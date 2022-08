Les propriétaires de Collab Galaxy meurent d’envie de tomber

Comme Google l’a fait plus tôt cette année, Samsung fait équipe avec les bonnes personnes d’iFixit et a lancé un tout nouveau programme d’auto-réparation ciblant une poignée d’appareils Galaxy. Pour commencer, Samsung n’ouvre le programme qu’aux gammes Galaxy S20 et Galaxy S21, ainsi qu’au Galaxy Tab S7+. Cela devrait être des millions d’appareils juste là, c’est donc un bon début.

En ce qui concerne les types de réparations que vous pouvez effectuer, les propriétaires pourront effectuer des remplacements de batterie, des remplacements d’écran et d’affichage, ainsi que des remplacements de port de charge USB.

Les prix des kits varient, tout dépend donc du type de réparation dont vous avez besoin. Plus important encore, chaque outil dont vous aurez besoin pour faire le travail est fourni avec les kits distribués par iFixit. En tant qu’utilisateur de leurs kits, je peux vous dire de première main que ce sont des outils de qualité.

Vous avez secoué ce Galaxy S20 avec un écran cassé l’année dernière environ? Il est temps de réparer cette chose.

// Samsung