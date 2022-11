Les propriétaires de condos de Calgary aux prises avec la hausse des frais de condo – les experts disent que c’est ce qui en est la cause

Carole Benner ne loue pas. Elle détient. Mais la personne âgée trouve toujours que des facteurs indépendants de sa volonté augmentent les coûts et menacent de la chasser de la maison qu’elle aime.

Pourquoi? Frais de copropriété.

Le marché locatif serré de Calgary a des gens dormir dans des SUV et la recherche de nouveaux logements lorsque leur loyer augmente de manière imprévisible. Mais lorsque CBC Calgary a interrogé les membres de la communauté sur le logement, ceux qui paient des frais de condo ont déclaré qu’ils se sentaient également pressés.

Brenner, qui touche un revenu fixe, paie maintenant 555 $ en frais de copropriété chaque mois, soit près du double de ce qu’elle payait lorsqu’elle a emménagé pour la première fois il y a huit ans. Elle savait que les frais augmenteraient, mais elle ne pensait pas que ce serait à ce point.

“Mon revenu mensuel sera entièrement consacré à la vie”, a déclaré Benner, qui vit seul dans le nord-ouest de Calgary. “Il n’y a pas d’excès sur quoi se rabattre. Et ce n’est pas une très bonne façon quand on a mon âge.”

Elle n’est pas seule. Dans CBC Calgary communauté de messagerie texte, plusieurs personnes s’inquiétaient de l’augmentation des frais. Un propriétaire craignait que ce soit la raison pour laquelle son condo ne se vende pas, et un locataire a déclaré que c’était exactement la raison pour laquelle il avait choisi de louer plutôt que d’acheter.

Plusieurs membres des conseils d’administration des copropriétés ont déclaré qu’ils se sentaient impuissants à regarder les frais de copropriété augmenter sans fin en vue.

Lorsque CBC Calgary a cherché à savoir pourquoi, les membres du conseil d’administration et les experts de l’industrie ont déclaré que cela était dû à trois raisons principales : l’augmentation des coûts d’assurance, l’inflation et la nécessité de mettre de l’argent dans des fonds de réserve.

Chaque immeuble de condo est différent. Mais les frais couvrent généralement l’entretien de l’espace commun, comme le hall, les couloirs, les ascenseurs, les équipements partagés et les espaces extérieurs. Cela peut inclure le déneigement et l’entretien de la pelouse.

Il couvre également l’assurance de la copropriété, au moins pour la partie de l’immeuble qui est détenue en commun, et parfois les services publics comme le chauffage et l’eau. Ce sont souvent des coûts qu’un propriétaire ou un propriétaire de copropriété paierait également, mais ces propriétaires ont normalement un contrôle individuel sur le moment et la manière dont les factures arrivent.

Les copropriétaires paient ces frais en groupe.

La prime d’assurance augmente

Rebecca Hewitt, propriétaire de Condo Savvy – une entreprise qui examine les documents de copropriété pour les acheteurs potentiels à Calgary – affirme que 90 % des propriétés qu’elle a examinées voient leurs primes d’assurance augmenter, « ce qui a évidemment joué un rôle dans l’augmentation de leurs frais ».

“Lorsque nous avons ces gros événements météorologiques, qu’ils se produisent ou non en Alberta, ils ont un impact sur les primes. Et puis, dans une propriété donnée, s’il y a des réclamations, cela a un impact sur la prime et donc sur les frais de copropriété”, dit Hewitt.

Avant de créer Condo Savvy, Rebecca Hewitt avait de l’expérience dans l’immobilier, la gestion de condos, l’investissement et les conseils de copropriété. (Soumis par Rebecca Hewitt)

Plusieurs membres de la communauté qui ont envoyé des textos ont spécifiquement blâmé les tarifs d’assurance, et une qui faisait également partie de son conseil d’administration a déclaré que le problème était que trop peu d’entreprises se faisaient concurrence pour offrir de bons tarifs.

Aaron Sutherland, vice-président du Bureau d’assurance du Canada, affirme que les conseils d’administration des copropriétés pourraient ressentir la pression de l’inflation, exprimée par des taux d’assurance plus élevés, car il en coûte beaucoup plus maintenant pour réparer les dommages.

Quant à la concurrence, il dit que cela a déjà été un problème. Les phénomènes météorologiques violents et les réclamations importantes ont causé des difficultés sur le marché de l’assurance, en particulier pour les copropriétés. Cela a conduit à moins de disponibilité et à des prix plus élevés.

Mais depuis lors, dit Sutherland, de plus en plus d’entreprises sont entrées sur le marché. Il devrait y avoir plus d’options maintenant, dit-il.

“La meilleure chose qu’ils pourraient faire, ces sociétés de copropriété, serait de magasiner et de travailler avec leur représentant d’assurance pour trouver la meilleure couverture au meilleur prix.”

Augmentation des coûts des services publics, inflation

Lorsque Nicholas Kuhl, un urbaniste, a franchi le pas de la propriété cette année, il a également décidé de se joindre à son conseil d’administration. Il dit qu’il pensait que son expérience dans le domaine de l’aménagement du territoire fournirait une perspective utile. Mais vraiment, a-t-il plaisanté dans une interview, il voulait aussi juste garder un œil sur les finances de son immeuble.

