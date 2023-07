Les propriétaires de la Colombie-Britannique mettent en garde les locataires contre l’installation d’unités de climatisation malgré la hausse de la chaleur

Vous trouvez ça un peu torride cet été ? Tu n’es pas seul. Partout au Canada, les gens disent qu’ils ressentent vraiment la chaleur, surtout chez eux. Et nous le suivons. Les équipes de la CBC ont installé des capteurs de température et d’humidité dans des dizaines de maisons dans plusieurs villes, dont Vancouver, pour voir exactement ce qui arrive aux gens lorsque les choses passent de chaud à grésillant à sérieusement dangereux. C’est une de ces histoires.

Les locataires de la Colombie-Britannique ont reçu des avis de propriétaires les mettant en garde contre l’installation d’unités de climatisation dans leurs appartements, sous peine de compromettre leur location.

CBC News s’est entretenu avec des locataires de plusieurs immeubles appartenant à différentes sociétés de gestion qui ont exprimé leur frustration après que les propriétaires ont refusé leurs demandes d’installation d’unités de climatisation, quelques semaines seulement après que la province a annoncé un programme visant à fournir des climatiseurs aux Britanno-Colombiens éligibles.

En juin, le gouvernement a annoncé qu’il fournirait 8 000 logements aux ménages à faible revenu médicalement vulnérables au cours des trois prochaines années. Dans le cadre d’un programme connexe, BC Hydro offre aux clients résidentiels un rabais de 50 $ sur l’achat d’un climatiseur admissible jusqu’au 28 juillet.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré qu’au moins 50% des unités de climatisation gratuites devraient être installées dans des appartements ou des immeubles à logements multiples.

Mais des semaines plus tard, les locataires et les défenseurs des locataires s’expriment, affirmant que leurs propriétaires les ont découragés d’utiliser des unités de climatisation.

Ryan Le Neal a acheté il y a trois ans une unité de climatisation sur pied pour son appartement de New Westminster. Il ne s’inquiétait pas de l’utiliser jusqu’à ce qu’il reçoive un e-mail le 1er juin l’avertissant que « la direction ne peut autoriser aucun locataire à installer des unités de climatisation ».

Un comité d’examen des décès du coroner a constaté que 619 Britanno-Colombiens sont morts pendant le dôme de chaleur qui a frappé la province en juin 2021. (Maggie MacPherson/CBC)

« J’ai tenu compte de l’avertissement, vous savez, parce que bien sûr [the landlord] déclare que tout est en termes de destruction de votre bail, d’annulation de votre bail », a déclaré Le Neal, un résident de longue date de l’immeuble de la rue Hamilton.

Plusieurs locataires d’un immeuble en Colombie-Britannique avec un autre propriétaire ont déclaré qu’on leur avait également dit de ne pas installer d’unités de climatisation, mais aucun de ces locataires n’était disposé à être cité à ce sujet.

Le propriétaire dit que l’ancien bâtiment manque de capacité électrique

L’avis, que Le Neal a montré à CBC News, stipule que « si un locataire choisit de violer cette condition matérielle de la location et que cela crée des dommages, le locataire sera responsable de la réparation de ces dommages ».

Il indique également que « les bâtiments plus anciens ne sont pas équipés pour maintenir la forte consommation d’électricité requise par les climatiseurs » et que les locataires doivent confirmer auprès d’un électricien si l’équipement est sûr avant de l’utiliser.

Le Neal, qui travaille comme technicien d’ascenseur, dit avoir suivi les instructions de l’avis et consulté des électriciens au sujet de son utilisation de l’unité AC. Il dit que parce que le courant nominal de l’appareil est de 9,5 ampères et qu’il est branché sur un circuit capable de gérer jusqu’à 15 ampères, il est convaincu qu’il peut l’utiliser en toute sécurité.

« Il y a un disjoncteur sur l’unité AC elle-même ainsi qu’un panneau de disjoncteurs », a déclaré Le Neal. « Je l’utilise depuis trois ans déjà. Je n’ai eu aucun problème. »

Ryan Le Neal a acheté il y a trois ans une unité de climatisation sur pied pour son appartement de New Westminster et n’a pas eu peur de l’utiliser jusqu’à ce qu’il reçoive un e-mail de son propriétaire le 1er juin 2023. (Justine Boulin/CBC News)

L’avis a été envoyé par le propriétaire Dinesh Chand. Selon la New Westminster Tenants Union, les locataires d’au moins huit immeubles appartenant à Chand, dont celui de Le Neal, ont reçu le même avis.

Krisztina Fulop, organisatrice du syndicat des locataires, a déclaré que les locataires avaient contacté le groupe avec des inquiétudes concernant l’avis.

