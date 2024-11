Les propriétaires de Kindle Colorsoft se plaignent d’une barre jaune sur l’écran de la liseuse

Les gens ont commencé à recevoir leurs commandes de la première liseuse couleur d’Amazon, la Kindle Colorsoft Signature Edition, et beaucoup se disent déçus de trouver une bande jaune décolorée au bas de l’écran. Les plaintes concernant l’écran de la liseuse à 279,99 $ se sont répandues en ligne et ont fait baisser son nombre d’étoiles sur Amazon, et certains représentants du service client affirment qu’un correctif est en cours.