Les propriétaires de bars espagnols promettent la meilleure éruption estivale de tous les temps après des mois de difficultés à Covid alors que les Britanniques devraient revenir en juin

Les propriétaires de bars ESPAGNOL ont promis le «meilleur été» pour les vacanciers britanniques après que le ministre du Tourisme du pays a confirmé que les amateurs de soleil pouvaient retourner sur les plages lorsque les frontières ouvriront en juin.

Des pubs, des bars, des restaurants, des hôtels et des voyagistes des stations balnéaires les plus populaires du pays ont déclaré au Sun Online qu’ils se préparaient pour un été de plaisir après avoir appris qu’ils pouvaient accueillir les Britanniques «fidèles» pour des vacances tant attendues.

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Solarpix

Les stations balnéaires espagnoles, dont Benidorm, prévoient un été inoubliable après la réouverture des frontières en juin[/caption]

Solarpix

Ashley Price a déclaré qu’il espère que Benidorm pourra revenir à la normale lorsque les frontières s’ouvriront[/caption]

Solarpix

Diane Charlesworth au Winnies Cafe Bar est prête à accueillir à nouveau les Britanniques[/caption]

Brian Ennis

Brian Ennis et sa femme Alison sont prêts à accueillir à nouveau leurs habitués[/caption]

Solarpix

Les bars de Benidorm se préparent déjà à un afflux de touristes en été[/caption]

Dans la station balnéaire ensoleillée de Benidorm sur la Costa Blanca, le propriétaire du Corner Bar, Ashley Price, a déclaré qu’il était «ravi et extatique d’apprendre la nouvelle de la réouverture des frontières».

«Benidorm était si dynamique avant la pandémie et les propriétaires de bars locaux ont tenu bon parce qu’ils savent que lorsque les choses reviendront, cette ville sera meilleure qu’elle ne l’a jamais été», a-t-il déclaré au Sun Online.

«Nous sommes à deux heures de vol du Royaume-Uni, vous obtenez une pinte pour 1,50 euros, il fait beau.

«Lorsque les vacanciers reviendront, cette métropole sera de retour en beauté.»

Il a ajouté que les responsables de la ville avaient «dépensé des millions» au cours des 12 derniers mois pour réorganiser le hotspot touristique, avec un nouvel éclairage, des revêtements routiers et des travaux actuellement en cours pour rénover la place principale.

«Lorsque les touristes reviendront, cela aura l’air fantastique», a-t-il déclaré.

«Je suis vraiment positif parce que je sens que nous arrivons au bout. Cela ne durera pas éternellement.

Environ une heure le long de la côte ensoleillée, Jane Naughton est copropriétaire de The Captain’s Table à Torrevieja avec son mari Dave et son cousin Tony.

«Comme beaucoup d’entreprises, nous avons fait avancer les choses et ce sera agréable de voir tout le monde s’amuser, à condition que cela se fasse de manière sécuritaire», a-t-elle déclaré.

J’ai vraiment hâte de passer un bon été et d’accueillir à nouveau nos clients réguliers.

Jane Naughton

«Nous ne voulons pas reculer, nous attendons avec impatience la réouverture de tout.

«Nous avons suivi toutes les directives, donc j’ai vraiment hâte de passer un bon été et d’accueillir à nouveau nos clients réguliers.»

L’optimisme a rayonné dans le sud de l’Espagne après que le ministre du Tourisme, Fernando Valdes Verelst, a révélé qu’il était en pourparlers avec le Royaume-Uni au sujet des certificats de vaccination numériques, tout en confirmant que le pays accueillera de nouveau les Britanniques à partir de juin.

Alors que l’Espagne a atteint des sommets de 34 000 nouveaux cas quotidiens de Covid en janvier, l’incidence est maintenant tombée à environ 8 000 nouveaux cas par jour et 88 décès dans tout le pays mercredi.

À Benidorm même, il n’y a eu que 27 tests Covid positifs au cours des deux dernières semaines, soit environ 39 pour 100 000 habitants.

