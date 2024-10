Les propriétaires de Dali paieront plus de 100 millions de dollars pour couvrir les coûts fédéraux liés à la restauration de l’accès au port

BALTIMORE — Les propriétaires et exploitants du navire qui a écrasé le pont Francis Scott Key paieront plus de 100 millions de dollars au gouvernement fédéral en dommages civils.

Le ministère américain de la Justice a déclaré jeudi que les fonds de Grace Ocean Private Limited et de Synergy Marine Private Limited, deux sociétés basées à Singapour, iront au Trésor et aux budgets des agences fédérales directement touchées par la collision ou impliquées dans la réponse.

« Nous avons pu obtenir ce règlement rapide de notre réclamation, un peu plus d’un mois après le début du litige », a déclaré le procureur général adjoint principal Benjamin C. Mizer dans un communiqué de presse. « Cette résolution garantit que les coûts des efforts de nettoyage du gouvernement fédéral dans le canal de Fort McHenry sont supportés par Grace Ocean et Synergy et non par le contribuable américain. »

En avril, immédiatement après l’effondrement, Grace Ocean Private et Synergy Marine Private Limited ont déposé une plainte auprès du tribunal de district américain de Baltimore pour limiter leur responsabilité à la valeur du navire majorée des revenus attendus de la cargaison, qui auraient été de 43,7 millions de dollars. . La plainte citait la loi fédérale sur la limitation de responsabilité de 1851, et les entreprises ont également embauché une société de lobbying pour lutter contre les modifications proposées à la loi au Congrès, selon les dossiers fédéraux de lobbying.

Le Dali, long de 984 pieds et pesant 100 000 tonnes, a perdu de la puissance le 26 mars, heurtant l’un des supports intégraux du Key Bridge et renversant sa travée principale. Six ouvriers du bâtiment qui se trouvaient sur le pont pour combler les nids-de-poule ont été tués dans la tragédie.

Dans son dossier, le ministère de la Justice a allégué que le navire avait des problèmes électriques de longue date. Une enquête menée par le National Transportation Safety Board a révélé que le Dali avait connu des pannes de courant alors qu’il se trouvait au port de Baltimore environ 10 heures avant son départ.

Le nouveau pont, qui devrait coûter 1,7 milliard de dollars, devrait ouvrir ses portes en octobre 2028.

Mizer a qualifié le règlement de 101 980 000 $ de « jalon important ».

Cet accord pourrait être le premier d’une longue série de versements aux gouvernements, aux entreprises et aux familles touchés par la destruction du pont. La date limite pour intenter une action en justice était le 26 septembre.

Le Maryland, qui possède et exploite le pont, a déposé une plainte ce jour-là, qualifiant la catastrophe de « entièrement évitable ».

Le montant des dommages et intérêts réclamés par l’État n’a pas été quantifié, a déclaré le procureur général Anthony Brown le mois dernier. Le dossier de l’État énumère les dommages causés par le nettoyage, la construction du nouveau pont, la perte de revenus de péage lorsque le pont est en panne, les dommages environnementaux causés aux eaux de l’État, l’augmentation de « l’usure » des routes locales et autres.

Les familles des six victimes et d’un survivant déposé des réclamations contre les armateurs et les exploitants des navires le mois dernier, affirmant également que la catastrophe était évitable.

« Les pétitionnaires ont tué six personnes et en ont gravement blessé deux autres lorsqu’ils ont écrasé par imprudence un cargo inapte à la navigation sur le pont Francis Scott Key », indiquent les poursuites.

Brawner Builders Inc. de Hunt Valley, l’employeur des victimes, a également intenté une action civile contre Grace Ocean Private et Synergy Marine Private Limited.

