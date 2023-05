Les propriétaires de chiens sont avertis que les animaux de compagnie bien-aimés pourraient s’étouffer avec les marques populaires d’aliments pour animaux de compagnie, car le plastique se trouve dans les boîtes multipack

Les propriétaires de CHIENS ont été avertis que leurs animaux de compagnie bien-aimés pourraient s’étouffer avec une nourriture pour animaux de compagnie populaire, car le plastique se trouve dans les boîtes de conserve.

La marque d’aliments pour chiens Lily’s Kitchen a rappelé des boîtes de Fishy Fish Pie et sa casserole de poulet et de dinde.

La marque d’aliments pour chiens Lily’s Kitchen a rappelé certains produits en raison de problèmes d’étouffement, notamment son Fishy Fish Pie Crédit : Lily’s Kitchen

La casserole de poulet et de dinde de l’entreprise sera également retirée des étagères Crédit : Lily’s Kitchen

La boîte de 400 g de Fishy Fish Pie – vendue dans le cadre du multipack de 24 boîtes de 400 g pour chiens adultes humides sans grains – sera retirée des étagères.

Il en sera de même pour la boîte de 400 g de Casserole de poulet et de dinde – qui fait partie des boîtes Classic Wet Adult Multipack 24x400g.

Les découvertes ont attisé les craintes que les cabots puissent s’étouffer avec les fragments.

Les produits de la société sont stockés chez un certain nombre de détaillants, notamment Pets at Home, Wilko et Tesco.

On ne sait pas depuis combien de temps les produits peuvent contenir du plastique.

Un porte-parole de la Food Standards Agency a averti : « La présence possible de plastique rend les produits dangereux à manger pour vos animaux de compagnie et présente un risque potentiel d’étouffement ».

Les clients qui ont acheté les boîtes ont été invités à ne pas les donner à leurs chiens.

Ils peuvent demander un remboursement complet sans reçu.

Un porte-parole a déclaré: « Par mesure de précaution, si vous avez un multipack contenant l’une des recettes concernées, nous vous demandons de ne pas les donner à votre animal de compagnie et de contacter plutôt Lily’s Kitchen pour un remboursement complet (avec ou sans reçu) et ils le feront organiser la collecte de l’article auprès de vous. »

Cela survient après qu’un détaillant populaire a émis un rappel urgent sur un produit essentiel pour les enfants, craignant qu’il ne les étouffe.

Ailleurs, les acheteurs sont avertis de ne pas manger certains desserts qui ont été rappelés par crainte qu’ils ne contiennent de la Listeria – une bactérie pouvant entraîner la listériose – une infection débilitante rare.