Diane Charleworth, propriétaire du Winnies Cafe Bar, a déclaré au Sun Online: «Cela fait près de 18 mois de la pandémie, donc toute positivité est bonne et nous accueillerons les vacanciers britanniques à bras ouverts»

Solarpix

Diane installe les tables et les chaises au soleil[/caption]

Solarpix

Les pintes sur la plage sous le soleil espagnol seront de retour pour les Britanniques cet été[/caption]

Solarpix

L’Espagne et la Grande-Bretagne devraient ouvrir un couloir de voyage pour la saison estivale[/caption]

Solarpix

Ashley Price, propriétaire du Corner Bar à Benidorm, s’est dit «ravi» d’accueillir à nouveau les Britanniques[/caption]

Solarpix

Ashley prépare sa terrasse pour les parieurs[/caption]

Solarpix

Les propriétaires de bars à Benidorm ont hâte de remettre la saison estivale sur les rails[/caption]

À Torremolinos, où Brian Ennis possède Champagne Charlie’s avec sa femme Alison, il n’y a eu que 38 cas de Covid la semaine dernière.

Après une «première année brillante» après l’ouverture du bar en avril 2019, la pandémie a frappé et tout «est allé au pot», a déclaré M. Ennis.

Mais il prévoit déjà un retour de visages familiers et nouveaux dans les mois à venir.

«J’ai toujours pensé que septembre serait le début de la montée en puissance, donc tout ce qui se passe avant cela est un énorme bonus», a-t-il déclaré.

«Nous attendons avec impatience le retour des vacanciers et nous avons eu beaucoup de gens qui nous ont contactés pour nous assurer de survivre et nous dire qu’ils ont hâte de revenir et planifient leurs vacances.

«Ce sera agréable de revoir les visages des gens, c’est une nouvelle très bienvenue et nous devons regarder du côté positif.»

Jane Naughton

Jane Naughton, de The Captain’s Table à Torrevieja, affirme que la sécurité est primordiale au retour des touristes[/caption]

Solarpix

Les propriétaires d’entreprises locales se préparent au retour des Britanniques dans des stations balnéaires méditerranéennes comme Benidorm après la levée des restrictions au Royaume-Uni et en Espagne[/caption]

Solarpix

Les propriétaires de bars se préparent tous à un afflux de touristes lors de l’ouverture des voyages en juin[/caption]

Solarpix

Les vacanciers britanniques pourraient bientôt retourner sur les plages ensoleillées d’Espagne[/caption]

Solarpix

On espère bientôt que les plages vides de Benidorm seront remplies de touristes du Royaume-Uni et d’ailleurs[/caption]

Solarpix

Les terrasses en bord de mer seront bientôt remplies de vacanciers britanniques[/caption]

Solarpix

Des améliorations ont été apportées aux hôtels, aux plages et aux routes[/caption]

Les réservations ont déjà commencé à arriver, a déclaré Nicky Lloyd, qui dirige Rootz Wine Tours emmenant les vacanciers de Marbella, Malaga et la Costa del Sol vers les vignobles de la région.

«Nous avons définitivement la sensation que les gens veulent ressentir ce sentiment de liberté et ils sont enthousiastes à l’idée de vivre quelque chose de différent», a-t-elle déclaré.

«Je vois déjà plus de mouvement – j’ai eu des réservations au cours des deux derniers jours, donc je me sens optimiste.

«Les cas sont très faibles, le climat est chaud et les gens peuvent être dehors sur des terrasses.

«Nous sommes tous prêts, nous avons tout mis en place pour être sûrs et hygiéniques – nous voulons être positifs.

«Nous avons eu une très longue période avec des restrictions et les gens sont désespérés de se déplacer et d’explorer tant que c’est sûr. Tout est si bien mis en place ici, et l’hygiène est le summum.

Getty Images – Getty

Les bars de Benidorm regorgent généralement de vacanciers britanniques[/caption]

Getty

Environ la moitié de tous les touristes qui affluent à Benidorm sont des Britanniques[/caption]

Getty – Contributeur

On espère que le soleil, la mer et le surf en Espagne seront au programme des Britanniques[/caption]

À Benidorm, un investissement d’un million d’euros donne un coup de jeune à un tronçon de 300 m de l’emblématique Calle Mallorca, bordé de bars, discothèques et hôtels animés de la ville.

