La National Rifle Association of America a exhorté des millions de ses membres à rester vigilants et politiquement conscients à la suite de l’engagement du président élu Joe Biden de mettre fin à l’épidémie de violence armée en démantelant la NRA.

«Je m’engage à continuer de travailler avec vous – et avec les survivants, les familles et les défenseurs à travers le pays – pour vaincre la NRA et mettre fin à notre épidémie de violence armée,» Biden a déclaré vendredi dans un tweet à l’ancien représentant Gabby Giffords (D-Ariz.), Qui a été la cible d’une fusillade de masse à Tucson le 8 janvier 2011, qui a fait six morts et plus d’une douzaine de blessés.

.@GabbyGiffords – Votre persévérance et votre courage incommensurable continuent de m’inspirer, moi et des millions d’autres. Je m’engage à continuer de travailler avec vous – et avec les survivants, les familles et les défenseurs à travers le pays – pour vaincre la NRA et mettre fin à notre épidémie de violence armée. https://t.co/zN5J5YjXUM – Joe Biden (@JoeBiden) 8 janvier 2021

Dimanche, le groupe de défense des droits des armes à feu a répondu, avertissant les Américains que leur prochain président cherchait à enfreindre leurs droits constitutionnels et « Veut interdire nos carabines semi-automatiques, taxer nos armes » et « plus. »

Il sait que la seule chose qui l’empêche de démanteler le deuxième amendement est la NRA.

Vendredi, Biden s’est engagé à vaincre la NRA. Biden veut interdire nos carabines semi-automatiques, taxer nos armes / chargeurs et plus encore. Il sait que la seule chose qui l’empêche de démanteler le deuxième amendement est la NRA. Les propriétaires d’armes à feu doivent rester vigilants et participer aux élections et au processus législatif. – NRA (@NRA) 10 janvier 2021

La National Rifle Association est l’un des plus grands groupes de défense des États-Unis, avec pour objectif déclaré de défendre le deuxième amendement de la Constitution américaine, qui consacre le droit des Américains à porter les armes. La NRA a longtemps été un groupe détesté par la gauche politique pour cela, en plus pour son soutien financier au Parti républicain.

L’année dernière, les procureurs généraux de New York et de DC ont intenté des poursuites pour tenter de dissoudre la NRA, tandis que San Francisco en 2019 est allé jusqu’à déclarer le groupe une « organisation terroriste nationale » – pour reculer face à un procès.

