Les propriétaires de chiens révèlent qu’ils veulent leurs animaux de compagnie dans leur mariage – des porteurs d’anneaux aux demoiselles d’honneur et même au meilleur homme

PRÈS des deux tiers des propriétaires de chiens souhaitent impliquer leur animal de compagnie dans leur mariage – en tant que porteurs d’alliances, demoiselles d’honneur et même de témoin.

Un sondage auprès de 2 000 propriétaires de chiens a révélé que 60 % connaissaient déjà quelqu’un qui avait leur chien à leur mariage.

Les rôles les plus populaires pour les chiens le jour J étaient porteur d’alliances (50 %), demoiselle d’honneur (17 %) et de page (13 %).

Et un peu moins d’un sur 10 (neuf pour cent) aurait même son chien comme témoin.

Il est également apparu que les couples seraient prêts à dépenser en moyenne 64,21 £ pour préparer leurs cabots pour les noces.

Xavier Flamand, d’Amazon Handmade qui a lancé sa nouvelle boutique de mariage et a commandé la recherche, a déclaré : « Cette recherche reflète la tendance croissante des jeunes mariés à vouloir impliquer les animaux de compagnie dans leur grand jour.

“Que ce soit pour les promener dans l’allée ou pour être un porteur d’alliances, il existe des articles uniques pour les mariées, les mariés, le cortège nuptial, les invités – et maintenant aussi pour les amis à fourrure.”

L’étude a également révélé que 76% des personnes interrogées pensent que les invités réagiraient positivement à la présence de chiens lors d’un mariage.

Un énorme 93% pensent que parce qu’un chien fait partie de la famille, ils devraient être impliqués lors du mariage.

Et 70% demanderaient si un lieu était adapté aux chiens lors de la recherche d’emplacements possibles pour le grand jour.

Il semble que les chiens n’auraient pas non plus faim après la cérémonie, puisque 68% d’entre eux auraient un plat spécial préparé pour leur animal de compagnie lors du petit-déjeuner de mariage – le premier repas apprécié par le couple et les invités après s’être mariés.

Alexandra Moston, qui avait son labrador Hugo à ses côtés lors de sa journée spéciale l’année dernière, a déclaré: “Hugo est une partie si importante de la famille, il était donc naturel pour nous de nous assurer qu’il faisait partie de notre journée.

“Nous voulions que la présence d’Hugo en tant que “meilleur chien” et porteur de l’anneau soit une surprise pour tous nos invités, nous n’avons donc dit qu’aux meilleurs hommes et au vicaire !

«Nous avons demandé au témoin de faire semblant d’avoir oublié les bagues, mais Hugo est venu bondir dans l’allée.

TOP 10 DES TENUES DE MARIAGE DE CHIENS – TEL QUE VOTÉ PAR LES PROPRIÉTAIRES : 1. Un collier spécial avec une boîte à bagues dessus (46 %) 2. Un costume sur mesure (42 %) 3. Un nœud papillon (39 %) 4. Un collier fleuri (25%) 5. Un bandana spécial (23 %) 6. Une robe sur mesure (21 %) 7. Un chapeau (13 %) 8. Un arc pour leur queue (11%) 9. Chaussures spéciales (sept pour cent) 10. Un fascinateur (cinq pour cent)

“C’était un moment incroyable et de pouvoir l’avoir là et faire sourire tout le monde.

“Il nous a rejoints pour quelques photos cet après-midi-là – c’était certainement la promenade la plus habillée que nous ayons faite.

“Il a également offert à nos invités des biscuits pour chiens que leurs amis à quatre pattes pouvaient emporter à la maison.”

Au moment de décider ce que leur chien portera pour l’occasion spéciale, un collier spécial avec une boîte à bagues (46 %) était le choix le plus populaire, selon l’étude réalisée via OnePoll.

Cela a été suivi de près par un costume personnalisé (42%), un nœud papillon (39%), un col floral (26%) et une robe personnalisée (21%) comme autres options de tenue possibles.

Le célèbre organisateur de mariages Mark Niemierk, qui a aidé à organiser les mariages de James Corden et Rochelle Humes, a déclaré : « J’ai récemment embauché des corgis pour un mariage et c’était un ajout brillant.

“Cela a vraiment calmé les invités et je vais certainement le refaire.”

Un chien d’honneur d’Amazon Handmade attend à l’extérieur d’un lieu de mariage