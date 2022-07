Les propriétaires de ce club de strip-tease essaient-ils de poursuivre le London Free Press en silence ?

Les propriétaires d’un club de strip-tease de London, en Ontario, poursuivent le London Free Press et sa société mère, Postmedia, pour 5 millions de dollars dans une affaire de diffamation qui, selon les experts des médias, pourrait être une tentative de faire taire le journal et sa couverture.

Le Beef Baron Tavern et Vincent Barletta, le directeur général du club, ont lancé le procès le 23 avril 2021.

En janvier dernier, la Free Press publiait un article avec pour titre “La police enquête sur l’incendie de Beef Baron, quatrième incendie suspect lié au clan Barletta” qui a rapporté que la police tentait de déterminer si un incendie, qui a causé 5 000 $ de dégâts dans le club de strip-tease fermé, pourrait être lié à d’autres incendies suspects récents dans la ville.

Michael Polvere, l’avocat de Vincent Barletta et du Beef Baron, n’a pas renvoyé de demande de commentaire par e-mail mercredi et vendredi ou par téléphone jeudi.

CBC News n’a pas non plus été en mesure de joindre le Beef Baron ou Vincent Barletta.

Aucune des allégations n’a été testée ou prouvée devant les tribunaux.

Reportage “fait sans malveillance”, dit le journal

Dans sa déclaration, Barletta et le Beef Baron allèguent que l’article de janvier 2021 a fait perdre des affaires au club et a injustement décrit Barletta comme “raciste”, “membre du Ku Klux Klan” et “une personne vile et odieuse”.

Les documents accusent également le journal d’avoir “des antécédents de partialité” contre les plaignants, alléguant que le Free Press a “injustement ciblé les accusés en tant que source d’activités criminelles dans la communauté de la ville de London et dans le sud-ouest de l’Ontario en général”.

Le London Free Press, vu ici à l’hiver 2020 dans son bureau du 210 Dundas St., fait face à une poursuite en diffamation de 5 millions de dollars qui, selon les experts des médias, pourrait être une tentative de faire taire la couverture du journal. (Andrew Lupton/CBC)

L’article du journal indique que Vincent est le frère du membre présumé des Hells Angels, Robert Barletta.

Dans un mémoire en défense déposé en novembre 2021, la Free Press rétorque qu’elle avait le devoir de signaler les incendies, qui ont été “faits sans malveillance” dans l’intérêt public de la communauté, et demande le rejet de l’action et que les plaignants paient les frais juridiques des deux parties en vertu de la législation ontarienne anti-SLAPP (poursuites stratégiques contre la participation du public).

“C’est un assez bon exemple de ce que nous appelons ces jours-ci les poursuites bâillons”, a déclaré Sam Trosow, professeur agrégé à l’Université Western qui étudie le droit des médias, y compris la diffamation et ses défenses.

Qu’est-ce qu’un procès SLAPP?

Un SLAPP est un type d’action en justice souvent utilisé par les riches et les puissants pour étouffer la liberté d’expression en militarisant le système judiciaire pour soit intimider et/ou réduire au silence les opposants par le biais de litiges coûteux. La pratique est récemment devenue un nouvel outil pour les groupes anti-vaxx au Canada pour faire taire les critiques.

C’est un moyen très efficace d’interférer avec le discours public qui est essentiel dans une société démocratique. – James Turk, Centre for Free Expression de l’Université métropolitaine de Toronto

Trosow a examiné les dossiers judiciaires des plaignants et de la défense à la demande de CBC News, et il a déclaré qu’il serait difficile de prédire comment une affaire sera plaidée devant les tribunaux.

“Je n’ai rien vu à ma satisfaction si je jugeais cela qui me porterait à croire que leurs rapports étaient faux ou que leurs rapports étaient malveillants”, a déclaré Trosow.

“Je ne pense pas que ça va réussir.”

L’anti-SLAPP de l’Ontario, un outil puissant

La loi anti-bâillons de l’Ontario (Loi sur les tribunaux judiciaires de l’OntarioSec 137.1 à 137.5) est parmi les meilleurs au monde en matière de protection de la liberté d’expression, selon James Turk, directeur du Centre for Free Expression de la Toronto Metropolitan University.

Il a été adopté en 2015 dans le but d’uniformiser les règles du jeu pour ceux qui se défendent contre les actions SLAPP.

“Si je veux que vous ne disiez pas ce que vous dites et que vous vous taisiez, c’est un moyen très efficace d’interférer avec le discours public qui est essentiel dans une société démocratique.”

Turk a déclaré qu’il y avait un coût potentiel impliqué dans la défense de telles poursuites qui peut s’élever à plus de 250 000 $, et cela crée un conflit d’intérêts pour les médias touchés par de telles actions dans les reportages sur l’affaire.

“Le cas dans lequel se trouve actuellement le London Free Press est compliqué dans ce sens, mais heureusement, il existe d’autres médias, comme la CBC, qui peuvent en faire rapport et informer le public à Londres et à travers le Canada.

“Je me sens mal pour les situations où il n’y a qu’un seul média dans la communauté. S’il est poursuivi, ils ne peuvent pas commenter et je ne sais pas comment le public de cette communauté apprendrait ce qui se passe, mais c’est un exemple de l’incidence.”

“La démocratie dépend du discours public”

Le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont tous adopté une loi anti-SLAPP.

“L’Ontario obtient de très bons résultats”, a déclaré Turk, notant que le Centre pour la liberté d’expression mène des recherches comparant l’efficacité de la législation anti-SLAPP au Canada ainsi qu’aux États-Unis et en Australie.

Le procès en diffamation du club de strip-tease allègue que la couverture par Free Press d’une série d’incendies suspects dans la ville liés au club de strip-tease Beef Baron lui a fait perdre des affaires et a porté atteinte à la réputation du directeur général Vincent Barletta. (Colin Butler/Nouvelles de CBC)

“Notre démocratie dépend du discours public, de cette conversation continue”, a-t-il déclaré. “Nous savons que ceux qui ont la richesse ou un meilleur accès peuvent être entendus plus facilement, mais néanmoins le public a intérêt à s’assurer que personne n’est indûment réduit au silence lorsqu’il n’a pas assez d’argent pour un faux procès.”

Doug Richardson, l’avocat de Postmedia, n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Le rédacteur en chef de Free Press, Joe Ruscitti, a déclaré que le journal irait en justice s’il le fallait.

“Le journal a déposé une défense, s’en tient à ses reportages et a l’intention de défendre cette affaire si elle se poursuit. Nous ne souhaitons pas commenter davantage”, a-t-il déclaré à CBC News dans un courriel jeudi.