.

Les joueurs en bonne santé qui se reposent pendant un match doivent être visibles par les spectateurs et pendant les matchs.

Les équipes doivent équilibrer le nombre d’absences de joueurs vedettes lors d’un seul match entre les matchs à domicile et à l’extérieur.

La ligue a déclaré qu’il existe des exceptions à la politique de participation pour des raisons personnelles, des blessures et des absences pré-approuvées en fonction de l’âge du joueur, de sa charge de travail en carrière ou de ses antécédents de blessures graves.