«Le mois de juin marquera le début de la reprise du tourisme en Espagne», a déclaré le ministre du Tourisme, M. Verelst, lors d’une conférence au Mexique cette semaine.

«D’ici là, nous aurons un certificat de vaccination numérique en place et nous pourrons rouvrir nos frontières.»

«Nous avons des conversations étroites avec les autorités britanniques et nous échangeons des informations sur le système numérique espagnol et le procès qui se déroule dans nos aéroports en mai.»

La région s’est préparée à un afflux de vacanciers en investissant des millions dans la modernisation d’hôtels, d’appartements et de services pour offrir aux Britanniques un été inoubliable après si longtemps enfermé.

Nous sommes bien placés pour revenir à la normalité en quelques semaines, et certainement d’ici la fin du mois de juin

Maire de Toni

Alors que les vacances à l’étranger n’ont pas encore reçu de date de début officielle par le gouvernement britannique, on espère que l’interdiction de voyager pour les voyages à l’étranger pourra être levée à partir du 17 mai.

Les préparatifs s’intensifient alors que les chefs de la Costa Blanca en Espagne ont approuvé un fonds touristique de dix millions d’euros pour la région plus tôt cette semaine.

Le président du conseil d’Alicante, Carlos Mazón, a déclaré qu’il s’agissait de «soutenir tout un collectif qui agira comme le moteur de la reprise économique de notre province».

Des millions de dollars supplémentaires ont été dépensés en hôtels et appartements pour les réorganiser complètement avant l’été, a déclaré Toni Mayor, président de l’Association des hôtels de Benidorm, Costa Blanca et Valence (HOSBEC), au Sun Online.

«Nous sommes bien placés pour revenir à la normale en quelques semaines, et certainement d’ici la fin juin», a-t-il expliqué.

«Les vacanciers britanniques sont très fidèles à la région, nous espérons donc qu’ils reviendront dès qu’ils le pourront.»

Il a ajouté que «d’énormes efforts sont faits» pour revitaliser des zones telles que la plage de Poniente à Benidorm.

Un total de 260 millions d’euros a été dépensé pour rénover des hôtels à Benidorm, 11 places ayant subi un lifting complet pour les faire passer de deux étoiles à quatre étoiles.

«Il y a eu un réel effort pour penser positivement et rendre la ville aussi bonne que possible alors que nous revenons à une sorte de normalité», a déclaré M. Mayor.

Tous les couloirs de voyage entre le Royaume-Uni et d’autres pays sont suspendus depuis le 18 janvier, ce qui signifie que toute personne arrivant dans le pays doit se mettre en quarantaine pendant 10 jours et passer deux tests de coronavirus pendant cette période.

La prochaine étape, selon M. Mayor de HOSBEC, est de coordonner un corridor vert avec le Royaume-Uni afin que les tests ne soient pas nécessaires «car si les gens doivent payer pour un test PCR, le coût pourrait être prohibitif».

Les signes semblent bons cependant, et le ministre espagnol du Tourisme, M. Verelst, s’exprimant lors du sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme, a également déclaré qu’il s’attendait à ce que l’Espagne figure sur la « liste verte » du système de circulation britannique proposé pour encourager les voyages internationaux.

Lorsque l’interdiction de voyager au Royaume-Uni sera levée pour les voyages non essentiels à l’étranger, on espère qu’un certain nombre de destinations de vacances populaires pourront être placées sur la liste «verte» qui ne nécessitera pas de mise en quarantaine.





Cela nécessitera toujours un test Covid avant l’arrivée et un test le deuxième jour, bien que le gouvernement ait déclaré qu’il s’efforçait de les rendre moins chers car ils peuvent coûter plus de 120 £ par personne.

Cela intervient alors que la Grèce et le Portugal ont également confirmé leur intention d’accueillir de nouveau les Britanniques pour les vacances cet été.

Les Britanniques pourraient se rendre au Portugal d’ici la «mi-mai», a déclaré l’ambassadeur du pays au Royaume-Uni.

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: «Nous confirmerons d’ici début mai si les voyages internationaux peuvent reprendre le 17 mai et quels pays tomberont dans quelle liste déterminant les conditions de voyage.»