Il a loué à Calgary pendant quatre ans avant de décider d’acheter à Mission parce que c’était moins cher d’acheter que de continuer à louer son ancien logement.

Maintenant, il paie 340 $ en frais de condo chaque mois; un nombre qu’il dit être inférieur à d’autres parce qu’il vit dans un petit immeuble sans ascenseur et peu de commodités.

Après quatre ans de location à Calgary, Nicholas Kuhl a décidé d’acheter un condo à Mission parce qu’il était moins cher d’acheter que de continuer à louer son ancien appartement du centre-ville. Mais il dit qu’il a du mal à voir les frais de copropriété augmenter à mesure que les autres coûts augmentent. (Soumis par Nicholas Kuhl)

En tant que membre du conseil d’administration, il dit que l’inflation a largement contribué à la hausse des frais de copropriété.

“Ce serait bien de ne pas augmenter les frais cette année, mais la réalité est que tout coûte, vous savez, six, sept, huit pour cent – quelle que soit l’inflation – de plus cette année”, a déclaré Kuhl.

Cela comprend les frais de gestion, l’enlèvement des déchets, le déneigement et les suppléments carburant, dit-il. Et pour ceux qui l’incluent dans leurs frais, la hausse des coûts des services publics augmente les frais de copropriété.

Ne pas tenir compte de ces changements aujourd’hui signifie aggraver ces dépenses pour les années à venir, dit-il.

Il est l’un des rares propriétaires à vivre réellement dans l’immeuble, cependant, et dit qu’un grand défi est que les locataires sont souvent ceux qui ressentent l’impact des frais de condo – pas nécessairement les personnes qui le possèdent et le louent.

Fonds de réserve

Un fonds de réserve est comme un plan d’épargne communautaire obligatoire. Ce n’est pas très différent d’un propriétaire individuel qui met de l’argent de côté pour le toit dont il sait qu’il doit être remplacé, mais dans un condo, le conseil décide du montant de la contribution.

Pour comprendre cela, la loi provinciale stipule qu’un étude du fonds de réserve doit être menée tous les cinq ans pour évaluer le bâtiment et déterminer le plan d’économies.

En plus d’être enseignante au secondaire et mère d’accueil pour étudiants internationaux, Christine Magill est également propriétaire d’un condo et membre du conseil d’administration.

Elle essaie d’aider les autres propriétaires à comprendre que le conseil fait ce qu’il peut pour réduire ces frais de copropriété – tout en maintenant un fonds de réserve sain – alors que les coûts continuent d’augmenter.

Christine Magill est enseignante au secondaire et mère d’accueil pour étudiants internationaux, en plus d’être propriétaire d’un condo et membre du conseil d’administration. (Soumis par Christine Magill)

“Nous sommes comme des sous. Notre gestionnaire de copropriété s’arrache les cheveux en essayant de nous obtenir les meilleurs contrats possibles et de trouver des économies n’importe où parce que nous atteignons à peine le seuil de rentabilité des frais de copropriété que nous facturons.”

Certains Calgariens pourraient ressentir l’impact des fonds de réserve qui étaient auparavant mal gérés, dit-elle.

“Souvent, ils ne facturent pas suffisamment les frais de copropriété, de sorte qu’ils ne constituent pas un fonds de réserve approprié”, a déclaré Magill.

À son tour, si le bâtiment a besoin de réparations majeures, le fonds de réserve insuffisant est entièrement dépensé pour résoudre ces problèmes. Cela signifie que les gens d’en face devront payer des frais de copropriété plus élevés afin de reconstituer le fonds de réserve.

“C’est comme cette danse délicate, n’est-ce pas, parce que vous êtes aussi propriétaire et que vous ne voulez évidemment pas que vos frais augmentent.”

À quoi faire attention

Étant donné que tous les immeubles en copropriété sont différents, Hewitt dit que lorsqu’elle examine les documents d’un acheteur de condo, il n’y a pas une seule façon de savoir si les frais de copropriété sont raisonnables ou non.

“Je pense que ce que les gens ne reconnaissent pas, c’est que des frais de condo bas ne signifient pas nécessairement des bâtiments sains, et des frais de condo élevés ne signifient pas nécessairement sain”, a-t-elle déclaré.

Mais il y a certaines choses à considérer, dit-elle, qui dépendent de la propriété.

Elle dit que s’il s’agit d’un petit immeuble, il y aura moins d’unités à payer dans le pot commun et les frais de condo pourraient être plus élevés. Mais les grands bâtiments ont probablement des ascenseurs, dont l’entretien est coûteux et qui augmenteront les frais.

Hewitt dit que les espaces d’agrément partagés – comme une salle de sport ou une piscine – augmenteront le coût des frais de condo, et les propriétaires devraient également déterminer si les services publics sont inclus ou payés séparément.

Plus important encore, dit-elle, les gens devraient tenir compte du degré d’activité du conseil de copropriété.

“Le plus important est que les conseils d’administration s’engagent activement, gèrent activement, fassent tout ce qu’ils sont censés faire pour maintenir l’intégrité de la propriété dans le meilleur état possible.”

Trouver la maison

