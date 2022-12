Les propriétaires de Kia EV6 GT bénéficient de 1 000 kWh de recharge Electrify America gratuite

Plus tôt cette année, Kia et Electrify America ont conclu un accord qui a vu chaque acheteur EV6 recevoir charge gratuite de plusieurs batteries dans les bornes de recharge rapide Electrify America à travers les États-Unis. Et maintenant, cet accord a été étendu au dernier (et le plus épicé) EV de Kia.

Electrify America a annoncé lundi que les acheteurs de Kia EV6 GT bénéficieront des mêmes avantages de charge que toutes les autres variantes EV6. Cela signifie 1 000 kilowattheures de charge gratuite sur n’importe quel chargeur rapide Electrify America aux États-Unis, ce qui équivaut à entre 3 500 et 4 000 miles de conduite.

Bien que vous puissiez être enclin à parcourir autant de ces miles gratuits que possible dès le départ, vous n’êtes certainement pas obligé de le faire. L’offre est valable pendant trois années entières après la date d’achat, vous pouvez donc utiliser la recharge gratuite à votre guise. Si vous n’avez pas de station Electrify America à proximité, cela peut très bien prendre autant de temps pour obtenir les 1 000 kWh de recharge gratuite.

La Kia EV6 GT s’annonce tout à fait l’EV épicé. Un moteur électrique à chaque essieu se combine pour produire 576 chevaux et 546 livres-pied de couple, assez pour envoyer cette quasi-trappe chaude à 60 mph en seulement 3,4 secondes – cependant, la portée est estimée à seulement 206 miles par charge. Rien d’aussi bon n’est bon marché, bien sûr, et l’EV6 GT ne fait pas exception, avec un prix de départ de 62 695 $. Là encore, vous fais obtenez également toute une série de bonus de performance, y compris un différentiel arrière à glissement limité, des amortisseurs adaptatifs, des sièges sport et des freins plus agressifs.