« Leurs plus grandes inquiétudes étaient qu’ils ne pourraient pas survivre à l’été et qu’ils ne pourraient pas vivre dans leurs appartements pendant l’été », a déclaré Fulop.

Il y avait au moins 33 décès liés à la chaleur à New Westminster pendant le dôme de chaleur de 2021le taux de mortalité le plus élevé de toutes les municipalités de la province.

« Je suis vraiment en train de coller mon cou ici »

Le Neal et Fulop craignent que les avis soient destinés à intimider les locataires et à les décourager d’utiliser des climatiseurs.

« Je suis vraiment en train de coller mon cou ici », a déclaré Le Neal à propos de la poursuite de l’utilisation de son unité.

C’est un risque qu’il est prêt à prendre, surtout parce qu’il dit qu’avant d’avoir la climatisation, son appartement avait atteint des températures aussi élevées que 38°C.

L’avocat de Chand a fait une déclaration à CBC News au nom de son client, réitérant que le bâtiment dans lequel Le Neal vit est vieux et que « tous les types d’unités de climatisation ne sont pas appropriés ».

« Certains types d’unités de climatisation, comme celles montées sur les fenêtres, peuvent fuir et endommager l’enveloppe du bâtiment, en plus de consommer trop d’énergie pour le service électrique disponible dans l’unité locative », a déclaré l’avocat Michael Drouillard dans le courriel.

Drouillard a ajouté qu’un propriétaire peut réglementer l’utilisation des climatiseurs dans un contrat de location, notamment en exigeant qu’un locataire paie pour les dommages causés par son climatiseur.

Ryan Le Neal se tient devant son appartement à New Westminster. Il dit qu’avant d’avoir la climatisation, son appartement atteignait des températures aussi élevées que 38 ° C. (Justine Boulin/CBC News)

Le Neal, qui vit dans l’immeuble depuis 2008, affirme que son contrat de location initial ne prévoyait aucune restriction sur l’utilisation des appareils. Son unité de climatisation n’est pas non plus montée dans sa fenêtre, mais alimente plutôt un tube à l’extérieur.

« Il ne devrait y avoir aucun problème à utiliser l’unité que j’ai dans mon appartement, à moins qu’il n’y ait quelque chose de grave dans l’infrastructure de l’immeuble », a-t-il déclaré.

Les bâtiments doivent être évalués, dit un ingénieur

Les infrastructures des bâtiments doivent être évaluées individuellement pour déterminer le type de charge électrique qu’elles peuvent supporter, a déclaré Michael Wrinch, ingénieur principal chez Hedgehog Technologies à Burnaby.

« Un électricien ou un ingénieur peut faire un examen et évaluer si le bâtiment est sûr pour ajouter tout le monde [with] climatiseurs », a déclaré Wrinch.

Il dit que si le bâtiment n’a pas la capacité, l’infrastructure aurait besoin d’une mise à niveau, ce qui pourrait coûter des centaines de milliers de dollars, selon la taille du bâtiment.

Le PDG de Landlord BC, un groupe de défense des intérêts, est bien conscient du coût potentiel et attend toujours plus de détails sur le programme de la province pour fournir des unités de climatisation.

« Il y a encore de nombreuses lacunes dans le programme proposé », a déclaré David Hutniak à CBC News dans un courriel. « Nous ne savons rien des équipements spécifiques auxquels le programme s’applique, par exemple. »

Hutniak dit que le gouvernement a été explicite en disant que le consentement du propriétaire est requis.

Dans un courriel à CBC News, le ministre du Logement de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il espère que les propriétaires et les locataires travailleront ensemble pour trouver des solutions

« Les locataires peuvent utiliser des climatiseurs dans leur logement locatif s’ils ne sont pas interdits par une clause supplémentaire dans le contrat de location », a déclaré Ravi Kahlon. « Les risques d’épisodes de chaleur accablante, en particulier sur nos citoyens les plus vulnérables, ne doivent pas être négligés, et j’encourage fortement les strates [corporations] et les propriétaires à prendre en compte tous les facteurs et à trouver des solutions pour assurer la sécurité des personnes. »

Fulop n’est pas convaincu qu’une approche non interventionniste de la province aidera les locataires qui essaient de rester au frais.

« La province a la capacité de mandater les propriétaires pour effectuer ces changements », a-t-elle déclaré. « Nous payons tellement cher pour le loyer à Vancouver, pourquoi devrions-nous nous contenter de moins? Et pourquoi devrions-nous mettre nos vies en danger? »

En attendant, Le Neal ne se découragera pas d’allumer sa climatisation les jours de forte chaleur.

« Je ne pense vraiment pas que j’ai tort à ce sujet », a-t-il déclaré.