Les propriétaires d’Arsenal, la famille Kroenke, insistent sur le fait qu’ils « ne vendent aucune participation » dans le club de Premier League, au milieu des discussions sur la prise de contrôle du milliardaire suédois Daniel Ek.

« Ces derniers jours, nous avons noté des spéculations médiatiques concernant une éventuelle offre publique d’achat sur Arsenal Football Club », lit-on dans un communiqué publié par Kroenke Sports & Entertainment (KSE).

« Nous restons engagés à 100% envers Arsenal et ne vendons aucune participation dans le club. Nous n’avons reçu aucune offre et nous n’accepterons aucune offre.

« Notre ambition pour Arsenal reste de concourir pour remporter les plus grands trophées du jeu et notre objectif reste d’améliorer notre compétitivité sur le terrain pour y parvenir. »

Plus à venir….

Il s’agit d’une nouvelle de dernière heure qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

