Les propriétaires de franchises McDonald’s soutiennent le vote de censure sur le PDG, selon un sondage

Les franchisés de McDonald’s mécontents des changements apportés aux conditions de propriété expriment un manque de confiance envers le PDG et président américain de l’entreprise, selon une nouvelle enquête auprès des propriétaires consultée par CNBC.

La National Owners Association, un groupe de défense indépendant des franchisés pour les propriétaires de McDonald’s, a récemment interrogé ses membres sur les modifications apportées aux conditions de location des franchisés.

Les résultats montrent qu’une écrasante majorité – 87% – des personnes interrogées soutiennent l’appel à un vote de “défiance” sur le PDG Chris Kempczinski et le président américain de la société, Joe Erlinger.

De plus, près de 100 % estiment que l’entreprise aurait dû collaborer et consulter les dirigeants propriétaires avant d’annoncer des changements au système de franchise, et 95 % ont déclaré que la haute direction de l’entreprise n’avait pas le meilleur intérêt des propriétaires dans son approche de la franchise.

La NOA compte environ 1 000 membres et près de 700 ont répondu au sondage. McDonald’s comptait plus de 2 400 propriétaires à la fin de l’année dernière. Les franchisés exploitent environ 95 % des établissements McDonald’s et sont essentiels aux opérations de l’entreprise.

NOA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les résultats de l’enquête.

McDonald’s a alerté les propriétaires fin juin qu’à partir de 2023, il évaluerait de manière égale les nouveaux opérateurs potentiels, au lieu d’accorder un traitement préférentiel aux conjoints et aux enfants des franchisés actuels.

Il sépare également le processus par lequel il renouvelle les baux, donnés sur 20 ans, des évaluations visant à déterminer si les propriétaires peuvent exploiter des restaurants supplémentaires. Dans un message aux propriétaires sur certains des changements, vu par CNBC, la société a déclaré: “Ce changement est conforme au principe selon lequel recevoir un nouveau mandat de franchise est gagné, pas donné.”

Cette décision a envoyé une onde de choc dans la communauté des franchisés. Il est venu dans la foulée des plans de déploiement d’un nouveau système de classement pour les restaurants l’année prochaine que certains craignent d’aliéner les travailleurs à une époque de défis sociaux sans précédent. La société a travaillé activement pour recruter de nouveaux propriétaires plus diversifiés, souligné dans un message aux franchisés d’Erlinger qui a été vu par CNBC.

“Nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont nous continuons d’attirer et de retenir les meilleurs propriétaires/exploitants de l’industrie – des personnes qui représentent les diverses communautés que nous servons, apportent un état d’esprit de croissance et se concentrent sur l’excellence de l’exécution, tout en cultivant un environnement de travail positif pour les équipes de restauration », a-t-il déclaré.

En décembre, McDonald’s s’est engagé à recruter plus de franchisés d’horizons divers, engageant 250 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour aider ces candidats à financer une franchise. McDonald’s a refusé de commenter les nouveaux changements ou l’enquête.

McDonald’s contrôle les conditions de location des propriétaires, et certains membres de la communauté des franchisés spéculent sur le fait que des changements sont apportés pour attirer de nouveaux propriétaires avec des taux de location plus élevés que ceux auxquels les propriétaires établis seraient confrontés.

Le sondage NOA a révélé que 83% des personnes interrogées ont déclaré que les nouvelles règles étaient une “tentative voilée d’augmenter les loyers”. Et 95 % ont déclaré ne pas se sentir valorisés par les entreprises compte tenu des développements récents. En outre, 71 % des répondants ont déclaré que les propriétaires existants ou hérités ne devraient pas être traités de la même manière que les nouveaux opérateurs potentiels.

D’autres organisations franchisées sont également frustrées par les changements.

Un sondage distinct de la National Franchisee Leadership Alliance, également consulté par CNBC, a montré que près de 100 % de ses plus de 400 répondants estiment que McDonald’s Leadership aurait dû collaborer et consulter les propriétaires avant d’annoncer des changements. Plus de 90 % ont déclaré que les changements n’étaient pas pris en charge et 90 % ont déclaré qu’ils pensaient que leur entreprise serait affectée négativement par les changements proposés.

La National Black McDonald’s Operators Association a également rendu un vote de défiance envers le PDG Kempczinski, a rapporté Restaurant Business Online fin juin.

Les tensions surviennent à un moment où les activités de McDonald’s aux États-Unis sont fortes et les bénéfices des franchisés ont atteint des niveaux record. La société a dépassé les estimations des bénéfices et des ventes des magasins comparables au dernier trimestre. L’action est en baisse de 5 % depuis le début de l’année.