Les propriétaires de Galaxy Watch obtiennent une autre fonctionnalité de santé impressionnante

Samsung a annoncé aujourd’hui que plus tard cet été, sa nouvelle gamme de montres intelligentes Galaxy Watch comportera Notifications de rythme cardiaque irrégulier (IHRN). Après ce lancement, il sera mis à la disposition d’autres montres Galaxy alimentées par One UI 5, remontant à la gamme Galaxy Watch 4.

Passons en revue les détails importants ici.

Qu’est-ce que l’IHRN ?

Lorsqu’il est combiné avec la fonction d’électrocardiogramme (ECG) de la Galaxy Watch, l’IHRN détecte les rythmes cardiaques qui suggèrent une fibrillation auriculaire (également connue sous le nom d’AFib), un rythme cardiaque irrégulier qui peut entraîner une mauvaise circulation sanguine et entraîner des problèmes majeurs. Lorsqu’un rythme cardiaque irrégulier est détecté, il est enregistré et sauvegardé par l’IHRN, l’utilisateur en étant immédiatement averti et recommandé d’apporter l’information à un médecin.

Disponibilité du RHI

IHRN sera disponible sur Galaxy Watch exécutant les modèles ONE UI 5 remontant à la gamme Galaxy Watch 4.

Au lancement, la disponibilité sera limitée aux marchés où la fonctionnalité a été approuvée, qui, à l’heure actuelle, est de 13 marchés. Ces marchés comprennent l’Argentine, l’Azerbaïdjan, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur, la Géorgie, le Guatemala, Hong Kong, l’Indonésie, le Panama, les Émirats arabes unis, la Corée du Sud et les États-Unis.

Si vous voulez cela en premier, Galaxy Watch 6 devrait être lancé cet été, alors gardez les yeux ouverts pour les annonces à venir.

// Samsung