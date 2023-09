Les propriétaires de Chelsea sont « bienvenus » dans les vestiaires – Pochettino

Les copropriétaires de Chelsea, Behdad Eghbali et Todd Boehly, sont les bienvenus dans les vestiaires de l’équipe après les matches, a déclaré mardi l’entraîneur Mauricio Pochettino.

Le club de l’ouest de Londres, 14e de la Premier League avec cinq points en six matches, a connu des difficultés depuis son changement de propriétaire l’année dernière et a enregistré son plus mauvais classement en championnat depuis 1994 la saison dernière.

Après leur défaite 1-0 à domicile contre Aston Villa dimanche, il a été rapporté que le propriétaire co-contrôleur, Eghbali, était entré dans le vestiaire de l’équipe.

La saison dernière, le copropriétaire Boehly a également suscité des critiques pour être entré dans les vestiaires après une défaite à Chelsea.

« J’aime quand le propriétaire vient [into the locker room]. Je pense que c’est bien que le propriétaire vienne dans le vestiaire. C’est la façon dont ils abordent les joueurs qui est la plus importante », a déclaré Pochettino lors d’une conférence de presse avant le match de mercredi. Coupe Carabao affrontement contre Brighton & Hove Albion.

« S’ils vont dans le bon sens et de manière encourageante, alors je pense qu’ils sont les bienvenus… Je ne le vois pas d’un mauvais œil. Pour moi, c’est toujours bien s’ils partagent avec nous. [the coaching staff] puis je peux dire bonjour aux joueurs.

« La différence est que s’ils sont venus pour un discours ou autre chose, alors c’est peut-être différent. Dans la manière dont ils sont venus, bien sûr, ils sont les bienvenus. Ils sont propriétaires du club, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. »

Todd Boehly et Behdad Eghbali ont été critiqués pour être entrés dans le vestiaire de Chelsea la saison dernière. Clive Rose/Getty Images

Pochettino a appelé de son côté à remonter le moral à Stamford Bridge avec une bonne performance en Coupe Carabao et a déclaré : « C’est l’un de nos objectifs cette saison. Nous devons penser que c’est une opportunité de remporter un trophée.

« Peut-être que les sentiments après la défaite de dimanche ne sont pas les meilleurs, mais je pense qu’il est sur le point de passer à autre chose pour redonner confiance aux joueurs.

« C’est une compétition différente et nous devons changer d’humeur. Hier et aujourd’hui, nous avons beaucoup parlé – en essayant d’insuffler plus de confiance à l’équipe – et je pense que nous serons prêts pour demain. »

Pochettino a également confirmé le départ de Bruno Saltor de l’entraîneur de Chelsea.

Saltor, qui a rejoint Chelsea avec l’ancien manager Graham Potter de Brighton la saison dernière, a pris la tête du club pendant un match après le limogeage de Potter avant de rejoindre ensuite l’équipe d’entraîneurs de Frank Lampard et Pochettino.

« C’était une décision entre le club et Bruno », a déclaré Pochettino. « Il ne faisait pas partie de mon équipe d’entraîneurs et c’est la meilleure décision pour lui et pour le club. »