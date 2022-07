Les propriétaires de chiens ont émis un avertissement urgent concernant une erreur courante pour assurer la sécurité de leurs animaux de compagnie pendant la vague de chaleur de 33 ° C

Les propriétaires d’animaux domestiques au Royaume-Uni ont été avertis qu’ils devaient garder leurs amis à fourrure recouverts de crème solaire alors que les températures continuent d’augmenter.

Une étude a révélé que près de la moitié de tous les propriétaires de chiens ignorent complètement que leurs animaux de compagnie ont tout autant besoin de protection contre les coups de soleil que les humains.

Les propriétaires de chiens ont été avertis d’être très prudents avec leurs animaux de compagnie pendant la canicule Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

L’étude, commandée par la plateforme de réservation d’hôtels Hoo, a révélé que 55 % des propriétaires de chiens n’avaient aucune idée des effets secondaires potentiels d’une brûlure de leur chien.

Malgré les températures qui devraient grimper à 33 °C cette semaine, 57 % des propriétaires de chiens disent qu’ils n’appliquent jamais de crème solaire lorsqu’ils emmènent leur chien à l’extérieur.

Cela survient alors que la RSPCA a averti que connaître les signes d’un coup de chaleur chez un chien était “une question de vie ou de mort”.

Avec un avertissement de chaleur extrême Amber émis par le Met Office, l’experte en bien-être canin Esme Wheeler a déclaré que “le temps chaud est passé de glorieux à extrême, et nous ne saurions trop insister sur le fait qu’il est vital que les propriétaires d’animaux prennent la situation au sérieux”.

Limiter les promenades, savoir quels signes surveiller et se préparer avec de l’eau, des friandises glacées et des serviettes fraîches peuvent aider votre chien à rester en sécurité dans la chaleur.

Les signes de coup de chaleur que chaque propriétaire de chien DOIT connaître Ce qu’il faut chercher: ● Halètement excessif

● Bruit de respiration inhabituel

● Léthargie ou changement de comportement

● Trébucher

● Teinte bleue ou grise des gencives ou de la langue

● Contactez immédiatement votre vétérinaire si vous repérez l’un de ces signes dans votre Que faire si votre chien montre des signes de coup de chaleur ● Empêchez-les de faire de l’exercice

● Déplacez-les immédiatement à l’ombre ou dans un espace frais

● Offrir de l’eau en petites quantités

● Plongez-les dans de l’eau fraîche mais pas très froide et/ou versez-la dessus

● Placez une serviette trempée et fraîche sur le côté et remplacez-la si elle devient chaude

● Parlez immédiatement à votre vétérinaire pour obtenir des conseils sur la marche à suivre

Le Dr Anna Ewers Clark, responsable de la recherche et des normes vétérinaires à l’association caritative nationale pour animaux de compagnie Blue Cross, déclare que même si la fourrure offre une bonne protection contre le soleil “il y a des zones où ils n’auront pas beaucoup de fourrure, et ce sont les principaux points chauds dont nous nous inquiétons”. environ, comme leurs oreilles et le bout de leur nez.”

“Beaucoup de ventres de chiens sont peu poilus. Si vous avez un animal de compagnie qui a un pelage léger et très fin, il est beaucoup plus sensible aux dommages causés par le soleil.

Cependant, alors que 40% pensent que n’importe quelle vieille crème humaine fera l’affaire, ce n’est pas toujours la meilleure idée.

Le Dr Clark a souligné que “l’écran solaire humain contient un certain nombre d’additifs et de parfums qui peuvent être irritants pour la peau des chiens, donc l’utilisation d’un écran solaire sans danger pour les animaux est la meilleure voie à suivre.

“Si vous utilisez SPF 30 sur votre chien, réappliquez toutes les 30 à 45 minutes. Il est très difficile d’en appliquer trop, donc en cas de doute, mettez une autre couche.”

Duncan McKenna, fondateur de Hoo, qui distribue des bouteilles de crème solaire sans danger pour les chiens avec chaque réservation adaptée aux chiens, a déclaré: “Plus de trois millions de ménages sont devenus propriétaires d’animaux pendant la pandémie, et de nombreuses études ont montré comment nos cabots nous ont eu à travers une période vraiment difficile.

“Il est juste que nous les emmenions avec nous cet été, car beaucoup prendront leur première vraie pause en deux longues années.

“Ce serait terrible pour les cabots de ne pas profiter de leur temps libre à cause des redoutables coups de soleil qui peuvent être évités. C’est un excellent moyen pour la famille d’améliorer ses expériences – les chiots et tout le reste.”

Votre compagnon à quatre pattes risque de se brûler partout où il n’a pas de fourrure Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Les oreilles des chiens peuvent être exposées à de nombreux rayons nocifs en été Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest