Les propriétaires de Chelsea “se débarrassent de tout lien avec Abramovich” – médias

Chelsea a limogé le manager Thomas Tuchel quelques semaines seulement après le début de la nouvelle saison

Le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, et son consortium ont été ciblés en ligne après avoir annoncé que le manager Thomas Tuchel avait été licencié mercredi matin.

Dans un communiqué officiel, Boehly and Co a reconnu le rôle de Tuchel dans l’histoire du club après avoir mené les Londoniens de l’ouest à un deuxième trophée de la Ligue des champions en 2021 et avoir également remporté la Super Coupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs.

Mais marquant 100 jours depuis qu’il a succédé à l’ancien dirigeant Roman Abramovich, le groupe a décidé de se séparer du tacticien allemand Tuchel après que Chelsea soit tombé à trois défaites en sept matchs – malgré le soutien d’une dépense d’environ 300 $ sur le marché des transferts d’été.

Claquant déjà Boehly en l’accusant de traiter sa propriété comme jouer au jeu de simulation populaire ‘Football Manager’, l’ex-légende de Manchester United et expert de Sky Sports, Gary Neville, s’est jeté sur l’Américain sur Twitter en l’appelant “Todd Woodward.”

Il s’agit d’une référence au directeur général auparavant maladroit de United de 2012 à 2022, Ed Woodward, et Neville a également retweeté une réponse d’un adepte qui a déclaré qu’il était “droit” avec sa boutade de Football Manager.

Se moquant également, le collègue de Sky Sports de Neville et ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a sous-titré le clip populaire d’un récent affrontement entre Tuchel et le patron de Tottenham, Antonio Conte, à propos d’une poignée de main et a déclaré que c’était “Todd et Thomas” ce matin.

Todd Woodward – Gary Neville (@GNev2) 7 septembre 2022

Le présentateur de la BBC, Gary Lineker, a révélé la nouvelle et a déclaré que cela n’avait pas pris longtemps “pour que le nouveau propriétaire suive la politique de son prédécesseur consistant à se débarrasser au premier vrai creux de forme”, en un clin d’œil à la séquence impitoyable notoire d’Abramovich en ce qui concerne la suppression des managers.

Chelsea a viré Thomas Tuchel. Il ne fallut pas longtemps au nouveau propriétaire pour suivre la politique de son prédécesseur consistant à se débarrasser au premier vrai creux de forme. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 7 septembre 2022

Bien que ce soit la première fois que Boehly licencie un leader dans la pirogue, Tuchel, qui gérait son 100e match en charge mardi, est le huitième entraîneur-chef de Chelsea à être licencié en 10 ans.

Des sources telles que The Athletic ont révélé qu’il était entendu que la décision de renvoyer Tuchel n’avait rien à voir avec la défaite de Zagreb. revendiqué ailleurs que les propriétaires américains cherchent à faire disparaître les traces de “n’importe quoi Abramovich.”

Mais un autre tweet populaire que Neville a partagé est venu d’un journaliste anglais qui a dit que c’était un “énorme appel de Todd Boehly pour virer Thomas Tuchel.”

“Mais quelle opportunité pour le successeur de Tuchel, Todd Boehly” a-t-il plaisanté, dans une fouille sur la façon dont Boehly a repris pratiquement tous les rôles majeurs du club après que la directrice de confiance d’Abramovich, Marina Granovskaia, et le président Bruce Buck aient suivi le propriétaire russe par la porte de sortie.

Énorme appel de Todd Boehly pour limoger Thomas Tuchel. Mais quelle opportunité pour le successeur de Tuchel, Todd Boehly. —Tom Williams (@tomwfootball) 7 septembre 2022

Alors que The Athletic affirme que Chelsea souhaite peut-être remplacer Tuchel avant son prochain match contre Fulham en Premier League samedi, des médias britanniques tels que The Mail rapportent que Boehly cherche à s’entretenir officiellement avec Graham Potter, qui dispose de 16 millions de livres sterling (18,4 millions de dollars). ) clause de libération dans son contrat de Brighton.

Mauricio Pochettino est un autre candidat auquel Boehly souhaite parler, et tandis que Zinedine Zidane est “admiré” par la propriété de Chelsea, l’icône du Real Madrid tiendrait le coup en vue de remplacer Didier Deschamps en tant que sélectionneur de la France après la Coupe du monde au Qatar en fin d’année.