Les propriétaires de chiens avertis de faire attention aux vipères potentiellement mortels par temps chaud

Les propriétaires de chiens sont avertis de faire attention aux vipères potentiellement mortels pendant la canicule.

Le seul serpent venimeux du Royaume-Uni est déjà plus susceptible de frapper en été normal, lorsque 85 % des morsures d’animaux se produisent.

Le Kennel Club a exhorté les propriétaires d’animaux à se méfier des vipères Crédit : Getty

Maintenant, ils sortiront pour bronzer – et peuvent mordre s’ils sont dérangés.

Nick Sutton du Kennel Club a déclaré: «Les vipères hibernent pendant l’hiver et émergent au printemps.

« On peut les trouver en train de se prélasser au soleil, et les chiens curieux sont souvent mordus au visage, au museau et aux pattes avant.

« Il est donc crucial que les propriétaires soient conscients de leur environnement lorsqu’ils sortent. »

Les signes qu’un animal de compagnie a été mordu comprennent une petite blessure par piqûre, un gonflement, des ecchymoses, une température élevée et une boiterie.

Les experts conseillent d’emmener immédiatement un chien qui a été mordu chez un vétérinaire.

Les morsures sont généralement peu dangereuses pour les personnes.