Les propriétaires de clubs de musique de Nashville se souviennent de la nuit où la musique est morte

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Lorsque des messages frénétiques ont commencé à couler et qu’une tornade avait frappé une salle de concert bien-aimée à Nashville, Mike Grimes s’est dit que cela ne pouvait pas être si grave.

Est-ce que Basement East pourrait vraiment être détruit? Quelques heures auparavant, le club copropriétaire de Grimes avait organisé un concert-bénéfice pour le candidat démocrate à la présidentielle Bernie Sanders.

Affectueusement connu sous le nom de «The Beast», le club n’avait que 5 ans, mais avait déjà établi une réputation comme l’un des spots de musique les plus branchés de Nashville, de l’autre côté de la rivière, depuis les honky-tonks chargés de touristes de la ville sur Broadway.

Le lieu, avec une limite de capacité de 475 personnes, est rapidement devenu un site de premier choix pour accueillir des artistes de renom dans un cadre intime. Margo Price, Cage the Elephant, John Prine, Maggie Rogers, Maren Morris, Sturgill Simpson et bien d’autres y ont joué.

Peut-être, pensa désespérément Grimes alors qu’il se dirigeait vers le club, les gens qui lui envoyaient des textos au sujet de la destruction exagéraient.

Mais quand il s’est approché de La Bête, son estomac s’est effondré. La tornade avait arraché le toit proprement un peu après 1 heure du matin, effritant la majorité des murs et laissant derrière elle un désordre de destruction.

« Vous ne voulez tout simplement pas y croire, » dit Grimes. «C’était un choc immédiat.»

La tempête du 3 mars a tué plus de 20 personnes, certaines dans leur lit, alors qu’elle a frappé après minuit. Plus de 140 bâtiments ont été détruits sur une bande d’environ 97 kilomètres du centre du Tennessee, enterrant les gens dans les décombres et les sous-sols.

Les six membres du personnel de Basement East qui nettoyaient après l’événement Sanders ont échappé à des dommages en courant jusqu’au sous-sol du bâtiment quelques minutes avant que la puissante tornade EF-3 ne déferle dans la rue. Il a fallu deux employés pour fermer la porte contre le vent, juste au moment où le tourbillon passait.

Dans la foulée des tornades, l’épidémie de virus a frappé l’État avec force au printemps dernier et, à Thanksgiving, le Tennessee s’est classé parmi les plus touchés du pays, avec un nombre record d’hospitalisations et de cas. À ce jour, plus de 11000 résidents sont décédés des suites du COVID-19.

La pandémie a frappé particulièrement durement la célèbre scène musicale de Nashville. Les petits clubs intimes n’ont pas été conçus pour prendre en compte les mesures de contrôle des virus telles que la distanciation sociale.

« C’est tellement étrange d’avoir un scénario où le bâtiment est parti et puis nous avons quelque chose … comme COVID-19, » une confluence d’événements dévastateurs « qui ne s’est jamais produit comme ça de notre vivant », a déclaré Grimes.

Alors que le virus faisait rage, le rêve de remplir à nouveau Basement East de mélomanes semblait plus instable que jamais.

«Il y a eu des moments où la pensée m’a traversé l’esprit:« Cela n’arrivera pas », a déclaré Brown.

Le club a ouvert ses portes pour la première fois en 2015, mais il a fallu près de cinq ans pour que le lieu réalise des bénéfices. Ce n’est qu’en 2020 que Brown et Grimes ont senti qu’ils pouvaient respirer, que ce qu’ils faisaient fonctionnait. Les partenaires – qui se décrivent comme des adolescents adultes passionnés par le rock’n’roll – avaient voulu fêter leurs cinq ans en avril 2020, mais la tornade et la pandémie avaient d’autres plans.

Aujourd’hui, à l’approche de l’anniversaire des deux événements catastrophiques, les partenaires espèrent enfin rouvrir. Alors que les cas de virus diminuent et que de plus en plus de personnes se font vacciner, ils ont jeté leur dévolu sur ce printemps. Mais ils prévoient toujours d’exiger que les clients portent des masques et répartiront des tables dans tout l’espace de 465 mètres carrés du club.

Lorsque la tornade a frappé Basement East en mars dernier, elle a laissé une chose en suspens: une partie d’une fresque murale avec le slogan «Je crois en Nashville».

Comme ce mur, la ville elle-même est ferme et résiliente, notent Brown et Grimes. Tous deux croient que le rôle central de Nashville dans le monde du divertissement et de la culture américains garantira sa persévérance.

«La magie de la musique», a déclaré Brown. «C’est ce qui rend cet endroit si fort.»