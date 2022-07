Les propriétaires d’animaux ont émis un avertissement urgent sur ce qu’il faut retenir lorsque vous emmenez votre chien en voiture pendant la canicule

Les BRITS ont étouffé à des températures plus chaudes que les CARAÏBES.

Et les propriétaires d’animaux de compagnie au Royaume-Uni ont été avertis qu’ils devaient garder leurs amis à fourrure refroidir alors que le mercure monte en flèche.

Pour aider les conducteurs à rester au courant lors de leurs déplacements cet été, CarStore a partagé ses meilleurs conseils pour les conducteurs possédant un chien :

GARDEZ LA VOITURE AU FRAIS

Si possible, mettez la climatisation en marche quelques minutes avant de partir en voyage, pour permettre à la voiture de refroidir avant que votre chien n’entre.

Une fois en déplacement, assurez-vous que les fenêtres sont ouvertes pour la ventilation et utilisez des pare-soleil sur les fenêtres, afin que votre chien ne soit pas en plein soleil.

Vous devez également vous assurer que votre chien a accès à de l’eau pendant le voyage.

Le temps qu’il faut à un chien pour surchauffer dans une voiture est beaucoup plus court que ce que beaucoup de gens pensent, surtout si votre chien a le poil long ou le museau court – dans certains cas, cela peut prendre quelques minutes ou moins.

Beaucoup de ces chiens ont des difficultés à respirer et ces problèmes sont exacerbés par temps chaud, même à partir de 20°C.

ATTENTION AUX SURFACES CHAUDES

De nombreuses surfaces chauffent au soleil, comme les sièges de voiture en cuir ou le tarmac d’un parking, et cela peut être douloureux pour les pattes de votre chien, provoquant des blessures telles que des ampoules.

En cas de doute, vérifiez par vous-même en utilisant la paume de votre main.

S’il fait trop chaud pour vous, il y a de fortes chances que votre chien ressente la même chose.

Utilisez une serviette ou un lit pour chien dans votre voiture pour vous assurer que votre chien n’est pas assis directement sur un siège chaud lors de vos déplacements.

PLANIFIEZ DES ARRÊTS SUR VOTRE VOYAGE

Si vous voyagez sur une distance importante, assurez-vous de prendre un itinéraire qui a suffisamment d’endroits pour s’arrêter, afin que non seulement les passagers humains puissent faire une pause, mais que votre chien puisse se dégourdir les jambes, aller aux toilettes , réhydratez-vous et ayez aussi une gâterie rafraîchissante.

Nous vous recommandons de partir plus tôt le matin ou plus tard le soir lorsqu’il fait plus frais et qu’il y a moins de circulation, si possible.

NE JAMAIS LAISSER VOTRE CHIEN SEUL DANS LA VOITURE

Les voitures peuvent devenir très chaudes, très rapidement, et cela peut être mortel pour votre chien.

Même si votre voiture est garée à l’ombre avec les fenêtres ouvertes, les chiens peuvent devenir angoissés et mal à l’aise et développer très rapidement un coup de chaleur.

Assurez-vous de toujours avoir un plan pour que votre chien ne soit pas laissé seul dans la voiture ou dans tout autre espace clos. Si vous voyez un chien dans une voiture brûlante, composez le 999.

ATTENTION AUX COUPS DE CHALEUR

Lorsque votre chien a trop chaud et ne peut pas réduire sa température corporelle, il risque de développer un coup de chaleur, qui peut être mortel.

Les signes à surveiller incluent :

Halètement lourd

Yeux vitreux

Un pouls rapide

Bave excessive

Manque de coordination ou confusion

Vomissements ou diarrhée

Perte de conscience

Si vous remarquez l’un de ces signes chez votre chien, vous devez agir rapidement. Emmenez-les immédiatement dans un endroit frais et ombragé et appelez la clinique vétérinaire la plus proche.

Une fois à l’ombre, allongez-les sur une serviette imbibée d’eau froide et laissez-les boire de petites quantités d’eau fraîche.

Ne les placez jamais directement dans de l’eau glacée ou ne leur donnez pas trop à boire car ils pourraient être en état de choc.

Essayez de les refroidir pendant que vous les emmenez chez le vétérinaire.