Les propriétaires de Cristiano Ronaldo Man United “ne se soucient pas du club”

Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il pensait que la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, considérait l’équipe comme un “club de marketing” et qu’elle ne se souciait pas du football.

Les commentaires sont venus lors d’une interview explosive diffusée pour la première fois dimanche dans laquelle Ronaldo a déclaré à Piers Morgan qu’il se sentait trahi par Man United et n’avait aucun respect pour le manager de première année Erik ten Hag.

Les Glazers ont été critiqués par les fans de United pour ne pas avoir suffisamment investi dans l’équipe, qui n’a pas remporté de trophée depuis cinq ans, Ronaldo ajoutant qu’il n’avait jamais parlé aux propriétaires américains.

– Ogden : Ronaldo ruine son héritage à Manchester United

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Les Glazers, ils ne se soucient pas du club ou du sport professionnel. Manchester [United] est un club de marketing”, a déclaré Ronaldo à Morgan sur TalkTV. “Je veux le meilleur pour le club. C’est pourquoi je suis venu à Manchester United et pourquoi j’aime le club.

“Mais tu as des choses à l’intérieur qui n’aident pas [us] atteindre le plus haut niveau comme [Manchester] City, Liverpool et même maintenant Arsenal. Un club de cette dimension devrait être au sommet de l’arbre à mon avis et ils ne le sont malheureusement pas.”

Ronaldo a ajouté dans l’interview qu’il pensait qu’il serait difficile pour United d’être au sommet du jeu dans les deux à trois prochaines années.

Lundi, des sources ont déclaré à ESPN que United était furieux contre Ronaldo pour certaines de ses accusations, tout en contestant les affirmations selon lesquelles il aurait été contraint de quitter Old Trafford cet été et que les installations de leur base d’entraînement de Carrington n’avaient pas été mises à jour depuis son départ pour Réal Madrid en 2009.

jouer 1:24 Mark Ogden réagit à l’interview de Cristiano Ronaldo dans laquelle il dit s’être senti trahi par Manchester United.

United a publié lundi un communiqué disant: “Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo. Le club examinera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis.

“Notre concentration reste sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l’élan, de la conviction et de l’unité qui se construisent entre les joueurs, l’entraîneur, le personnel et les fans.”

La friction entre Ronaldo et Ten Hag a commencé au cours de l’été lorsque l’international portugais a semblé tenter de forcer un départ de United. En octobre, Ronaldo a refusé d’apparaître comme remplaçant tardif lors d’une victoire contre Tottenham Hotspur et a quitté le banc avant la fin du match. Ten Hag a pris la décision de le suspendre de l’entraînement de l’équipe première et de le rendre indisponible pour leur match nul 1-1 avec Chelsea.

Certaines sources proches du club pensent que l’interview de Ronaldo a été conçue comme un “jeu de puissance” pour forcer un départ d’Old Trafford en janvier tout en négociant un règlement financier pour les mois restants de son contrat, qui court jusqu’en juin.

United est prêt à laisser Ronaldo partir gratuitement depuis l’été, mais hésite à accepter une récompense.

Ronaldo devrait commencer à jouer avec le Portugal dans le groupe H lors de la Coupe du monde au Qatar contre le Ghana le 24 novembre, suivi de matches avec l’Uruguay et la Corée du Sud.

L’écrivain ESPN Rob Dawson a contribué à cette histoire.