Les propriétaires de Chelsea méritent-ils un peu de crédit après avoir déplacé du bois mort ?

Parfois, vous avez la possibilité d’écrire un article ou de dire quelque chose qui va à l’encontre de l’opinion publique, sachant que cela pourrait ne pas être bien reçu. Mais voilà, je vais quand même le dire : Chelsea fait de bonnes affaires de transfert et devrait être reconnu pour cela.

Là. Je l’ai dit.

Il va à contre-courant de dire quoi que ce soit d’élogieux sur la propriété de Todd Boehly / Clearlake ces jours-ci.

En effet, malgré des dépenses de plus de 500 millions de livres sterling (635,5 millions de dollars) en signatures sur deux fenêtres de transfert, Chelsea a connu sa pire campagne de Premier League (en termes de points) la saison dernière en terminant avec seulement 44 points (et à la 12e place).

Ils avaient également quatre entraîneurs en chef différents en charge des matchs au cours de la saison 2022-23 – Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor et Frank Lampard.

Franchement, sans jeu de mots, c’était une pagaille. Un embarras. Les fans de Chelsea ne pouvaient pas attendre que le « football », si c’est le terme approprié pour ce que l’équipe produisait, se termine.

Pendant ce temps, la propriété est devenue de plus en plus la cible de critiques. L’expert de haut niveau Gary Neville a accusé Boehly à plus d’une occasion, et de manière très désobligeante, de diriger Chelsea comme s’il jouait au jeu informatique Football Manager.

Même la hiérarchie n’a pas voulu défendre l’indéfendable. Le mois dernier, une déclaration s’adressant aux fans a été publiée sur le site officiel du club, admettant : « De toute évidence, pour notre équipe masculine, la saison a été décevante et nous pouvons et ferons beaucoup mieux. »

À cet égard, ils ont pris un bon départ.

OK, ce sont des petits pas, mais les premiers signes sont positifs. Le fait qu’un entraîneur-chef expérimenté à Mauricio Pochettino ait été sécurisé et annoncé tôt est un élément positif, permettant à la planification de 2023-24 de commencer bien avant qu’il ne commence officiellement son rôle le 1er juillet.



Pochettino commence officiellement à travailler samedi prochain (Photo : Matt McNulty/Getty Images)

Pourtant, cet article se concentre principalement sur les efforts de Chelsea sur le marché des transferts.

C’était un secret de polichinelle que le club voulait apporter des changements massifs au personnel de jeu cet été. Chelsea était impatient de réduire la taille de l’équipe senior, qui totalisait bien plus de 30 joueurs, ainsi que de générer des revenus pour aider à la fois à se conformer aux règles du fair-play financier et à financer davantage de revenus.

Vendre des joueurs n’est pas une tâche facile et est encore plus difficile lorsque les clubs rivaux savent bien que c’est exactement ce que vous voulez faire. Cela affaiblit considérablement la position de négociation d’une équipe.

En plus de cela, Chelsea a tenu à conclure des accords d’ici le 30 juin afin que le produit soit inclus dans les prochains comptes financiers. Cela a rendu les choses encore plus difficiles.

La capacité du nouveau régime à optimiser l’argent des footballeurs qu’il fait venir est toujours sujette à débat. Mais en ce qui concerne les départs, les signes sont plus positifs.

Cela a en fait commencé avec la vente de Jorginho à Arsenal en janvier pour 12 millions de livres sterling. Le milieu de terrain italien n’avait plus que cinq mois sur son contrat et prévoyait déjà de partir cet été. Obtenir une telle somme pour un individu qui devait devenir agent libre plus tard dans l’année est une belle affaire.

Maintenant, vous avez Mateo Kovacic sur le point de terminer un déménagement à Manchester City pour 25 millions de livres sterling plus un potentiel de 5 millions de livres sterling en modules complémentaires. Encore une fois, c’est un très bon rapport qualité-prix pour un joueur qui n’a plus que 12 mois sur son contrat et qui ne cherchait pas non plus à prolonger son séjour.

Les deux joueurs sont appréciés des fans de Chelsea, en grande partie grâce au triomphe de la Ligue des champions en 2021, mais on ne peut ignorer que le duo est un habitué du milieu de terrain depuis cinq ans et n’est pas près d’aider le club à défier la Premier League.

Jorginho et Kovacic ont respectivement 31 et 29 ans. Du sang frais était nécessaire étant donné que Chelsea n’a pas concouru en haut du tableau avec eux dans l’équipe. Il est temps que quelqu’un d’autre se lance.

On se souviendra toujours de Kai Havertz pour avoir marqué le vainqueur de Chelsea à Porto il y a deux ans, mais, à part cela, les temps forts sont rares. Il possède de la qualité, mais cela n’a pas été assez vu – en particulier de la part de quelqu’un qui a suscité beaucoup d’enthousiasme après avoir été signé du Bayer Leverkusen en 2020.



