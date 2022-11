Les propriétaires de chats du comté de La Salle font désormais face à des frais d’enregistrement contre la rage de 6 $ à 16 $ par an – Shaw Local

Vous avez un chat ? Préparez-vous à payer au comté un enregistrement contre la rage pour vos amis félins, à partir du 1er janvier.

Jeudi, le conseil du comté de La Salle a voté 20 contre 4 pour modifier le barème des frais de réglementation de la rage pour le contrôle des animaux. Le principal changement est que les chats, autrefois exemptés, sont désormais soumis à des frais de comté, allant de 6 $ à 16 $ par an.

Randy Freeman (R-Lostant), membre du conseil d’administration, s’est opposé pour plusieurs raisons, estimant que l’imposition de frais conduirait à davantage d’animaux abandonnés. Arratta Znaniecki (R-Ottawa), Elmer Walter (R-Grand Ridge) et Kindra Pottinger (R-Sheridan) ont également voté « non ».

Les frais pour les chats stérilisés seraient de 6 $ pour un an et de 18 $ pour trois ans, tandis que les frais pour les chats « intacts » de plus d’un an sont de 16 $ pour un an et de 48 $ pour trois ans.

Les frais pour les chiens stérilisés passeraient de 10 $ à 12 $ pour un an et de 30 $ à 36 $ pour trois ans, tandis que les frais pour les chiens « intacts » de plus d’un an passeraient de 20 $ à 22 $ pour un an et de 60 $ à 66 $ pour trois ans. . Les personnes âgées avec des chiens stérilisés verront les frais passer de 5 $ à 7 $ (un an) et de 15 $ à 21 $ (trois ans).