Kai Havertz (Photo : Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images)

Chelsea a payé un montant initial de 62 millions de livres sterling avec la possibilité de 28 millions de livres sterling supplémentaires en modules complémentaires pour Havertz. L’international allemand n’aura pas déclenché tous ces paiements supplémentaires. Il lui restait deux ans sur son contrat à Stamford Bridge, mais il a clairement indiqué qu’il voulait rejoindre Arsenal une fois qu’ils avaient déclaré leur intérêt, donc obtenir 62 millions de livres sterling, plus 3 millions de livres supplémentaires en modules complémentaires, est un résultat positif pour quelqu’un qui n’a pas réussi. .

Les négociations avec la Saudi Pro League ont suscité de nombreuses controverses, bien que les théories du complot aient été abordées en détail par L’athlétisme la semaine dernière. Que les gens soient d’accord ou non, Chelsea profite de ce projet ambitieux au Moyen-Orient en déchargeant des joueurs qui n’ont pas d’avenir à Stamford Bridge.

Deux acquisitions réalisées à la fin de l’ère Roman Abramovich, Edouard Mendy et Hakim Ziyech, rapporteraient environ 25 millions de livres sterling. C’est moins de la moitié de ce que Chelsea a payé pour eux en 2020 et la baisse de valeur reflète leur statut en déclin.

Mais leurs signatures étaient dans les livres de l’ancien régime, pas du nouveau. Le seul aveu public d’une erreur de Boehly-Clearlake est le départ imminent de Kalidou Koulibaly pour Al Hilal pour moins que les 33 millions de livres sterling qu’ils ont payés à Naples en juillet dernier. Mais surtout, son salaire considérable de plus de 200 000 £ par semaine n’est pas dans les livres.



Kalidou Koulibaly (Photo : Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images)

Il s’agit d’une autre évolution importante à souligner : la masse salariale diminue. Havertz était l’un des plus hauts revenus du club avec un peu moins de 300 000 £ par semaine, tout comme N’Golo Kante, qui a rejoint Al-Ittihad en tant qu’agent libre.

Il y a plus de hauts revenus dont Chelsea veut se débarrasser dans cette fenêtre, comme Romelu Lukaku, Christian Pulisic et Pierre-Emerick Aubameyang. L’objectif a toujours été de constituer un groupe de jeunes joueurs sur des contrats incitatifs avec des salaires de base beaucoup plus bas.

Par exemple, Mykhailo Mudryk a accepté un contrat d’une valeur de 97 000 £ par semaine lors de son arrivée du Shakhtar Donetsk en janvier, ce qui est relativement bas par rapport aux normes récentes de Chelsea pour un transfert de haut niveau. Enzo Fernandez, qui a coûté un record de club de 106 millions de livres sterling à son arrivée de Benfica le même mois, n’est pas beaucoup plus que cela.

Les jeunes Malo Gusto et Andrey Santos rejoignent officiellement l’équipe le mois prochain après avoir été achetés à Lyon et Vasco de Gama en janvier et ils seront sur beaucoup moins.

En plus de cela, Chelsea a inclus une clause sur tous les contrats (pour les nouvelles signatures ou les prolongations pour les joueurs actuels) qui prévoit une réduction de pourcentage en cas de non-qualification pour la Ligue des champions.

Comme ils ont terminé 12e en 2022-23, cela est maintenant entré en vigueur. Cela ne s’applique pas à leur première signature de l’été dernier, Raheem Sterling, Koulibaly (qui part de toute façon) et à tous les membres de l’équipe dont ils ont hérité et qui n’ont pas convenu de nouvelles conditions.

Les résultats financiers du club pour l’année se terminant le 30 juin 2022 ont montré qu’ils avaient l’une des masses salariales les plus élevées du jeu à 340 millions de livres sterling. Vous pouvez voir pourquoi il est logique de supprimer les meilleurs revenus, en particulier s’ils ne livrent pas sur le terrain. Cet argent peut être utilisé pour améliorer le solde bancaire et/ou de nouvelles signatures.

De toute évidence, si vous êtes prêt à n’offrir maintenant que des salaires plus faibles, cela aura un impact sur le calibre des joueurs que vous pouvez rechercher. Vous magasinez plus pour le potentiel que pour l’article fini.

Leur position sur les salaires a également contribué au fait que Mason Mount soit sur le point de déménager à Manchester United, si les deux clubs s’entendaient sur des frais. Certains fans verront cela comme la bonne position, d’autres se demanderont pourquoi ils permettent à l’un des meilleurs diplômés de l’académie de Chelsea de rejoindre un rival.

Quelques ventes pour générer de l’argent ne suffisent pas à réparer tous les torts de la première année à la barre. Les fans veulent voir de meilleurs résultats sur le terrain, pas une feuille de calcul. Il reste encore énormément de travail à faire.

Mais vous commencez au moins à voir quel est le grand plan et qu’il y a une méthode en place.

(Photo du haut : Clive Rose/Getty Images)